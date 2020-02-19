Как сейчас выглядят актеры «Дикого ангела», от которого мы не могли оторвать глаз в 2000-е

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Прошло уже более 20 лет с тех пор, как телезрители всего мира с замиранием сердца следили за драматичными отношениями Иво и Милагрос и за тем, как донья Анхелика искала своего внука. Бешеная популярность «Дикого ангела» вмиг превратила Наталию Орейро в суперзвезду не только у себя на родине, в Аргентине, но и далеко за ее пределами. А томный красавчик Факундо Арана обзавелся толпой влюбленных поклонниц.

Мы в AdMe.ru решили окунуться в ностальгию и узнать, как сложилась жизнь актеров нашумевшего сериала и как они выглядят сегодня.

1. Наталия Орейро (Милагрос)

Когда начались съемки «Дикого ангела», Наталии был всего 21 год. Пару лет спустя актриса пережила тяжелый разрыв с 1-м мужем — актером Пабло Эчарри. К счастью, вскоре она встретила новую любовь — рок-исполнителя Рикардо Мольо, с которым они вместе до сих пор. Сейчас Орейро продолжает сниматься в кино и на телевидении, записывает песни и гастролирует по всему миру.

2. Факундо Арана (Иво)

Работа в «Диком ангеле» также принесла Факундо Аране всемирную славу. Он не оставил актерскую карьеру и до сих пор снимается в сериалах. Кроме того, артист много путешествует, занимается благотворительностью и вместе с телеведущей и моделью Марией Сусини воспитывает троих детей: дочку Индию и двойняшек Яко и Моро.

3. Габриэла Сари (Глория)

Прежде чем Габриэле Сари досталась роль Глории, подруги Милли по монастырю, начинающая актриса участвовала в проектах, которые, увы, так и не вышли на экраны. Поэтому съемки в «Диком ангеле» стали переломными для ее работы в кино. С тех пор она не только блистает на телевидении, но и играет в театре, а также занимается музыкой.

4. Виктория Онетто (Лина)

Виктория Онетто, которая воплотила на экране Лину, коллегу и подругу Милагрос, очень ловко взобралась по карьерной лестнице. В настоящее время она является секретарем отдела культуры в аргентинском муниципалитете Авельянеда. А еще Виктория имеет ученую степень в сфере управления и политики в области культуры и коммуникации Латиноамериканской школы общественных наук.

5. Сегундо Сернадас (Пабло)

Еще до «Дикого ангела» Сегундо Сернадас снимался в сериалах, в том числе вместе с Наталией Орейро («Модели 90—60—90», «Богатые и знаменитые»). Ошеломляющую славу ему принесла роль в проекте «Поцелуй меня, дурачок», где он сыграл со своей будущей женой — перуанской актрисой Джанеллой Нейрой. Влюбленные вскоре пошли под венец, у них родился сын, но затем объявили о расставании. Кстати, в Аргентине Сернадаса считают кумиром подростков.

6. Мариана Ариас (Андреа)

В 2005 году Мариана Ариас оставила карьеру сериальной актрисы. У нее есть взрослая дочь Палома от 1-го мужа. Сейчас Мариана снимается в телешоу, счастлива в браке с экономистом Роберто Гальваза и активно делится событиями из жизни с подписчиками своего инстаграма.

7. Валерия Лорка (Марта)

В это сложно поверить, но Валерия Лорка, сыгравшая противницу Милли в сериале, в жизни является близкой подругой Наталии Орейро. Оказывается, Наталия даже присутствовала при рождении ребенка Валерии. У женщины есть сын Лусио от Оскара Ферринго, с которым она ведет семейный бизнес — руководит театром El Piccolino в Палермо.

8. Марсело Маццарелло (Рокки)

После успеха «Дикого ангела» Марсело Маццарелло, который сыграл роль добродушного и романтичного шофера Рокки, посыпались предложения. Он работал в таких проектах, как «Касабланка», «Побег», «Ты — моя жизнь» и «Уникальные». И по сей день актер продолжает сниматься на телевидении.

9. Пабло Новак (Бобби)

К моменту съемок в «Диком ангеле» Пабло Новак уже успел состояться как актер: на его счету было много успешных ролей. Работу на телевидении он не бросает до сих пор и радует поклонников новыми амплуа. Помимо этого Пабло является автором и исполнителем песен.

10. Вероника Виейра (Викки)

Вероника Виейра вышла замуж за известного аргентинского певца Фрэнсиса Чейни, с которым воспитывала двух дочек-близнецов, а также четверых детей от его предыдущего брака. Спустя 14 лет пара рассталась. Сейчас Вероника состоит в отношениях с Клаудио Собредо и вернулась к карьере на ТВ.

11. Брайан Карузо (Гамуса)

Узнаете этого улыбчивого парня? Это актер Брайан Карузо, сыгравший в сериале беспризорника Гамусу, о котором заботилась Милагрос. Сейчас ему 32 года, и он по-прежнему появляется в аргентинских сериалах.