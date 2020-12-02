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Как сложилась судьба 15 красавчиков советского кино, над фотографиями которых вздыхали миллионы женщин

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Все мы любим пересматривать советские фильмы, хотя знаем их наизусть от первой минуты до последней. Ведь в них играли талантливые, харизматичные и безумно красивые актеры. Они разбивали сердца девушек одним лишь взглядом, а на их фильмы было не достать билет. Но иногда за яркой внешностью скрывалась непростая судьба.

Мы в AdMe.ru очень любим советское кино. Поэтому предлагаем вам отправиться в ностальгическое путешествие, чтобы узнать, как изменились актеры, сводившие с ума миллионы женщин по всему Союзу.

1. Андрей Харитонов (1959–2019)

Андрей Харитонов проснулся знаменитым после премьеры своего дебютного фильма «Овод», где сыграл главную роль. Затем последовали «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тайна черных дроздов», «Жизнь Клима Самгина». Но одними лишь ролями в кино актер не ограничивался. Он работал в Малом театре в Москве и режиссером-постановщиком на телевидении. Для группы «Иванушки International» Харитонов снял клип на песню «Кукла». Скончался актер в июне 2019 года от рака кишечника.

2. Борис Быстров (1945)

Быстров пришел в кино сразу в главной роли — Аладдина в сказке «Волшебная лампа Аладдина». После громкого успеха он снялся еще в нескольких картинах: «Удар, еще удар», «Приключения желтого чемоданчика», «Следствие ведут знатоки». Сегодня работает актером дубляжа. Его голосами говорят почти все мужские персонажи в «Симпсонах» и «Футураме», Спок из «Стартрека», Скуби Ду и еще более 100 героев фильмов, мультиков и компьютерных игр.

3. Петр Глебов (1915–2000)

Петр Глебов — потомственный дворянин из старинного рода Глебовых. Актер окончил Брасовский мелиоративно-дорожный техникум и даже год проработал гидротехником. После училища его увлек театр, и Глебов поступил в театральное училище на курс к самому Станиславскому. Но началась война, и Петр добровольцем ушел на фронт. Служил в зенитно-артиллерийском полку. После войны он начал активно сниматься в кино. Успех молодому актеру принесла роль Григория Мелехова в экранизации романа «Тихий Дон». В общей сложности Глебов сыграл в 50 картинах, среди которых «Поднятая целина», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Мужики». Был женат на Марине Левицкой, пара прожила вместе 52 года.

4. Олег Видов (1943–2017)

Первый опыт Олега Видова в кино — лента «Друг мой, Колька!..», но эпизод с ним так и не вошел в итоговый монтаж. Потом были съемки в картинах «Я шагаю по Москве», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Всадник без головы», «Экипаж». В конце 80-х актер женился на американской журналистке Джоан Борстин и переехал жить в США. В Штатах Видов открыл свой бизнес, но кино не бросил. Он был партнером Микки Рурка в фильме «Дикая орхидея», снимался со Шварценеггером в «Красной жаре». Одной из последних работ Видова стала роль в сериале «Мыслить как преступник». Скончался актер в 2017 году от злокачественной опухоли.

5. Александр Домогаров (1963)

Александр Домогаров — разноплановый актер, он много снимается в кино и играет в театре. Его первым опытом был фильм «Наследство», а известность принесла роль Павла Горина в «Гардемаринах — III». После были съемки в «Графине де Монсоро», «Марше Турецкого» и «Бандитском Петербурге». Были у Домогарова и международные проекты в Швеции и Польше. На счету актера более 80 работ в фильмах и сериалах, а также 2 сольных музыкальных альбома. Александр был женат 2 раза. Сын от первого брака, Дмитрий, погиб в автоаварии, сын от второго брака, Александр, пошел по стопам знаменитого отца. Его можно увидеть во франшизе «Елки».

6. Дмитрий Писаренко (1959)

Дмитрий Писаренко окончил театральный институт им. Щепкина и через год дебютировал в военной драме «Оленья охота». Параллельно со съемками в кино играл в Малом театре. У Писаренко небогатая фильмография — 24 картины, среди которых «Михайло Ломоносов», «Ревизор», «Лермонтов». Актер не играет в кино почти 20 лет, и о его жизни мало что известно. Он озвучил несколько аудиокниг и играл в Московском Новом драматическом театре. Недавно в интернете завирусились отрывки из фильма «Царь Иван Грозный», где Писаренко сыграл опричника Федора Басманова. У актера появились толпы молодых поклонниц и огромный фан-клуб.

7. Евгений Жариков (1941–2012)

Всенародная любовь к Евгению Жарикову пришла после премьеры ленты «Рожденная революцией», где он сыграл главную роль — милиционера Николая Кондратьева. Образ мужественного борца с преступностью надолго закрепился за актером. Жариков сыграл более чем в 70 картинах, среди которых «3 + 2», «Долгая дорога в дюнах», «Барышня-крестьянка», «Благословите женщину», «Я остаюсь». С 1988 по 2000 год Евгений был президентом Гильдии актеров кино и секретарем Союза кинематографистов. Актер ушел из жизни 18 января 2012 года, похоронен на Троекуровском кладбище.

8. Игорь Скляр (1957)

Первую роль в фильме «Юнга Северного флота» Игорь Скляр получил случайно: ассистент режиссера увидела юношу в метро и пригласила на пробы. Слава и успех пришли к актеру после музыкальной картины «Мы из джаза». А когда Скляр спел «На недельку до второго я уеду в Комарово», стал звездой номер один. Даже в тяжелые 90-е актер не оставался без работы. Сегодня артист играет в театре «Балтийский дом» и снимается в сериалах. Его можно увидеть в исторической драме «Екатерина. Самозванцы», детективе «Икра» и др. Скляр женат на актрисе Наталье Акимовой, с которой познакомился в университете.

10. Николай Олялин (1941–2009)

Всесоюзный успех Николай Олялин получил после главной роли в киноэпопее «Освобождение». Актера с радостью приняли на киностудии им. Довженко и стали предлагать роли молодого офицера. Он сыграл разведчика в фильме «Дерзость», майора в картине «Обратной дороги нет», полковника милиции в «Джентльменах удачи», командира красного отряда в «Долге». После распада Союза Олялин снимался в социальных роликах. Современному зрителю актер знаком по роли инквизитора в «Дозорах» Лукьяненко. Скончался актер от обширного инфаркта на 69-м году жизни.

11. Владимир Конкин (1951)

Конкин пришел в кино сразу на главную роль. Павка Корчагин из сериала «Как закалялась сталь» сделал Владимира одним из самых востребованных актеров 70-х. Предложений о работе было множество, но Владимир старался выбирать разные роли, чтобы не застрять в одном амплуа. Новая волна популярности пришла к Конкину после премьеры картины «Место встречи изменить нельзя». Обаятельный Володя Шарапов влюбил в себя половину женщин Союза. Сегодня Конкин редко снимается в кино. Он работает актером дубляжа. Его голосом говорит Фарамир из «Властелина колец», Итан Хант из фильма «Миссия невыполнима», герои «Клана Сопрано» и множество других персонажей.

12. Ивар Калныньш (1948)

Юного Калныньша уже с первого курса режиссеры приглашали сниматься в кино. Окончив консерваторию, Ивар поступил на работу в Художественный академический театр им. Я. Райниса. Путь к славе молодому артисту открыла актриса Вия Артмане. Она предложила сняться в драме «Театр» по роману Моэма. Образ страстного героя-любовника запал в душу советским женщинам и принес шквал зрительской любви. Калныньш записал несколько сольных альбомов — музыкой он увлекался еще со школы и даже пел в рок-группе. В середине 90-х актер был депутатом 6-го сейма Латвии и входил в комитет по культуре. Ивар 3 раза был женат, у него 5 детей и 1 внук.

13. Михаил Козаков (1934–2011)

На последнем курсе МХАТа молодого Михаила Козакова замечает режиссер военной драмы «Убийство на улице Данте». После выпуска из театрального он попал в театр им. Маяковского, где молодому актеру сразу же предложили роль Гамлета. Популярность к Казакову пришла после роли главного злодея в фильме «Человек-амфибия». В 70-е Михаил дебютировал как режиссер — он снял телеспектакль «Ночь ошибок», трагикомедию «Безымянная звезда» и легендарные «Покровские ворота». 4 года актер жил в эмиграции в Израиле. В 2010 году Козакову был диагностирован неоперабельный рак легких, и через год актер скончался.

14. Никита Михалков (1945)

Потомок знаменитого дворянского рода Никита Михалков начал сниматься в кино с 14 лет. Его первой ролью был эпизод в фильме «Солнце светит всем», потом были съемки в антирелигиозном фильме «Тучи над Борском» и знаменитой ленте «Я шагаю по Москве». В 1985 году журнал «Советский экран» признал Михалкова лучшим актером СССР. Талант режиссера признан на мировом уровне. В его копилке наград — лев Венецианского кинофестиваля, Гран-при Каннского кинофестиваля и «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Сегодня он продолжает снимать и продюсировать фильмы. В 2021 году выходят 2 картины авторства Никиты Сергеевича.

15. Александр Ширвиндт (1934)

Александр Ширвиндт дебютировал в кино после окончания театрального училища. Он сыграл эстрадного певца в картине «Она вас любит». Успех к молодому артисту пришел после роли лже-Станиславского в фильме «Приходите завтра». В 1970 году Ширвиндт вместе с Марком Захаровым поставил спектакль «Проснись и пой». Параллельно с работой в кино и театре актер преподает в училище им. Щукина. Среди его учеников — Андрей Миронов, Леонид Ярмольник, Наталья Гундарева, Александр Пороховщиков. С 2000 года Александр Ширвиндт является руководителем Московского академического театра сатиры.

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Фото на превью Гардемарины - III / Мосфильм, Документальное кино на Первом / youtube.com
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