Как изменились 17 звезд сериала «Великолепный век», который вывел турецкий кинематограф на новый уровень

Сериал «Великолепный век» транслировался по ТВ с января 2011 года по июнь 2014-го. В 139 сериях создатели попытались рассказать историю правления султана Сулеймана. Шоу обрело международную популярность, а актеры проекта стали любимчиками за пределами Турции. Так, например, актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем, — желанный гость российских кинофестивалей.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как сейчас выглядят актеры и актрисы «Великолепного века», которые радовали зрителей своей убедительной игрой.

Мерьем Узерли

Хюррем-султан — законная жена султана Сулеймана.

Халит Эргенч

Султан Сулейман I — 10-й султан Османской империи.

Небахат Чехре

Айше Хафса-султан — мать султана Сулеймана.

Пелин Карахан

Михримах-султан — дочь Сулеймана и Хюррем.

Толга Сарыташ

Шехзаде Джихангир — 4-й сын Сулеймана и Хюррем.

Нур Феттахоглу

Махидевран-султан — наложница Сулеймана.

Мехмет Гюнсюр

Шехзаде Мустафа — сын Сулеймана и Махидевран.

Нихан Бюйюкагач

Гюльшах-хатун — служанка Махидевран.

Эзги Эйюбоглу

Айбиге-хатун — дочь крымского хана и двоюродная сестра Сулеймана.

Мелике Ипек Ялова

Изабелла Фортуна — принцесса Кастилии и Леона.

Селен Озтюрк

Гюльфем-хатун — бывшая наложница Сулеймана.

Дениз Чакыр

Шах-и-Хубан-султан — сестра Сулеймана.

Сельма Эргеч

Хатидже-султан — старшая сестра султана.

Бурджу Озберк

Хуриджихан-султан — дочь Хатидже.

Мельтем Джумбул

Фатьма-султан — еще одна сестра Сулеймана.

Селим Байрактар

Сюмбюль-ага — главный евнух гарема.

Бурак Озчивит

Малкочоглу Бали-бей — военачальник Османской империи.