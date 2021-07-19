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Как сейчас выглядят 15+ актеров, которых мы воспринимали «малютками из телевизора»

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Многим людям, выбравшим себе в профессию актерство, годами не удается заполучить роль хотя бы в мало-мальски известной картине. Однако есть в киноиндустрии такие везунчики (по-другому их не назовешь), которым удается еще в раннем возрасте стать частью крупного и успешного проекта. На их примере, к слову, очень удобно отслеживать быстротечность времени, потому что вчерашние малютки с экрана сегодня таковыми уже совсем не являются.

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, как сейчас выглядят дети-актеры, запомнившиеся миллионам зрителей своими ролями в популярных фильмах и телесериалах. Вот что нам удалось выяснить.

Фрейя Аллан — «Ведьмак» (2019)

Линда Блэр — «Изгоняющий дьявола» (1973)

Эйса Баттерфилд — «Мальчик в полосатой пижаме» (2008)

Милли Бобби Браун — «Очень странные дела» (2016)

Ивана Бакеро — «Лабиринт фавна» (2006)

Генри Томас — «Инопланетянин» (1982)

Дакота Блю Ричардс — «Золотой компас» (2007)

Софи Нелисс — «Воровка книг» (2013)

Кара Хэйуорд — «Королевство полной луны» (2012)

Лиам Эйкен, Эмили Браунинг — «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004)

Изабель Фурман — «Дитя тьмы» (2009)

Чендлер Риггз — «Ходячие мертвецы» (2010)

Мара Уилсон — «Чудо на 34-й улице» (1994)

Джоуи Кинг — «Заклятие» (2013)

Джаред Гилмор — «Однажды в сказке» (2011)

Джейми Белл — «Билли Эллиот» (2000)

Дафни Кин — «Логан» (2017)

Рори Калкин — «Знаки» (2002)

Джоделль Ферланд — «Сайлент Хилл» (2006)

Кто из актеров, по вашему мнению, совсем не изменился, а кого вы бы сейчас ни за что не узнали?

Фото на превью Stranger Things / Netflix, RCF / MEGA/Mega Agency/East News, Universal Pictures / Amblin Entertainment/Collection Christophel/East News, Netflix/Courtesy Everett Collection/East News
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