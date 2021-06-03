Как изменились 13 скандинавских красавчиков, фильмы с которыми мы засматривали до дыр

Скандинавские страны богаты талантливыми актерами. Они очень востребованы в мире кино, отчасти и благодаря своей уникальной, строгой внешности, унаследованной от предков — викингов. Брутальность и харизматичность этих известных мужчин пленила не один миллион женских сердец.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за изменениями во внешности знаменитостей и не смогли пройти мимо северных рыцарей Голливуда.

13. Мадс Миккельсен

Мадс Миккельсен родом из Дании, ему 55 лет. За время своей карьеры он сыграл множество триумфальных ролей. Зрители его больше всего полюбили за роли в фильмах «Открытые сердца», «Ганнибал» и другие. Он получил приз Каннского кинофестиваля в 2012 году за лучшую мужскую роль в фильме «Охота».

12. Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен стал популярным после выхода фильма «Рокки-4», где он играл роль советского боксера. Сейчас ему 63 года, Дольф по-прежнему занимается спортом, активно ведет свой блог в инстаграме и снимается в кино. Одни из последних фильмов, в которых вы могли его видеть, это «Аквамен», «Крид-2», «Черные воды».

11. Александр Скарсгард

Александру 44 года, он родом из Швеции. Актер начал свою карьеру еще в юном возрасте, но из-за излишнего внимания чуть было не оставил кино насовсем. Сейчас он активно снимается в фильмах и сериалах, а также получил множество наград, в том числе «Эмми» в 2017 году и «Золотой глобус» в 2018-м.

10. Билл Скарсгард

Билл — самый молодой участник нашей подборки, ему всего 30 лет, родился также в Швеции. Он является братом Александра Скарсгарда. Билл начал сниматься в фильмах с 2000 года, а мировую известность получил благодаря главной роли в фильме «Оно» и телесериале «Хемлок Гроув».

9. Стеллан Скарсгард

Стеллану 69 лет, он уроженец Швеции и старший из актерской династии Скарсгардов. Вы можете помнить его по ролям в фильмах «Девушка с татуировкой дракона», «Тор», «Мстители», «Король Артур» и многих других. Лауреат премии «Золотой глобус» продолжает радовать зрителя и активно снимается в кино.

8. Николай Костер-Вальдау

Николай Костер-Вальдау родом из Дании, ему 50 лет. Актер стал узнаваем на родине после дебютного фильма «Ночное дежурство», который вышел на экраны в 1994 году. Широкую известность ему принесла роль Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», а также в фильмах «Обливион» и «Другая женщина».

7. Кристофер Хивью

Кристофер родился в Норвегии, ему 42 года. Карьеру актера он начал еще в 2001 году. Наибольшую популярность ему принесло участие в сериале «Игра престолов», но он снимался еще в таких известных фильмах, как «Нечто», «После нашей эры». Сейчас Хивью успешно продолжает свою деятельность.

6. Вигго Мортенсен

Датско-американский актер, которого все знают по роли Агагорна в трилогии «Властелин колец». Вигго сейчас 62 года, а его дебют в кино был в 1985 году в фильме «Свидетель». Мортенсен многократно номинировался на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

5. Юэль Киннаман

Юэль Киннаман — шведский актер, 41 год. Свою карьеру он начал в 2002 году с роли в фильме «Невидимый». Также Юэль получил широкую известность после выхода фильмов «Девушка с татуировкой дракона», «Робокоп», «Отряд самоубийц» и сериала «Видоизмененный углерод».

4. Андреас Уилсон

Андреасу 40 лет, родом он из Швеции. В 2003 году он совершил свой дебют в киноиндустрии, сыграв одну из главных ролей в фильме «Зло», который был номинирован на премию «Оскар». Уилсон стал более популярен в других странах после выхода сериала «Настоящие люди».

3. Торбьорн Харр

Норвежский актер, который получил мировую известность благодаря роли в телесериале «Викинги», а также в фильмах «Туннель: опасно для жизни», «Того». Торбьорну 47 лет, свою карьеру он начал еще в юном возрасте и продолжает сниматься в кино.

2. Петер Францен

Петер Францен родом из Финляндии, ему 49 лет. Свою актерскую карьеру Петер начал еще в начале 90-х годов. Он получил широкую известность после выхода фильма «Дорога на Рукаярви» в 1999 году.

1. Ола Рапас

Ола — шведский актер, ему 49 лет. Начал карьеру в 1999 году и дебютировал в комедийном фильме «Вместе». Рапас стал популярным у себя на родине после участия в сериалах «Братство» и «Валландер».