Как изменились 17 звезд сериала «Великолепный век», который вывел турецкий кинематограф на новый уровень
Сериал «Великолепный век» транслировался по ТВ с января 2011 года по июнь 2014-го. В 139 сериях создатели попытались рассказать историю правления султана Сулеймана. Шоу обрело международную популярность, а актеры проекта стали любимчиками за пределами Турции. Так, например, актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем, — желанный гость российских кинофестивалей.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как сейчас выглядят актеры и актрисы «Великолепного века», которые радовали зрителей своей убедительной игрой.
Мерьем Узерли
Хюррем-султан — законная жена султана Сулеймана.
Халит Эргенч
Султан Сулейман I — 10-й султан Османской империи.
Небахат Чехре
Айше Хафса-султан — мать султана Сулеймана.
Пелин Карахан
Михримах-султан — дочь Сулеймана и Хюррем.
Толга Сарыташ
Шехзаде Джихангир — 4-й сын Сулеймана и Хюррем.
Нур Феттахоглу
Махидевран-султан — наложница Сулеймана.
Мехмет Гюнсюр
Шехзаде Мустафа — сын Сулеймана и Махидевран.
Нихан Бюйюкагач
Гюльшах-хатун — служанка Махидевран.
Эзги Эйюбоглу
Айбиге-хатун — дочь крымского хана и двоюродная сестра Сулеймана.
Мелике Ипек Ялова
Изабелла Фортуна — принцесса Кастилии и Леона.
Селен Озтюрк
Гюльфем-хатун — бывшая наложница Сулеймана.
Дениз Чакыр
Шах-и-Хубан-султан — сестра Сулеймана.
Сельма Эргеч
Хатидже-султан — старшая сестра султана.
Бурджу Озберк
Хуриджихан-султан — дочь Хатидже.
Мельтем Джумбул
Фатьма-султан — еще одна сестра Сулеймана.
Селим Байрактар
Сюмбюль-ага — главный евнух гарема.
Бурак Озчивит
Малкочоглу Бали-бей — военачальник Османской империи.
Смотрели «Великолепный век»? Кто из героев больше всех запал вам в душу?