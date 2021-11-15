Как сейчас выглядят актеры культового сериала 90-х «Баффи — истребительница вампиров»

Сегодня мало кто вспомнит хотя бы парочку сюжетных перипетий из истории про старшеклассницу, борющуюся с вампирами. Однако то, что «Баффи» является важнейшим сериалом для целого поколения, — факт, с которым не поспоришь. Герои этого телешоу стали ролевыми моделями для многих подростков 90-х. Оттого и интереснее, что же с ними стало.