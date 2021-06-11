Как сейчас выглядят 16 актеров и актрис, которых мы запомнили после фильмов «Брат» и «Брат-2»

Фильмы «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова давным-давно стали культовыми и разошлись на цитаты. Несмотря на то что первая часть вышла 24 года назад, картины смотрят новые поколения, которые неизменно очаровываются искренней игрой Сергея Бодрова — младшего, исполнителя главной роли.

AdMe.ru знает, в чем сила, перебирает в памяти яркие образы из 2 частей «Брата» и смотрит, как выглядят сейчас актеры и актрисы, задействованные в фильмах.

1. Виктор Сухоруков

2. Светлана Письмиченко

3. Вячеслав Бутусов

4. Дарья Юргенс

5. Валдис Пельш

6. Юрий Кузнецов

7. Сергей Мурзин

8. Мария Жукова

9. Анатолий Журавлев

10. Александр Дьяченко

11. Александр Робак

12. Андрей Федорцов

13. Сергей Маковецкий

14. Ирина Салтыкова

15. Кирилл Пирогов

16. Константин Желдин