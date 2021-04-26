Как сейчас выглядят 15+ звезд сериалов, под которые прошла наша чумовая юность
Сериалы становятся частью жизни большинства из нас с малых лет. Обычно бурное увлечение долгоиграющими проектами берет начало в юности и лихой молодости. Кто же в свое время не покупал тетрадки и блокноты с любимыми героями, не завешивал стены плакатами с их изображениями и не отсчитывал дни до нового эпизода? Даже в зрелом возрасте истории, затронувшие наши сердца в юные годы, вспоминаются с особым трепетом, хотя с их окончания к тому времени может пройти десяток лет, а то и больше.
Мы в AdMe.ru поинтересовались, как сейчас выглядят звезды сериалов, под которые прошли самые чумовые годы нашей жизни. И если одни актеры едва изменились, то других непросто узнать даже с подписью.
1. Фрэнки Муниз — Малкольм («Малкольм в центре внимания»)
2. Мелисса Джоан Харт — Сабрина Спеллман («Сабрина — маленькая ведьма»)
3. Джейсон Эрлз — Джексон Стюарт («Ханна Монтана»)
4. Миранда Косгроув — Меган Паркер («Дрейк и Джош»)
5. Сет Грин — Дэниел Оз Осборн («Баффи — истребительница вампиров»)
6. Клейтон Снайдер — Итан Крафт («Лиззи Магуайр»)
7. Миа Талерико — Шарлотта Чарли Данкан («Держись, Чарли!»)
8. Джошуа Джексон — Пэйси Уиттер («Бухта Доусона»)
9. Солейл Мун Фрай — Рокси Кинг («Сабрина — маленькая ведьма»)
10. Мойзес Ариас — Рико Суаве («Ханна Монтана»)
11. Линда Карделлини — Линдси Вейр («Хулиганы и ботаны»)
12. Джейк Т. Остин — Макс Руссо («Волшебники из Вэйверли Плэйс»)
13. Хилари Дафф — Лиззи Магуайр («Лиззи Магуайр»)
14. Нейт Ричерт — Харви Дуайт Кинкл («Сабрина — маленькая ведьма»)
15. Эмбер Бенсон — Тара Маклей («Баффи — истребительница вампиров»)
16. Джастин Берфилд — Риз («Малкольм в центре внимания»)
17. Джейк Томас — Мэтт Магуайр («Лиззи Магуайр»)
18. Мередит Монро — Энди Макфи («Бухта Доусона»)
19. Дилан и Коул Спраус — Зак и Коди Мартин («Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»)
А вы смотрели какие-то из перечисленных сериалов? Есть ли среди героев подборки ваши любимчики?