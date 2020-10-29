Как сейчас выглядят 19 актеров, которые засветились в культовых сериалах и стали бешено популярными

Порой нам хочется бросить все и пересмотреть все сезоны «Друзей», «Отчаянных домохозяек» или «Доктора Хауса». Эти сериалы завоевали популярность не только благодаря отличной режиссуре, но и великолепной игре актеров.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как сейчас выглядит и чем занимается мужская половина сериальных героев.

Дэвид Швиммер — «Друзья»

Дэвид Швиммер, воплотивший в сериале образ Росса Геллера, сегодня продолжает активно сниматься в кино. Его самыми знаковыми работами после «Друзей» стали «Полный облом» (2006), «Ледяной» (2012) и «Прачечная» (2019). Он же озвучивал жирафа Мелмана в 3 частях анимационного фильма «Мадагаскар». С 2010 года состоял в браке с фотографом Зоуи Бакман, в 2011-м у них родилась дочь Клео. В 2017 году пара объявила о том, что решила взять перерыв в отношениях, однако спустя некоторое время все же оформила развод.

Дэвид Духовны — «Секретные материалы»

Дэвид Духовны сыграл в «Секретных материалах» специального агента ФБР Фокса Малдера. В 1997 году за эту роль он получил «Золотой глобус». С момента выхода 1-го сезона (1993) актер появился во множестве фильмов и сериалов, в частности в «Изображая Бога» (1997), «Эволюции» (2001), «Семейке Джонсов» (2009). Занимается он и музыкальной карьерой. На его счету 2 студийных альбома. С 1997 года был женат на актрисе Теа Леони, с которой у них на свет появилось 2 детей. В 2014-м пара оформила развод.

Крис Нот — «Секс в большом городе»

Для Криса Нота «Секс в большом городе» стал одной из самых знаковых работ в карьере. Сегодня его можно увидеть преимущественно в сериалах. Одни из последних работ с его участием — «Охота на Унабомбера» (2017), «Доктор Кто» (2018) и «Катастрофа» (2019). В 2012 году он женился на актрисе Таре Уилсон, с которой до свадьбы встречался 8 лет. Пара воспитывает 2 сыновей — Ориона Кристофера (2008 г. р.) и Китса (2020 г. р.).

Дэвид Эйгенберг — «Секс в большом городе»

Сегодня Дэвиду Эйгенбергу 56 лет. На момент выхода 1-го сезона «Секса в большом городе», он сыграл Стива Брейди, ему было 34 года. Сегодня, может, и не так активно, но он продолжает свою кинематографическую карьеру. Актер был задействован в таких сериалах, как «Частная практика» (2011), «Касл» (2011), «Правосудие Чикаго» (2017). Дэвид Эйгенберг женат. У них с супругой 2 детей — сын Луи Стивен (2009 г. р.) и дочь Мирна Белль (2014 г. р.).

Уилли Гарсон — «Секс в большом городе»

Уилли Гарсон сыграл, пожалуй, самого яркого персонажа «Секса в большом городе», который предпочитал носить эффектные наряды и отличался нестандартным чувством юмора. Сейчас на его счету не так много работ, в основном он снимается в эпизодических ролях. Так, его можно увидеть в одной из серий «Твин Пикса» (1991), «Друзей» (1999), а также в «Секретных материалах» (1995, 1999). Актер не женат. В 2009 году он усыновил 7-летнего мальчика.

Джон Корбетт — «Секс в большом городе»

После «Секса в большом городе» Джон Корбетт снялся в лентах «Моя большая греческая свадьба» (2002), «Я ненавижу День святого Валентина» (2009), «Молчание» (2019). Он известен не только как актер, но и как певец в стиле кантри. В 2013 году он выпустил свой второй альбом Leaving Nothin’ Behind. С 2002 года проживает вместе с актрисой Бо Дерек, с которой познакомился на свидании вслепую.

Джеймс Дентон — «Отчаянные домохозяйки»

Джеймс Дентон получил известность благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки», в котором он сыграл красавчика Майка Дельфино. Сегодня 57-летнего актера не так часто можно увидеть на экранах. Последние фильмы с его участием — «Добрая ведьма» (2015 — настоящее время) и «Коварные горничные» (2016). Личная жизнь Джеймса Дентона складывается удачно. С 2002 года он женат на Эрин О’Брайен. В 2003 году у них родился сын Шеппард, а в 2005-м дочь Малин.

Рикардо Чавира — «Отчаянные домохозяйки»

В «Отчаянных домохозяйках» Рикардо Чавире досталась роль мужа Габриэль Солис (Ева Лонгория). Сегодня актер изредка появляется в кино, при этом предпочитает сниматься в телесериалах. Так, в последнее время он снимался в «Скандале» (2016), «Девственнице Джейн» (2016–2017), «Диете из Санта-Клариты» (2017). Рикардо Чавира женат с 2007 года, а до этого он жил с нынешней супругой в гражданском браке на протяжении 18 лет.

Джесси Меткалф — «Отчаянные домохозяйки»

Брайан Краузе — «Зачарованные»

Широкую известность Брайан Краузе приобрел, сыграв в сериале «Зачарованные» одну из главных ролей. Его также можно увидеть в фильмах «Возвращение в Голубую лагуну» (1991), «Лунатики» (1992), «Обнаженные души» (1996). В 2018 году он был замечен в одном из эпизодов сериала «Династия». Состоял в браке с Бет Брюс, в котором у супругов в 1996 году родился сын Джеймен. В 2001-м пара развелась.

Дэвид Теннант — «Доктор Кто»

Дэвид Теннант стал Десятым Доктором, с его участием вышло 47 эпизодов «Доктора Кто». Сегодня он успешный актер, на счету которого несколько десятков ролей в кино и сериалах. Наибольший успех ему принесли роли в таких работах, как «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005), «Убийство на пляже» (2013–2017), «Благие знамения» (2019). Принимает участие и в театральных постановках, играл заглавного героя в спектакле «Гамлет». В 2011 году женился на Джорджии Моффетт, с которой познакомился на съемках «Доктора Кто». У пары пятеро детей.

Хью Лори — «Доктор Хаус»

Работа в «Докторе Хаусе» принесла Хью Лори множество наград, в том числе 2 премии «Золотой глобус» (2006, 2007). Он по-прежнему остается востребованным актером. В 2019 году актер сыграл одну из основных ролей в «Истории Дэвида Копперфилда», в 2018-м отметился в сериале «Холмс и Ватсон», а в 2019-м — в «Уловке-22». Неоднократно выступал в качестве сценариста, режиссера и композитора. На счету у актера 2 музыкальных альбома (2011, 2013). С 1989 года состоит в браке с театральным администратором Джо Грин. У пары 3 детей.

Тобиас Моретти — «Комиссар Рекс»

Большей части аудитории австрийский актер Тобиас Моретти известен как комиссар Рихард Мозер из фильма «Комиссар Рекс». Сегодня актер также продолжает сниматься в кино: «Виолетта» (2011), «Йоко» (2012), «Темная долина» (2014). Однажды он выступил в качестве театрального режиссера, а именно поставил оперу «Дон Жуан». Тобиас Моретти вместе с женой и 3 детьми проживает в Инсбруке на собственной ферме.

Брайан Крэнстон — «Во все тяжкие»

Нейт Ричерт — «Сабрина — маленькая ведьма»

Нейт Ричерт исполнял роль Харви Кинкла, возлюбленного главной героини сериала. В этой картине он снимался на протяжении 7 лет. Спустя время он забросил актерскую карьеру и переквалифицировался в музыканта. С 2006 года и по настоящее время исполняет блюграсс-музыку. С 11 августа 2019 года состоит в браке.

Пол Уэсли — «Дневники вампира»

Американский актер Пол Уэсли наиболее известен по роли Стефана Сальваторе в «Дневниках вампира». После этого он снялся в картинах «Древние» (2016), «Расскажи мне сказку» (2018–2020). В 2014-м выступил продюсером фильма «Пока я не исчезну», который был удостоен премии «Оскар» как лучшая короткометражка. С 2019 года женат на Инес де Рамон.

Джеймс Марстерс — «Баффи — истребительница вампиров»

Большую популярность Джеймс Марстерс завоевал после выхода сериала «Баффи — истребительница вампиров», в котором он сыграл вампира Спайка. Сегодня 58-летний актер не так активно снимается, поскольку полностью погружен в музыкальную карьеру. Какое-то время был фронтменом рок-группы Ghost of the Robot. Также он озвучивает аудиокниги. Был женат на Лиан Дэвидсон, в этом браке у него родился сын Салливан. Позднее актер с ней разошелся, а в 2011 году женился на Патрисии Рахман.

Энтони Хэд — «Баффи — истребительница вампиров»

С 1-го по 5-й сезон сериала «Баффи — истребительница вампиров» Энтони Хэд появлялся на экране на регулярной основе, ну а в 2 последних сезонах засветился лишь в эпизодах. Сейчас он также продолжает сниматься в сериалах. Его можно увидеть в лентах «Под несчастливой звездой» (2017), «Ярмарка тщеславия» (2018), «Тед Лассо» (2020). С 1982 года живет с Сарой Фишер, с которой у них появилось на свет 2 дочери — Эмили (1988 г. р.) и Дэйзи (1991 г. р.). Обе девушки — актрисы.

Патрик Пюидеба — «Элен и ребята»

Патрик Пюидеба исполнил одну из главных ролей в культовом сериале 1990-х «Элен и ребята», которая и стала его дебютом. Чуть позже он снялся в продолжениях мыльной оперы: «Грезы любви» (1995–1996), «Каникулы любви» (1996–2007) и «Тайны любви» (2011). Иногда снимается в телесериалах. На сегодняшний день состоит в отношениях с 24-летней Кэролайн, которая также связана с миром кино.