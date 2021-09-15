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Как сейчас выглядят 19 актрис и актеров из любимых комедий детства

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Иногда хочется просто расслабить мозг и посмотреть что-то легкое и простое. Как, например, комедии, которые не захочется переключать, если случайно на них попадешь, щелкая каналы по телевизору. И какой бы плоский порой юмор там ни был, они все равно останутся одними из любимых фильмов, ведь это часть нашего детства.

Мы в AdMe.ru решили немного поностальгировать и узнать, как сейчас выглядят актеры, которых мы помним по старым комедийным кинолентам.

Пришельцы (1993)

Без чувств (1998)

Горячие головы! (1991)

Лжец, лжец (1997)

Мышиная охота (1997)

Блондинка в законе (2001)

Монашки в бегах (1990)

Арлетт (1997)

Чистое везение (1991)

Семейка Аддамс (1991)

А какой фильм из этого списка вы бы с удовольствием пересмотрели заново?

Фото на превью Liar Liar / Universal Pictures, AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News
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