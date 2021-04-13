Как сейчас выглядят 18 актрис, которые сыграли роковых красоток так, что учащался пульс

Образ запредельно привлекательной и уверенной в себе женщины, для которой разбивать сердца — обыденное дело, существует в культуре далеко не одно столетие. Такие персонажи прочно обосновались и в кинематографе. Экранные роковые соблазнительницы волнуют как главных героев фильма, так и зрителей. Даже если их намерения нельзя назвать добрыми.

Мы в AdMe.ru выяснили, как в данный момент выглядят актрисы, воплотившие образы ярчайших «фам фаталь» в наших любимых фильмах и сериалах.

Дрю Бэрримор (Айви, «Ядовитый плющ», 1992)

В фильме «Ядовитый плющ» застенчивая Сильвия знакомится с яркой кокеткой Айви, которую играет Дрю Бэрримор. Но новоиспеченная подруга руководствуется отнюдь не благими намерениями, ее цель — отец Сильвии и его благосостояние. В настоящее время актриса занимается продюсированием, занята работой в сериалах и ведет свое шоу.

Катрин Денев (Мириам, «Голод», 1983)

Мириам в исполнении Катрин Денев — бессмертная женщина-вампир из ленты «Голод», которая хладнокровно избавляется от своих возлюбленных, когда те начинают стареть. И несладко приходится тому, в ком она рассмотрела нового спутника жизни для себя. В свои 77 Катрин Денев продолжает активно сниматься в кино.

Шэрон Стоун (Кэтрин, «Основной инстинкт», 1992)

При упоминании слов «роковая женщина в кино» многим первой на ум приходит Кэтрин из триллера «Основной инстинкт». Загадочная писательница, которая умело манипулирует полицейскими, навсегда осталась в сердцах зрителей. Сыграла героиню Шэрон Стоун, которая в этом году выпустила автобиографическую книгу. В ней она рассказала шокирующие подробности о съемках в фильме.

Дженнифер Лав Хьюитт (Пейдж, «Сердцеедки», 2001)

Пейдж из картины «Сердцеедки» — дочь охотницы за состоятельными мужчинами. Вместе с матерью они идут на всевозможные авантюры, чтобы заманить в сети богача и завладеть его деньгами. Но однажды все идет не по плану. Исполнительница роли Пейдж Дженнифер Лав Хьюитт занята преимущественно работой в сериалах.

Элизабет Беркли (Номи, «Шоугелз», 1995)

Героиня фильма «Шоугелз» Номи приезжает покорять Лас-Вегас. Она мечтает танцевать в самом популярном шоу города, и на пути к желаемому девушке предстоит влюбить в себя руководителя шоу и устранить конкурентку. Элизабет Беркли, сыгравшая Номи, запомнилась зрителям именно такой. Сейчас актриса, к сожалению, играет не столь заметные роли.

Патрисия Аркетт (Элис, «Шоссе в никуда», 1997)

Картина «Шоссе в никуда» подарила зрителям еще один запоминающийся образ роковой красотки в исполнении Патрисии Аркетт. Элис — девушка преступного авторитета, и она не отличается верностью. Блондинка заводит роман с автомехаником, что чревато плачевными последствиями. Актриса и по сей день активно снимается в кино и сериалах.

Фэй Данауэй (Эвелин, «Китайский квартал», 1974)

Эвелин из ленты «Китайский квартал» — красивая и богатая женщина, которая прибегает к услугам детектива для слежки за неверным мужем. Тем самым героиня втягивает нанятого ею мужчину в водоворот скандалов, интриг и скрытых махинаций. Фэй Данауэй и сегодня, в свои 80 лет, периодически появляется на экранах.

Ребекка Ромейн (Лора, «Роковая женщина», 2002)

Фильм «Роковая женщина» демонстрирует зрителям историю Лоры, которая не отличается высокими моральными качествами. После участия в крупной афере женщина вынуждена скрываться, прикрываясь чужим именем. Актриса Ребекка Ромейн снимается в сериалах и короткометражках, а также занимается озвучиванием.

Николь Кидман (Сьюзен, «Умереть во имя», 1995)

Все, что интересует Сьюзен из ленты «Умереть во имя», — это ее карьера на телевидении. Ради популярности она готова идти по головам. Сьюзен заводит роман с молодым парнем и манипулирует им ради достижения своих целей. Ей нужно преступление ради сенсации. Персонажа сыграла Николь Кидман, которая является широко востребованной актрисой и регулярно блистает на экранах.

Лаура Хэрринг (Камилла, «Малхолланд Драйв», 2001)

Лаура Хэрринг исполнила в культовой картине «Малхолланд Драйв» сразу две роли: испуганной Риты и обворожительной Камиллы. Последняя, будучи актрисой, не считается с чувствами близких людей, что приводит к непредсказуемому финалу. Лаура Хэрринг периодически появляется в фильмах и сериалах во второстепенных ролях.

Шарлиз Терон (Гильда, «Голова в облаках», 2004)

Избалованная Гильда из ленты «Голова в облаках» ведет достаточно смелый образ жизни, отрицая всякие условности. Во время тяжелых исторических событий блондинка остается верной развлечениям, повергая в шок своего возлюбленного. Сегодня актриса Шарлиз Терон занимается не только съемками, но и продюсированием.

Эмма Сьоберг (Петра, cерия фильмов «Такси», 1998–2018)

Актриса и модель Эмма Сьоберг запомнилась зрителям такой: эффектная девушка-комиссар из серии фильмов «Такси», которая опасна как для недругов, так и для мужских сердец собственных коллег. К сожалению, сейчас актриса не снимается в кино.

Эмманюэль Сенье (Мими, «Горькая луна», 1992)

В картине «Горькая луна» показано становление роковой женщины. Француженка Мими, пережив предательство любимого человека, меняется до неузнаваемости. И дальнейшие ее поступки способны вызвать у зрителя недоумение. Исполнительница роли Эмманюэль Сенье продолжает играть в полнометражных и короткометражных фильмах.

Гун Ли (Хацумомо, «Мемуары гейши», 2005)

Хацумомо — главный антагонист фильма «Мемуары гейши». Ее красотой восхищаются все в округе, от так называемых младших сестер до состоятельных мужчин. И она готова сломать жизнь подрастающей сопернице, чтобы не делиться с ней своей популярностью. Актриса Гун Ли востребована как у китайских, так и голливудских режиссеров.

Вера Фишер (Иветти, «Клон», 2001–2002)

Иветти — один из самых ярких женских персонажей сериала «Клон». Любвеобильная зрелая дама, обожающая женственные наряды, стала яблоком раздора между отцом и сыном. Однако, в отличие от многих роковых красоток кинематографа, у Иветти доброе сердце. Актриса Вера Фишер в последние годы не появлялась в сериалах, но, судя по ее социальным сетям, у нее все хорошо: Вера в отличной форме и радуется жизни.

Ким Бейсингер (Линн, «Секреты Лос-Анджелеса», 1997)

Роль в «Секретах Лос-Анджелеса» принесла актрисе Ким Бейсингер статуэтку «Оскар», и, мы считаем, совершенно заслуженно. Ее томная Линн — женщина сомнительной морали, но она пленяет зрителя с первых секунд своего появления на экране. Исполнительница роли Ким Бейсингер и ныне радует ролями в кино. Не так давно она снялась в нашумевших фильмах «На 50 оттенков темнее» и «50 оттенков свободы».

Изабелла Росселлини (Дороти, «Синий бархат», 1986)

В фильме «Синий бархат» актриса Изабелла Росселлини сыграла томную лаундж-певицу, к которой пылают страстью и опасный бандит, и обычный студент. Второму связь с красавицей приносит недетские проблемы. В свои 68 лет актриса озвучивает фильмы, а также занята в съемках.

Дженнифер Кулидж (мама Стифлера, cерия фильмов «Американский пирог», 1999–2012)

Дженнифер Кулидж появилась в комедии «Американский пирог» буквально на несколько минут, но в итоге стала одним из самых ярких персонажей франшизы. Роскошная зрелая женщина, мама одного из главных героев, стала предметом воздыхания для его друзей. И в настоящее время актрису часто зовут на роли немолодых томных красоток.