Как сейчас выглядят 15+ актеров, которых мы воспринимали «малютками из телевизора»

Многим людям, выбравшим себе в профессию актерство, годами не удается заполучить роль хотя бы в мало-мальски известной картине. Однако есть в киноиндустрии такие везунчики (по-другому их не назовешь), которым удается еще в раннем возрасте стать частью крупного и успешного проекта. На их примере, к слову, очень удобно отслеживать быстротечность времени, потому что вчерашние малютки с экрана сегодня таковыми уже совсем не являются.