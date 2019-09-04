Как сейчас выглядят и чем занимаются звезды «Ералаша», которых мы помним еще детьми

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Многие из нас, когда смотрели «Ералаш», влюблялись в обаятельных мальчишек и девчонок, игравших там. Эти ребята были для нас порой ближе и понятнее, чем собственные одноклассники, ведь они помогали нам переживать наши первые детские и подростковые драмы.

Всегда интересно узнать: что случилось с людьми из нашего детства? Именно для этого были придуманы встречи выпускников. Но сейчас большинство встреч заменяют социальные сети. Поэтому мы в AdMe.ru полистали личные страницы знаменитостей в Instagram и разузнали, как сейчас живут юные актеры из «Ералаша».

Юля Волкова

Певица Юлия Волкова, которую прославил дуэт с Леной Катиной под названием «Тату», начала свою карьеру в «Ералаше» в 14 лет. Она блестяще сыграла в эпизоде «Выручи меня!» вместе с Антоном Колесниковым. По сюжету Юля попросила Антона изобразить ее нового кавалера, чтобы вызвать ревность бывшего. Это серия стала одной из самых ярких за всю историю киножурнала. Сейчас Волкова занимается сольной карьерой и воспитывает 15-летнюю дочь.

Федор Стуков

9-летний Федя Стуков пришел в «Ералаш» уже профессиональным актером. К тому времени он успел сняться в фильмах «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня» и даже сыграть главную роль в картине «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». В киножурнале он принял участие в нескольких эпизодах, а в одном из них (эпизод под названием «Ябеды») ему пришлось даже петь. Сейчас Федор Стуков актерству предпочитает режиссуру. Среди его работ — сериалы «Физрук», «Пекарь и красавица», «Адаптация», «Ивановы-Ивановы».

Павел Кассинский

Актерский талант Павла Кассинского — это наследственное: он сын известного актера Романа Карцева. Однако в «Ералаш» мальчик попал, никак не задействовав родственные связи. В итоге он сыграл в 8 эпизодах, один из самых ярких — «Давай поспорим!». Его герой на спор съел тарелку эклеров, и с тех пор актер не может на них даже смотреть. Сейчас Кассинский довольно много снимается, но играет в основном второстепенные роли. Одна из самых известных его работ — роль Альберта в сериале «СашаТаня».

Ксения Шандалова

Белокурая Ксюша стала одной из самых запоминающихся актрис «Ералаша». Она играла в нескольких эпизодах очаровательных кокеток. Казалось, впереди у талантливой девочки успешная актерская карьера. Но она, сыграв в нескольких сериалах (в том числе главную роль в «Мачехе»), выбрала другой путь. Сейчас Ксения работает художником по гриму. Один из последних проектов, в которых она принимала участие в качестве гримера, — сериал «Ольга».

Влад Топалов

Влад Топалов сыграл в «Ералаше», не произнеся во время своей роли ни единого слова. Это был эпизод «Холостой выстрел», в котором первая красавица школы хочет привлечь внимание мальчика, а тот предпочитает ей булочки. Сегодня Влад известный певец. Он счастливо женат на ведущей Регине Тодоренко и воспитывает с ней сына Мишу.

Ангелина Римашевская

Трогательная и смешная Геля Римашевская играла во многих эпизодах киножурнала: ее героиня запомнилась зрителям высокими хвостиками и милыми оттопыренными ушками. Ангелина выросла настоящей красавицей, окончила Щукинское училище, однако слава к ней пока не пришла. Девушка играет в основном эпизодические роли. Среди самых известных ее работ — роль дочери Кристины в фильме Юрия Быкова «Дурак». Мы уверены, что у актрисы еще все впереди.

Павел Бессонов

Паша Бессонов запомнился зрителям «Ералаша» по роли пухленького хулигана из эпизода «А где Вася?». Талантливого ребенка заметили, и вскоре он стал настоящей звездой — его взяли в сериал «Кадетство», а затем в «Кремлевские курсанты». Однако актерская карьера Бессонова застопорилась, и ему доставались лишь эпизодические роли. Ходили слухи, что у Павла развилась анорексия на фоне депрессии, поэтому актер скинул вес. Но судя по его аккаунту в Instagram, у молодого человека в жизни все довольно неплохо.

Любовь Зайцева

Яркая красавица Люба Зайцева запомнилась зрителям по эпизоду «Соринка»: она сыграла девочку, которую на спор должен был поцеловать главный герой. После первого актерского успеха девочка определилась с дальнейшей карьерой и после школы поступила в Щепкинское училище. К сожалению, пока звездных ролей у Любови не было, она играет второстепенных героев в сериалах. Среди фильмов с ее участием — «Дочки-матери», «Пенсильвания», «Лесник. Своя земля».

Константин Маевский

Костя Маевский входил в число топовых актеров «Ералаша». Один из самых ярких эпизодов с его участием — «Апельсин», где он снимался с самой Натальей Крачковской. Легендарная актриса играла продавщицу фруктов, а Константин — маленького покупателя, у которого в рюкзаке живет неизвестное существо, обожающее апельсины. Несмотря на очевидный актерский успех, мальчик предпочел кинематографу спорт. Его страстью стал мини-футбол. Константин играл за такие клубы, как «Динамо» и ЦСКА, а также некоторое время входил в сборную России. Сейчас он тренирует «Норильский никель».