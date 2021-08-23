Как сейчас выглядят 14 актеров «Игры престолов»
Кажется, только вчера мы смотрели «Игру престолов», но на самом деле первый сезон вышел в 2011 году. И актеры с тех пор изменились. Например, Арью Старк и Джоффри Баратеона совсем не узнать.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как сейчас выглядят актеры из «Игры престолов», и мы хотим своими находками поделиться с вами.
1. Джек Глисон
2. Гвендолин Кристи
3. Джон Брэдли
4. Лина Хиди
5. Натали Дормер
6. Томас Броди-Сангстер
7. Айзек Хемпстед-Райт
8. Питер Динклэйдж
9. Джейсон Момоа
10. Алфи Аллен
11. Мэйси Уильямс
12. Николай Костер-Вальдау
13. Конлет Хилл
14. Гарри Ллойд
Какой актер из «Игры престолов» вам нравится больше всего? Как вы думаете, о чем мог бы быть новый эпизод этого сериала?
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