13 детей-актеров, которые выросли, а мы не успели и глазом моргнуть

Некоторые люди тратят большую часть cвоей юности (а то и жизни), пытаясь понять, в какой профессии они хотят себя реализовать. Но есть счастливчики, которые выбрали свой карьерный путь еще в подростковом возрасте и даже в детстве. Речь идет о юных актерах. Они с младых ногтей сумели раскрыть в себе талант и обрести славу.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и узнали, как сейчас выглядят дети-актеры, снявшиеся в популярных фильмах и сериалах.

Финн Вулфхард

У 18-летнего Финна Вулфхарда за плечами немало звездных ролей. Мировая известность пришла к нему в 2016 году, когда он сыграл Майка Уилера в «Очень странных делах». После этого актер появился в хорроре «Оно» в образе болтливого Ричи Тозиера и в драме «Щегол».

Джейден Мартелл

13-летний Мартелл исполнил роль Билла Денбро в новой киноадаптации романа Стивена Кинга «Оно». Через 2 года актер сыграл заносчивого подростка в комедийном детективе «Достать ножи». А в 2020-м снялся в мини-сериале «Защищая Джейкоба».

Джек Дилан Грейзер

Еще один талант, о котором мир узнал после выхода фильма «Оно», где Джек исполнил роль Эдди Каспбрака. Также актер сыграл одну из главных ролей в супергеройском боевике «Шазам!» и подростковом сериале «Мы те, кто мы есть».

Криста Бриттани Аллен

Помните фантастическую комедию «Из 13 в 30»? Аллен сыграла 13-летнюю Дженну Ринк — школьницу, которая мечтала попасть в компанию крутых девчонок. С тех пор актриса снимается в основном в сериалах. Одна из ее самых больших ролей была в драме «Месть».

Нил Сети

В 2016 году актер исполнил роль Маугли в фильме «Книга джунглей». После этого Нил снялся в сериале «Последний настоящий гангстер», других больших съемок у него пока за плечами нет.

София Лиллис

Слава пришла к юной актрисе после выхода фильма «Оно». В 2020-м София исполнила главную роль в сериале «Меня это не устраивает!» и мрачном фэнтези «Гензель и Гретель». Впереди у Лиллис съемки в фэнтези «Подземелье драконов», поэтому мы еще увидим юное дарование на больших экранах.

Милли Симмондс

Милли Симмондс в 14 лет сыграла в хорроре «Тихое место» старшую дочь героини Эмили Блант. В 2021 году девушка вернулась к этой роли, снявшись в продолжении.

Мадлен Кэрролл

В 2007 году актриса сыграла Белую королеву в 3-й части «Обители зла». А через 3 года Кэрролл получила главную роль в мелодраме «Привет, Джули!» После этого она снималась с Джимом Керри в «Пингвинах мистера Поппера» и с Джерардом Батлером в боевике «Проповедник с пулеметом».

Энгаури Райс

15-летняя актриса сыграла в комедии «Славные парни» дочку героя Райана Гослинга. Затем она снялась в фильме «Роковое искушение» и в перезагрузке «Человек-паук: Возвращение домой». В 2019 году Райс появилась в одном из эпизодов «Черного зеркала» вместе с певицей Майли Сайрус, а через 2 года сыграла дочь Кейт Уинслет в сериале «Мейр из Исттауна».

Хейли Стейнфилд

Актриса прославилась после съемок в вестерне братьев Коэн «Железная хватка». Также она известна благодаря главной роли в фильме «Бамблби». А совсем скоро с Хейли выйдет мини-сериал «Соколиный глаз», где она сыграет подопечную Клинта Бартона.

Уилл Поултер

Уилл стал известен после участия в фильме «Хроники Нарнии: Покоритель зари». Он также снялся в одной из ведущих ролей в комедии «Мы — Миллеры» и составил компанию Леонардо Ди Каприо в «Выжившем».

Эмибет Макналти

15-летняя актриса исполнила главную роль в сериале «Энн», который основан на романе «Энн из Зеленых Крыш». Известно, что в 2022 году Макналти появится в новом сезоне «Очень странных дел».

Маккенна Грейс

Маккенна начала сниматься в 6 лет. Но наибольшую популярность юная актриса приобрела после выхода в 2017 году фильма «Одаренная», в котором Грейс сыграла девочку-вундеркинда. В 2021 году Маккенна исполнила роль Эстер Киз в 4-м сезоне сериала «Рассказ служанки».