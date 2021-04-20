Как сейчас выглядят 15+ звезд из наших любимых фильмов, которые вышли на экраны 20 лет назад
Сложно в это поверить, но для многих наших любимых фильмов этот год юбилейный. Например, первые части «Гарри Поттера» и «Властелина колец» были сняты целых 20 лет назад. Да уж, иногда время бежит слишком быстро.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как сегодня выглядят актеры и актрисы, снявшиеся в знаменитых кинолентах 2001 года. И с удивлением поняли, что некоторым звездам годы пошли только на пользу.
1. Шон Эстин — Сэм Гэмджи из фильма «Властелин колец: Братство кольца»
2. Элайджа Вуд — Фродо из фильма «Властелин колец: Братство кольца»
3. Одри Тоту — Амели Пулен из фильма «Амели»
4. Матьё Кассовиц — Нино из фильма «Амели»
5. Том Фелтон — Драко Малфой из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
6. Рассел Кроу — Джон Нэш из фильма «Игры разума»
7. Дженнифер Коннелли — Алисия Нэш из фильма «Игры разума»
8. Алекса ПенаВега — Кармен Кортес из фильма «Дети шпионов»
9. Дэрил Сабара — Джуни Кортес из фильма «Дети шпионов»
10. Пенелопа Крус — София из фильма «Ванильное небо»
11. Дженнифер Кулидж — маникюрша Паулет из фильма «Блондинка в законе»
12. Рёко Хиросуэ — Юми из фильма «Васаби»
13. Мег Райан — Кейт из фильма «Кейт и Лео»
14. Джули Эндрюс — королева Кларисса Ренальди из фильма «Как стать принцессой»
15. Хью Грант — Дэниэл из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
16. Кейси Аффлек — Вёрджил из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
Какой из этих фильмов вам нравится так сильно, что вы готовы его пересматривать даже спустя много лет?
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