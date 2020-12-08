Как сложилась судьба 23 актрис, сыгравших самую желанную женщину в кино — девушку Бонда. Джеймса Бонда

Герой романов британского писателя Яна Флеминга был придуман почти 70 лет назад. В настоящее время франшиза о Джеймсе Бонде насчитывает 24 фильма и имеет сборы $ 7 млрд. Непременный персонаж бондианы — обворожительная спутница, помогающая агенту справиться с кознями злодеев. Для многих актрис такая роль — подарок судьбы, ведь девушка Бонда мгновенно становится всемирно известной.

Мы в AdMe.ru вспомнили самых ярких спутниц агента 007 и выяснили, как сложилась их карьера. А те, кто дочитает до конца, узнают, кто из знаменитостей вероятнее всего составит пару Дэниелу Крейгу в предстоящем фильме о Бонде.

Урсула Андресс — «Доктор Ноу» (1962)

Первая девушка Бонда произвела фурор, появившись на экранах в белом бикини вопреки устоявшимся строгим нравам. Кадр, в котором Ханни Райдер выходит из моря, стал одним из самых культовых моментов в кино. Знаменитое бикини было продано на аукционе за £ 41 125, а карьера Урсулы Андресс пошла в гору. С 90-х годов актриса почти не снимается. Сейчас 84-летняя Андресс живет в Риме и Швейцарии, недалеко от своих братьев и сестер.

Онор Блэкман — «Голдфингер» (1964)

Британка Онор Блэкман получила известность благодаря телесериалу «Мстители». Роль Пусси Галор, девушки Бонда в «Голдфингере», закрепила популярность актрисы. Онор снималась во множестве фильмов, среди которых «Ясон и аргонавты» (1963), «Шалако» (1968), «Битва за Рим» (1968), «Мумия: Принц Египта» (1998), «Дневник Бриджет Джонс» (2001), а также играла в театральных постановках. 5 апреля 2020 года в возрасте 95 лет Онор Блэкман ушла из жизни.

Клодин Оже — «Шаровая молния» (1965)

Клодин Оже в 1958 году выиграла французский конкурс красоты и приняла участие в конкурсе «Мисс мира — 1958». В том же году французская актриса дебютировала в кино. В «Шаровой молнии» Клодин сыграла девушку Бонда Домино Дерваль, причем режиссера не смутило то, что она плохо говорит по-английски. В оригинале ее озвучила Никки Ван Дер Зиль. Оже снималась преимущественно в европейском кино. На ее счету более 70 ролей. Клодин Оже ушла из жизни в возрасте 78 лет 18 декабря 2019 года.

Дайана Ригг — «На секретной службе Ее Величества» (1969)

В фильме «На секретной службе Ее Величества» Дайана Ригг сыграла девушку, которая смогла окольцевать Джеймса Бонда. Дальнейшая карьера артистки сложилась всем на зависть. Причем востребована она была и в преклонном возрасте: снималась в популярных сериалах «Игра престолов», «Доктор Кто», «Виктория». 10 сентября 2020 года актрисы не стало.

Лана Вуд — «Бриллианты навсегда» (1971)

Лана Вуд, урожденная Светлана Захаренко, из семьи русских эмигрантов. В 1971 году она получила роль девушки Джеймса Бонда в ленте «Бриллианты навсегда». Несмотря на успех картины, дальнейшая карьера артистки не задалась: впоследствии она снималась только в небольших ролях. Кроме того, жизнь Ланы была омрачена личной трагедией: в 1981 году при невыясненных обстоятельствах погибла ее родная сестра, известная голливудская актриса Натали Вуд.

Джейн Сеймур — «Живи и дай умереть» (1973)

Джейн Сеймур сыграла гадалку Солитер — возлюбленную Джеймса Бонда в ленте «Живи и дай умереть». У актрисы впечатляющая фильмография — более 100 ролей в кино и сериалах. Из главных, к примеру, работа в телесериале «Доктор Куин, женщина-врач», принесшая ей премию «Золотой глобус». Сеймур можно увидеть на экранах и сейчас, например в комедии «Дедушка нелегкого поведения» и сериале «Метод Комински».

Бритт Экланд — «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Бритт Экланд добилась признания и известности задолго до съемок в очередной картине о Бонде. Критики высоко оценили ее игру в ленте «Ночь, когда наехали на заведение Мински» 1968 года. А знаковой для поклонников стала роль в триллере 1973 года «Плетеный человек». Но одной из самых фотографируемых знаменитостей в 70-х годах она стала благодаря не работе в кино, а романам: с актером Питером Селлерсом (инспектор Клузо в «Розовой пантере») и рок-звездой Родом Стюартом.

Барбара Бах — «Шпион, который меня любил» (1977)

В фильме «Шпион, который меня любил» Барбара Бах сыграла советского агента Анну Амасову. Она хочет отомстить Бонду за убийство возлюбленного, но в конце концов прощает Джеймса и влюбляется в него. После участия в съемках бондианы актриса снялась еще в нескольких картинах. В 1981 году она вышла замуж за ударника легендарной группы The Beatles Ринго Старра и посвятила себя семье и благотворительности. Пара счастлива уже почти 40 лет.

Лоис Чайлз — «Лунный гонщик» (1979)

По сюжету сотрудник ЦРУ Холли Гудхед и Джеймс Бонд отправляются на шаттлах в космос и спасают планету от уничтожения. Лоис Чайлз, сыгравшая Холли, появлялась также в фильмах «Великий Гэтсби», «Какими мы были» и «Смерть на Ниле». По большей части актриса снималась в небольших ролях.

Кароль Буке — «Только для твоих глаз» (1981)

Кароль Буке исполнила в бондиане роль красавицы Мелины, которая хочет отомстить за смерть родителей и объединяется с агентом 007. Буке известна также по картинам «Бинго-Бонго» и «Слишком красива для тебя». Кроме того, в 80–90-е годы Кароль была лицом марки Chanel.

Грейс Джонс — «Вид на убийство» (1985)

Ямайская модель, певица и актриса Грейс Джонс сыграла в ленте «Вид на убийство» телохранителя главного злодея. В 1999 году Грейс включили в список 100 величайших женщин рок-н-ролла по версии телеканала VH1. Эпатажная Джонс стала легендой и музой для многих артистов.

Мэриам д’Або — «Искры из глаз» (1987)

Мэриам д’Або досталась роль снайперши Кары Миловы, чуть не застрелившей Джеймса Бонда. После этой работы артистка получила мировую известность, но повторно такого успеха больше не добилась. Совместно с американским писателем Джоном Корком Мэриам написала книгу «Девушки Бонда навсегда» и сняла одноименный документальный фильм. В картине д’Або брала интервью у актрис, исполнявших роли спутниц агента 007. С 2003 года Мэриам замужем за режиссером Хью Хадсоном и продолжает сниматься в кино.

Кэри Лоуэлл — «Лицензия на убийство» (1989)

Кэри Лоуэлл известна ролью пилота ЦРУ Пэм Бувье в ленте «Лицензия на убийство», а также помощника прокурора Джейми Росс в сериале «Закон и порядок». В середине 2000-х Кэри сделала перерыв в актерской карьере. Долгое время артистка была замужем за Ричардом Гиром, у пары есть ребенок.

Фамке Янссен — «Золотой глаз» (1995)

Фамке Янссен воплотила на экранах роль опасной Ксении Онатопп, бывшего советского летчика-испытателя, члена преступного синдиката «Янус». Карьера актрисы сложилась успешно. Самой известной ее работой стал мутант Джин Грей в экранизации комикса «Люди Икс». Также Янссен снималась в голливудских хитах «Игра в прятки», «Заложница», «Факультет» и сериалах «Части тела» и «Как избежать наказания за убийство». В 2011 году Фамке Янссен дебютировала как режиссер и сценарист в комедии «Плохая мамочка».

Изабелла Скорупко — «Золотой глаз» (1995)

Роль русского хакера Натальи Семеновой в «Золотом глазе» исполнила полячка Изабелла Скорупко. Она известна не только как киноактриса, но и как поп-певица. Ее альбом IZA в 1991 году был признан золотым в Швеции. Артистка продолжает сниматься в кино.

Мишель Йео — «Завтра не умрет никогда» (1997)

Для малайзийской актрисы китайского происхождения Мишель Йео участие в съемках бондианы стало отправной точкой для успешной голливудской карьеры. После исполнения роли китайской разведчицы Вай Лин Мишель снялась в таких проектах, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши», «Стражи галактики. Часть 2», «Безумно богатые азиаты».

Софи Марсо — «И целого мира мало» (1999)

Француженка Софи Марсо перевоплотилась в опасную красотку Электру Кинг, которая сначала обольстила агента 007, а затем пыталась убить. Софи снималась в кино с 13 лет и была известна на родине задолго до исполнения роли девушки Бонда. Еще в 1983 году она выиграла премию «Сезар» как самая многообещающая актриса. Марсо играла преимущественно во французском кино, что не помешало ей приобрести мировую известность.

Дениз Ричардс — «И целого мира мало» (1999)

Иногда в историях о Бонде рядом с агентом 007 оказываются не одна, а две прекрасные дамы. Дениз Ричардс играет в картине «И целого мира мало» ученого-атомщика, доктора Кристмас Джонс. Она приходит на помощь Бонду, спасается с ним от Электры и, конечно, влюбляется в него. Ричардс можно также увидеть в культовом фантастическом боевике Пола Верховена «Звездный десант» и во множестве молодежных комедий. Сейчас актриса мелькает преимущественно в фильмах категории B.

Хэлли Берри — «Умри, но не сейчас» (2002)

Хэлли Берри сыграла сотрудника АНБ Джасинту Джонсон по прозвищу Джинкс. Хэлли — одна из самых успешных актрис, воплощавших на экране девушек Бонда. Она снималась в блокбастерах «Люди Икс», «Kingsman: Золотое кольцо», «Джон Уик — 3», а также получила «Оскар» за лучшую женскую роль в драме «Бал монстров».

Ева Грин — «Казино „Рояль“» (2006)

Загадочная Веспер Линд надолго остается в сердце Джеймса Бонда. Роковую женщину изобразила французская актриса Ева Грин. Она известна как работами в независимом кино («Мечтатели», «Трещины»), так и ролями в голливудских блокбастерах («Царство небесное», «300 спартанцев: Расцвет империи»). Также ее можно увидеть в картинах Тима Бертона «Дом странных детей мисс Перегрин» и «Дамбо».

Ольга Куриленко — «Квант милосердия» (2008)

Украинская актриса и модель получила мировую известность, сыграв Камиллу Монтес в «Кванте милосердия». Сейчас Ольга активно снимается в кино. Из последних работ — роли в лентах «Переводчики», «Видок: Охотник на призраков» и «Комната желаний».

Леа Сейду — «007: Спектр» (2015)

Француженка Леа Сейду воплотила на экране психотерапевта и помощницу Бонда Мадлен Суонн в последней на сегодняшний день картине о британском шпионе. Актриса также снималась в фильмах «Лобстер», «Жизнь Адель» и «Дневник горничной». Съемки Сейду совмещает с успешной карьерой модели. Леа должна вернуться к своей роли в предстоящей премьере «Не время умирать».

Моника Беллуччи — «007: Спектр» (2015)

Моника Беллуччи также снялась в блокбастере «007: Спектр» и стала первой в истории зрелой спутницей Бонда, что пошло франшизе только на пользу. Моника известна по фильмам «Малена», «Страсти Христовы», «Матрица: Перезагрузка» и многим другим.

Бонус: «Не время умирать» (2021)

В 2021 году мы ждем премьеру новой ленты о Бонде «Не время умирать». В актерском составе значится Ана де Армас, которую мы видели в картинах «Достать ножи» и «Бегущий по лезвию 2049». Скорее всего, именно ей досталась роль новой девушки Бонда.