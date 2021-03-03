Как сейчас выглядят 15+ актеров из фильмов 90-х годов, которые многие до сих пор засматривают до дыр

Когда мы пересматриваем старые фильмы, нам и в голову не приходит, что актеры, сыгравшие в них, давным-давно выглядят совсем не так. Некоторых из них мы видим в новых картинах, однако даже не подозреваем, что на экране — наши бывшие кумиры.

AdMe.ru с ностальгией проследил, как изменились люди, сыгравшие в культовых фильмах 90-х годов всем известных персонажей.

1. Дениз Ричардс и Каспер Ван Дин — отважная пилотесса и капитан из «Звездного десанта» (1997)

2. Патрисия Веласкес — бесподобная Анк-су-намун из культовой «Мумии» (1999)

3. Аманда Пламмер — Иоланда, сыгравшая подружку грабителя кафе в «Криминальном чтиве» (1994)

4. Тиль Швайгер и Ян Йозеф Лиферс — Мартин и Руди, отчаянные любители жизни из «Достучаться до небес» (1997)

5. Мэтт Доран — малыш Маус из «Матрицы» (1999)

6. Эдвард Фёрлонг — Дэнни, младший брат главного героя криминальной драмы «Американская история X» (1998)

7. Билли Зейн — жених Розы из «Титаника» (1997)

8. Лора Линни — супруга Трумана из «Шоу Трумана» (1998)

9. Робин Райт — подруга Форреста Гампа из одноименной драмы (1994)

10. Тора Бёрч — дочь Лестера из «Красоты по-американски» (1999)

11. Томми Ли Джонс — агент Кей из культовой картины «Люди в черном» (1997)

12. Клэр Форлани — возлюбленная Смерти из мелодрамы «Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998)

13. Лора Сан Джакомо — Кит де Люка, подруга Вивиан из «Красотки» (1990)

14. Бонни Хант — та самая Сара, из-за которой Алан Пэрриш на целых 26 лет попал в джунгли в «Джуманджи» (1995)

15. Джульетт Льюис — дочь священника из культового боевика «От заката до рассвета» (1995)