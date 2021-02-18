Как сложилась судьба Кайла Маклахлена, и почему в жизни он такой же хороший парень, как на экране
Роль харизматичного и вместе с тем загадочного агента ФБР Дейла Купера стала визитной карточкой актера Кайла Маклахлена. За эти годы артист сыграл множество ролей, снялся в не одном десятке фильмов. Но зритель запомнил любимого актера именно таким — настоящим интеллектуалом, чье парадоксальное чувство юмора, потрясающая интуиция и острый ум помогут найти выход даже в самой безнадежной ситуации.
Мы в AdMe.ru решили побольше разузнать о Кайле Маклахлене, парне, который из робкого тихони превратился в одного из культовых актеров современности.
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Кайл Маклахлен родился 22 февраля 1959 года в провинциальном американском городке Якима.
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Кайл имеет шотландские, корнуэльские и немецкие корни. Сам актер не исключает, что является потомком Иоганна Себастьяна Баха по материнской линии.
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Родители Кайла были обыкновенными людьми: мать — домохозяйка и директор по связям с общественностью в школьном округе, отец — рядовой адвокат и биржевый маклер. Семья воспитывала троих мальчишек, Кайл был старшим из них.
Кайл Маклахлен с отцом и братьями.
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По сравнению с шумными и бойкими братьями Кайл был настоящим тихоней: в школе учился на отлично, играл на фортепиано, занимался классическим пением, много читал.
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Мама Кайла активно участвовала в общественных программах по творческому развитию школьников. Однажды она предложила сыну записаться в театральный кружок. Именно это невинное хобби определило дальнейшую судьбу ребенка.
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Когда будущему актеру было 17 лет, его отец и мать развелись. Однако, несмотря на всю трагичность, Кайл признается, что это событие освободило его. Если раньше мальчик страдал от гиперответственности и старался во всем угождать родителям, то после их развода он наконец признал, что быть неидеальным и совершать ошибки — нормально. Это позволило Кайлу быть более раскованным на сцене.
Кайл Маклахлен на своем выпускном в средней школе.
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Изначально Кайл вовсе не собирался становиться профессиональным актером. Он видел себя бизнесменом и даже поступил на соответствующий факультет в Университете Вашингтона в Сиэтле. Правда, спустя всего один семестр Кайл понял, что сцена ему куда ближе. Он перевелся на театральный факультет, который, к слову, окончил с отличием.
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После учебы Кайл продолжил выступать на провинциальных подмостках. Однажды во время одного из спектаклей в зал вошло несколько незнакомцев. Оказалось, что это была группа, которая занималась поиском новых актеров по всей стране. Так Маклахлена заметил еще малоизвестный тогда режиссер Дэвид Линч, который и пригласил его на одну из главных ролей в фильме «Дюна».
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Маклахлен и Линч сразу поладили. Оба они оказались выходцами с северо-востока страны, а потому нашли много общих тем для разговоров помимо работы.
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И хотя фильм «Дюна» не увенчался особым коммерческим успехом и вызвал шквал упреков со стороны кинокритиков, эта работа положила неплохое начало сотрудничеству Кайла Маклахлена и Дэвида Линча. Чуть позже они вместе сделали сюрреалистическую картину «Синий бархат», а затем — ставший культовым сериал «Твин Пикс».
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Роль специального агента ФБР Дейла Купера перевернула жизнь Кайла Маклахлена и сделала его настоящей звездой. «Твин Пикс» не был похож ни на один сериал из тех, что крутили тогда по ТВ. Картина получила ряд наград, в том числе «Эмми», премию Пибоди и «Золотой глобус».
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Елизавета II даже променяла концерт, приуроченный ко дню ее рождения, на серию «Твин Пикса». Когда Пол Маккартни уже собирался выйти на сцену, к нему подошла королева и, извинившись, сообщила, что не сможет присутствовать на его выступлении, так как «на часах без пяти восемь» — и ей нужно смотреть сериал.
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В своих интервью Дэвид Линч подчеркивал, что Маклахлен играет простаков, которых интересуют тайны жизни. В конечном счете такая характеристика навредила Кайлу, ведь режиссеры перестали замечать диапазон его актерских данных и предлагали актеру лишь роли людей со странностями.
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Развязка второго сезона «Твин Пикса» глубоко разочаровала зрителей, и всеобщая «пиксомания» начала сходить на нет. Кайл Маклахлен и вовсе исчез с большого экрана. «Я очень злился на Линча в то время, — вспоминает Маклахлен, — все потому, что он ворвался в нашу жизнь, отснял два сезона, а затем просто оставил нас одних. Я чувствовал себя разочарованным».
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Спустя время к актеру вновь вернулась популярность: у него было несколько ярких ролей в таких фильмах, как «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», «Почти натурал», «С тобой и без тебя», «Как я встретил вашу маму», «Портландия».
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Личная жизнь Кайла также не раз привлекала внимание прессы. У актера были краткосрочные романы с партнершами по съемочной площадке: актрисой Лорой Дерн, коллегой по фильму «Синий бархат», а также Ларой Флинн Бойл, исполнительницей роли Донны Хейворд в «Твин Пиксе».
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С 1992-го по 1998 год Маклахлен встречался с моделью Линдой Евангелистой и сам активно снимался в модных журналах, участвовал в дизайнерских вечеринках.
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Отношения с моделью закончились неожиданно: Кайл увидел в таблоиде снимок с интригующим заголовком: «Линда Евангелиста и Фабьен Бартез — самая жаркая парочка лета». Так актер узнал, что его девушка ушла от него к французскому футболисту.
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В 1999 году Кайл наконец встретил «ту единственную». Ею стала телепродюсер Дезри Грубер. Пара поженилась в апреле 2002 года. В 2008 году у них родился сын — Каллум Лайон Маклахлен. Супруги вместе уже более 20 лет.
Кайл Маклахлен с женой и сыном.
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В 2017 году, спустя 25 лет после выхода оригинальных двух сезонов и полнометражного фильма, «Твин Пикс» вернулся с новым сезоном. Кайл Маклахлен и Дэвид Линч вновь встретились на съемочной площадке, чем несказанно порадовали своих поклонников.
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Сейчас у Кайла по-прежнему есть работа в кино. Недавно он снялся в нашумевших картинах «Тесла» и «Капоне. Лицо со шрамом».
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Мало кто знает, но актерство — не единственная страсть Маклахлена. Кайл трепетно ухаживает за собственным огородом. Однажды актер обнаружил, что его помидоры кто-то погрыз. Расстроившись, он выложил ролик на своей страничке в инстаграме, в котором поцеловал уцелевший и еще зеленый помидор и пообещал, что вот он-то «никому не достанется!».
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У Маклахлена нет звездной болезни. Он обожает общаться с поклонниками в соцсетях: с удовольствием делится их творческими работами, поздравляет с днем рождения и даже хвалит выпечку своих фанатов. В жизни Кайл такой же хороший парень, как и на экране.
А вы любите Кайла Маклахлена? Какой фильм с его участием нравится больше всего?