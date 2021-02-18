Как сложилась судьба Кайла Маклахлена, и почему в жизни он такой же хороший парень, как на экране

Когда будущему актеру было 17 лет, его отец и мать развелись. Однако, несмотря на всю трагичность, Кайл признается, что это событие освободило его. Если раньше мальчик страдал от гиперответственности и старался во всем угождать родителям, то после их развода он наконец признал, что быть неидеальным и совершать ошибки — нормально. Это позволило Кайлу быть более раскованным на сцене.