Как сейчас выглядят 15+ звезд из наших любимых фильмов, которые вышли на экраны 20 лет назад

Сложно в это поверить, но для многих наших любимых фильмов этот год юбилейный. Например, первые части «Гарри Поттера» и «Властелина колец» были сняты целых 20 лет назад. Да уж, иногда время бежит слишком быстро.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как сегодня выглядят актеры и актрисы, снявшиеся в знаменитых кинолентах 2001 года. И с удивлением поняли, что некоторым звездам годы пошли только на пользу.

1. Шон Эстин — Сэм Гэмджи из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

2. Элайджа Вуд — Фродо из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

3. Одри Тоту — Амели Пулен из фильма «Амели»

4. Матьё Кассовиц — Нино из фильма «Амели»

5. Том Фелтон — Драко Малфой из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

6. Рассел Кроу — Джон Нэш из фильма «Игры разума»

7. Дженнифер Коннелли — Алисия Нэш из фильма «Игры разума»

8. Алекса ПенаВега — Кармен Кортес из фильма «Дети шпионов»

9. Дэрил Сабара — Джуни Кортес из фильма «Дети шпионов»

10. Пенелопа Крус — София из фильма «Ванильное небо»

11. Дженнифер Кулидж — маникюрша Паулет из фильма «Блондинка в законе»

12. Рёко Хиросуэ — Юми из фильма «Васаби»

13. Мег Райан — Кейт из фильма «Кейт и Лео»

14. Джули Эндрюс — королева Кларисса Ренальди из фильма «Как стать принцессой»

15. Хью Грант — Дэниэл из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

16. Кейси Аффлек — Вёрджил из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»