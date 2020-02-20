Как сейчас выглядят и чем занимаются 15 кинозлодеев нашего детства и юности

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В актерской среде существует мнение, что играть отрицательных персонажей иногда сложнее, чем положительных. Действительно, перевоплощение в плохиша нередко требует психологических усилий и недюжинного таланта. Поэтому нет ничего удивительного в том, что герои получаются столь харизматичными, что вызывают симпатии у зрителей, несмотря на весь негатив персонажа.

AdMe.ru поностальгировал и вспомнил самых ярких антигероев любимых фильмов прошлых десятилетий. Гэри Олдмен и Шэрон Стоун шедевральны.

1. Дэвид Проуз (Дарт Вейдер, оригинальная трилогия «Звездных войн», 1977–1983)

Этого актера мало кто знает в лицо, хотя его персонаж стал легендой. Бодибилдер и тяжелоатлет Дэвид Проуз сыграл Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн». Проуз произносил диалоги своего персонажа, но впоследствии его голос был заменен голосом Джеймса Эрла Джонса: съемочная группа посчитала его более подходящим. Сейчас актеру 84 года, в силу возраста он сражается с несколькими недугами. В 2016 году Дэвид Проуз объявил об уходе на пенсию и теперь почти не появляется на публике.

2. Гэри Олдмен (Норман Стэнсфилд, «Леон», 1994)

В 90-е годы Гэри Олдмен прославился, изображая мрачных и неоднозначных персонажей. Например, в тот период он одинаково талантливо перевоплотился в фабриканта оружия Зорга в «Пятом элементе» и начальника полиции Стэна в «Леоне». В 2018 году актер получил россыпь наград за перевоплощение в Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Среди них и «Оскар» — за лучшую мужскую роль. Неудивительно, ведь Гэри Олдмен известен как актер-хамелеон, который умеет убедительно воссоздать на экране самые разные образы и темпераменты.

3. Кэри-Хироюки Тагава (Шан Цзун, «Смертельная битва», 1995)

В фильме «Смертельная битва», основанном на серии популярных видеоигр Mortal Kombat, главным злодеем стал Шан Цзун — могущественный колдун, который мог поглощать души бойцов. Его талантливо сыграл голливудский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава. Он прославился благодаря ролям отрицательных героев в боевиках 80–90-х годов. Сейчас Тагаве 69 лет, в прошлом году он вернулся к роли Шан Цзуна для компьютерной игрушки Mortal Kombat 11. Впервые в игре образ персонажа был фактически срисован с Кэри. Тагава живет на Гавайях с 1992 года. Любопытно, что в 2016 году он получил гражданство России.

4. Билли Зейн (Каледон Хокли, «Титаник», 1997)

Образ расчетливого и жестокого жениха Роуз в фильме «Титаник» воссоздал актер Билли Зейн. Зейн родом из семьи греческого происхождения, бегло говорит по-гречески. Актер сегодня продолжает сниматься в кино, хотя крупные роли ему в последнее время не достаются.

5. Лэнс Хенриксен (Эмиль Фушон, «Трудная мишень», 1993)

Лента «Трудная мишень» стала первым американским фильмом режиссера Джона Ву. Часто именно антагонисты Жан-Клода Ван Дамма получаются наиболее яркими злодеями боевиков. И один из них — персонаж Лэнса Хенриксена. Всю свою карьеру актер играл отрицательных персонажей и асоциальных личностей. В мае 2020 года он отметит 80-летие. Ленты с участием этого актера продолжают выходить почти каждый год.

6. Петер Стормаре (Гэир Гримсруд, «Фарго», 1996)

Петер Стормаре — один из самых востребованных шведских актеров 80–90-х годов с широким творческим диапазоном. Особенно хорошо ему удаются амплуа отрицательных героев. Так, немногословный убийца Гэир Гримсруд из фильма «Фарго» с проникновенным взглядом держит зрителя в напряжении до последнего кадра. Стормаре не только актер, но и режиссер, музыкант, драматург. Кстати, в 2017 году он снялся во второй части «Джона Уика».

7. Роберт Патрик (Т-1000, «Терминатор-2: Судный день», 1991)

Главным антагонистом Терминатора во второй части саги стал Т-1000. Робота-терминатора, который прибыл из будущего, чтобы убить Джона Коннора, сыграл актер Роберт Патрик. Во время съемок в этом фильме Патрик познакомился с актрисой Барбарой Хупер. Позже они поженились и сегодня воспитывают двоих детей. Актер активно снимается, а еще является президентом мотоклуба Boozefighters MC.

8. Энтони Хопкинс (Ганнибал Лектер, «Молчание ягнят», 1996)

Триллер о Ганнибале Лектере «Молчание ягнят» стал культовым фильмом 90-х и удостоился пяти премий «Оскар». Энтони Хопкинсу удалось блестяще перевоплотиться в психопата и убийцу. Сейчас актеру 82 года, он в третий раз женат и продолжает играть в кино. В прошлом году ему досталась одна из главных ролей в фильме «Два Папы»: Хопкинс сыграл Папу Римского Бенедикта XVI.

9. Боло Йен (Чон Ли, «Кровавый спорт», 1988)

Чон Ли в исполнении Боло Йена — многократный чемпион, грозный и жестокий боец. Идеальный злодей-«дракон», которого непременно нужно победить рыцарю — герою Ван Дамма. Боло Йен не только актер, но и культурист, мастер боевых искусств. В середине 60-х он перебрался из Гуанчжоу в Гонконг вплавь, так что у Йена упорства и бесстрашия не меньше, чем у его киногероев. Последней значимой работой в кино для него стала лента 2007 года «Ближний бой», а уже через год Боло покинул кинематограф.

10. Шэрон Стоун (Кэтрин Трамелл, «Основной инстинкт», 1992)

Шэрон Стоун и ее ноги из фильма «Основной инстинкт» в отдельном представлении не нуждаются. Лента произвела фурор и стала культовой, а сама актриса добилась огромной популярности. Стоун продолжает сниматься, хотя не все фильмы с ее участием оказываются успешными. Недавно актриса появилась в свежем сезоне сериала «Новый Папа», где сыграла саму себя.

11. Гэри Бьюзи (Крилл, «В осаде», 1992)

Коммандер Крилл, который помогает террористам под прикрытием завладеть кораблем, — одна из самых ярких ролей Гэри Бьюзи. Бьюзи в основном зарекомендовал себя как актер второго плана. Кроме того, он также выступает на сцене как исполнитель песен, является автором музыки к фильму «Нэшвилл». Последний раз на экранах актера можно было увидеть в 2016 году — в телефильме «Акулий торнадо — 4». Его сын Джейк Бьюзи также актер.

12. Гленн Клоуз (Стервелла, «101 далматинец», 1996)

В диснеевском фильме о далматинцах роль злодейки Стервеллы Де Виль сыграла Гленн Клоуз. Актриса, сценаристка и певица Гленн является рекордсменкой среди женщин по числу номинаций на «Оскар» без побед. В последние годы Гленн отдает предпочтение телевидению, снимается в сериалах. Наиболее известные из них — «Щит» и «Схватка».

13. Хьюго Уивинг (агент Смит, «Матрица», 1999–2003)

Агент Смит — компьютерная программа, автономный модуль-агент в Матрице. Его роль исполнил британско-австралийский актер Хьюго Уивинг, сделавший своего персонажа одним из самых ярких злодеев в истории кино. Эта роль принесла Уивингу всемирную известность. Актер живет в Сиднее вместе с семьей, много снимается. Недавно Уивинг принял участие в громком сериале с Бенедиктом Камбербэтчем — «Патрик Мелроуз».

14. Аль Пачино (Тони Монтана, «Лицо со шрамом», 1983)

Аль Пачино наиболее известен своими ролями гангстеров — в трилогии «Крестный отец» и в фильме «Лицо со шрамом». В последнем он сыграл преступника-кубинца, который переезжает в Майами. В этом году Аль Пачино отпразднует 80-летие, и он по-прежнему один из самых востребованных актеров Голливуда. Аль Пачино появился сразу в двух фильмах, номинированных на «Оскар» в 2020 году: речь о лентах «Однажды в... Голливуде» и «Ирландец».

15. Роберт Инглунд (Фредди Крюгер, «Кошмар на улице Вязов», 1984)

Фредди Крюгер — главный кошмар нашего детства. Казалось, никого ужаснее уже и быть не может. Мы даже придумывали страшилки с Фредди в главной роли, чтобы пугать друг друга во время бессонных ночей. Но вряд ли кто-то из нас вспомнит, как на самом деле выглядел актер, сыгравший персонажа любимого фильма ужасов. Роль Крюгера для американского актера со шведскими корнями Роберта Инглунда стала самой значимой в карьере. Роберт уже отпраздновал 72-летие, последний фильм с ним вышел в 2017 году.