Как сейчас выглядят 19 актрис и актеров из любимых комедий детства
Иногда хочется просто расслабить мозг и посмотреть что-то легкое и простое. Как, например, комедии, которые не захочется переключать, если случайно на них попадешь, щелкая каналы по телевизору. И какой бы плоский порой юмор там ни был, они все равно останутся одними из любимых фильмов, ведь это часть нашего детства.
Мы в AdMe.ru решили немного поностальгировать и узнать, как сейчас выглядят актеры, которых мы помним по старым комедийным кинолентам.
Пришельцы (1993)
Без чувств (1998)
Горячие головы! (1991)
Лжец, лжец (1997)
Мышиная охота (1997)
Блондинка в законе (2001)
Монашки в бегах (1990)
Арлетт (1997)
Чистое везение (1991)
Семейка Аддамс (1991)
А какой фильм из этого списка вы бы с удовольствием пересмотрели заново?
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