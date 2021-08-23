Как сейчас выглядят 14 актеров «Игры престолов»

Кажется, только вчера мы смотрели «Игру престолов», но на самом деле первый сезон вышел в 2011 году. И актеры с тех пор изменились. Например, Арью Старк и Джоффри Баратеона совсем не узнать.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как сейчас выглядят актеры из «Игры престолов», и мы хотим своими находками поделиться с вами.

1. Джек Глисон

2. Гвендолин Кристи

3. Джон Брэдли

4. Лина Хиди

5. Натали Дормер

6. Томас Броди-Сангстер

7. Айзек Хемпстед-Райт

8. Питер Динклэйдж

9. Джейсон Момоа

10. Алфи Аллен

11. Мэйси Уильямс

12. Николай Костер-Вальдау

13. Конлет Хилл

14. Гарри Ллойд