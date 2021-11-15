Как сейчас выглядят актеры культового сериала 90-х «Баффи — истребительница вампиров»
Сегодня мало кто вспомнит хотя бы парочку сюжетных перипетий из истории про старшеклассницу, борющуюся с вампирами. Однако то, что «Баффи» является важнейшим сериалом для целого поколения, — факт, с которым не поспоришь. Герои этого телешоу стали ролевыми моделями для многих подростков 90-х. Оттого и интереснее, что же с ними стало.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, как выглядят звезды популярного вампирского сериала спустя 24 года после его премьеры. А в бонусе мы покажем, как изменилась исполнительница роли Баффи в одноименном кино (да-да, сначала был фильм).
Сара Мишель Геллар, 44 года
Николас Брендон, 50 лет
Элисон Ханниган, 47 лет
Дэвид Борианаз, 52 года
Джули Бенц, 49 лет
Каризма Карпентер, 51 год
Мерседес Макнаб, 41 год
Энтони Хэд, 67 лет
Элайза Душку, 40 лет
Кристин Сазерленд, 66 лет
Мишель Трахтенберг, 36 лет
Ийари Лимон, 45 лет
Джеймс Марстерс, 59 лет
Джульет Ландау, 56 лет
Сет Грин, 47 лет
Эмбер Бенсон, 44 года
Дэнни Стронг, 47 лет
Армин Шимерман, 72 года
Эмма Коулфилд, 48 лет
Марк Блукас, 49 лет
Бонус: сериал об охотнице на вампиров «вырос» из одноименного фильма 1992 года, главную роль в котором исполнила Кристи Суонсон
Кому из актеров, на ваш взгляд, годы пошли только на пользу?
Поделиться этой статьёй