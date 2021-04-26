Как сейчас выглядят 15+ звезд сериалов, под которые прошла наша чумовая юность

Сериалы становятся частью жизни большинства из нас с малых лет. Обычно бурное увлечение долгоиграющими проектами берет начало в юности и лихой молодости. Кто же в свое время не покупал тетрадки и блокноты с любимыми героями, не завешивал стены плакатами с их изображениями и не отсчитывал дни до нового эпизода? Даже в зрелом возрасте истории, затронувшие наши сердца в юные годы, вспоминаются с особым трепетом, хотя с их окончания к тому времени может пройти десяток лет, а то и больше.