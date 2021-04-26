Как сложилась карьера актрисы — двойника Марго Робби, которая ничуть не уступала ей ни красотой, ни талантом

Звезда нулевых Джейми Прессли сейчас фигурирует в СМИ чаще всего как двойник Марго Робби. Актрисы так похожи, что фанаты даже выдвинули теорию, утверждающую, что это один и тот же человек. Однако пока вторая получает главные роли в большом кино, первой достаются лишь средней руки сериалы.

Мы в AdMe.ru задумались и порассуждали, почему 2 эффектные девушки при одинаковых исходных данных добились таких разных результатов.

Путь к славе

Джейми Прессли с детства занималась гимнастикой и танцами, благодаря чему попала в модельный бизнес. Впервые на обложке журнала она появилась уже в 14 лет. В 15 лет девочка бросила школу и уехала работать по контракту в Японию. Для этого ей пришлось юридически избавиться от опеки родителей. К 20 годам Прессли — востребованную модель — пригласили на главную роль в триллер «Ядовитый плющ: Новое совращение». После премьеры и успеха фильма кинокомпания New Line Cinema заключила с ней контракт сразу на 3 картины. В последующие годы Джейми снялась в телесериалах «Смертельная битва: Завоевание», «Джек и Джилл», независимом проекте Poor White Trash.

У австралийки Марго Робби путь к славе начался тяжелее. Ее родители развелись, и маме, оставшейся с четырьмя детьми, пришлось туго. Девочка трудилась с 10 лет, а к 16 у нее было аж 3 рабочих места. Робби копила на билет в Мельбурн и на оплату курсов актерского мастерства. Вложения себя оправдали: в 17 лет девушка начала получать эпизодические роли, в 18 стала сниматься в сериале «Соседи», и вскоре ее героиню сделали постоянным персонажем. Однако Марго решила покорять Голливуд. На «фабрике грез» тоже не сразу все пошло гладко. Сначала она провалила кастинг на роль Эбби Сэмпсон в «Ангелах Чарли». Потом все же получила работу в сериале «Пан Американ» (2011–2012), но он был закрыт после первого сезона из-за низких рейтингов.

На пике успеха

На рубеже тысячелетий Джейми Прессли стала настоящей звездой. Она часто появлялась на экранах, в том числе в известных фильмах: например в роли Присциллы, стервозного школьного чирлидера, в картине «Недетское кино» или сумасшедшей гонщицы в боевике «Крутящий момент». В нулевых Джейми часто можно было увидеть на обложках мужских журналов. Яркая, дерзкая и вызывающе красивая, она стала настоящим символом десятилетия.

Кадр из фильма «Недетское кино».

Однако к середине нулевых Джейми начала разочаровываться в своей профессии. «Я задавалась вопросом, действительно ли я хочу продолжать идти по этому пути. Устала жить на чемодане, постоянно приходить и уходить. Хотелось немного спокойствия в своей жизни», — говорила она в одном из интервью. В этот момент Джейми предложили роль в сериале «Меня зовут Эрл». Она сыграла Джой Тернер — жену главного героя и настоящую оторву: циничную, меркантильную, но потрясающе обаятельную и очень добрую в глубине души. Образ получился очень ярким. Если до съемок в этом ситкоме Прессли можно было считать просто симпатичной старлеткой, попавшей в кино не столько из-за таланта, сколько из-за внешности, то после выхода этой ленты стало ясно, что она отличная комедийная актриса. За роль Джой Прессли была номинирована на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров, а в 2007 году получила «Эмми». Эту работу девушка назвала своим величайшим достижением. Успех Джейми как комедийной актрисы закрепил фильм «Люблю тебя, чувак», вышедший на экраны в 2009 году и собравший в прокате $ 92 млн. Журнал Rolling Stone назвал Прессли великолепной в роли лучшей подруги главной героини.

Кадр из фильма «Люблю тебя, чувак».

Звездный час Марго Робби наступил после выхода фильма «Волк с Уолл-стрит» в 2013 году. Молодая актриса проснулась настоящей звездой. Спустя 3 года она сыграла Харли Квинн в приключенческом боевике «Отряд самоубийц», и это стало пиком ее карьеры. С тех пор популярность кинозвезды только набирает обороты, а роли становятся все более сложными и разноплановыми. В ее копилке 2 номинации на «Оскар», номинации на «Золотой глобус» и BAFTA. А в 2017 году она была включена журналом Time в число самых влиятельных людей мира.

А вот карьера Джейми Прессли пошла на спад. По иронии судьбы это началось в 2010-е годы — как раз, когда восходила звезда Марго Робби. Старшей «близняшке» сейчас достаются роли лишь в не самых топовых ситкомах вроде «Я ненавижу свою дочь», «Падение Дженнифер» и «Мамочка».

Что же пошло не так?

Итак, Джейми красива, бесспорно талантлива и работоспособна. Что же помешало ей стать голливудской звездой первого эшелона? Возможно, то, что она не мечтала быть актрисой. С детства Прессли шла к карьере модели, в то время как Робби делала все для того, чтобы попасть напрямую в мир большого кино. Причем первая быстрее добилась своей цели, чем вторая. Марго с переменным успехом штурмовала кастинги, Джейми же работу предлагали. При этом продюсеры, конечно, понимали, что модель — это не профессиональная актриса, поэтому роли были соответствующими: меньше игры, больше красивого тела и милого лица. Впрочем, девушка смогла убедить всех, что достойна большего. Робби же изначально хотела, чтобы в числе ее достоинств видели не только привлекательную внешность. И доказательство того — роль в фильме «Тоня против всех», где актрису загримировали чуть ли до неузнаваемости. Есть еще один момент. По собственному признанию, Прессли всегда мечтала стать мамой. «Это единственное, что было неизменным на протяжении всей моей жизни и всегда было моей целью», — рассказала она в одном из интервью. И даже ее звездная роль стервы Джой в сериале «Меня зовут Эрл» была шагом не в мир большого кино, а к материнству. «Я очень много работала. Я хотела быть уверенной, что смогу содержать себя и своих детей», — говорит актриса.

Сейчас у Джейми трое детей. Старший сын Дези Джеймс Кальво родился в 2007 году. А в 2017-м актриса стала многодетной мамой: на свет появились близнецы Леннон и Лео. Она полностью сосредоточилась на материнстве, и кинокарьера для нее отошла на второй план. Прессли довольствуется проходными ролями, и, судя по всему, ее это устраивает. При этом Джейми призналась, что она фанат фильмов с Марго Робби. «Я думаю, что она великолепна... Мне нравится все, что она делает», — сказала актриса о своем двойнике.

Джейми Прессли впервые встретила Марго Робби.