Как сейчас выглядят 19 актрис и актеров из любимых комедий детства

Иногда хочется просто расслабить мозг и посмотреть что-то легкое и простое. Как, например, комедии, которые не захочется переключать, если случайно на них попадешь, щелкая каналы по телевизору. И какой бы плоский порой юмор там ни был, они все равно останутся одними из любимых фильмов, ведь это часть нашего детства.