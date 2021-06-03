Как сейчас выглядят 13 актрис, которым хватило одной роли, чтобы прославиться

До эпохи соцсетей кумирами молодежи были не блогеры и модели, а актеры, фильмы с участием которых мы буквально засматривали до дыр. И пусть некоторые из них появлялись в кадре всего на несколько минут, зачастую этого было достаточно, чтобы превратить восходящих звезд в любимцев миллионов. Как сложилась судьба актрис, мелькавших на экранах 10–20, а то и 30 лет назад?

Мы в AdMe.ru решили ответить на этот вопрос и выяснили, чем сейчас занимаются 13 актрис, которые совсем недавно были у всех на слуху, а потом пропали с радаров.

Самира Армстронг

Пик карьеры Самиры Армстронг пришелся на нулевые. Актриса приняла участие в таких популярных проектах, как «Секретные материалы», «Одинокие сердца» и «Остаться в живых». Но самой яркой и весомой ее работой по-прежнему остается молодежная комедия «Мальчик в девочке». И несмотря на то, что добиться значимых успехов на актерском поприще Армстронг, к сожалению, не удалось, она по-прежнему снимается в кино- и телепроектах.

Клеа Дюваль

Актерская деятельность Клеа Дюваль началась в далеком 1996 году. С тех пор она успела принять участие более чем в 80 проектах. Несмотря на то, что в фильмографии Клеа практически отсутствуют главные роли, она завоевала любовь зрителей благодаря своей неординарной внешности и харизме. Среди наиболее ярких работ — «Факультет», «Прерванная жизнь», «Зодиак» и «Операция „Арго“». Последние несколько лет Дюваль снимается преимущественно в сериалах, а также пробует себя в качестве режиссера и сценариста.

Наташа Хенстридж

Начав сниматься в 1994 году, канадская актриса Наташа Хенстридж быстро достигла известности. После серии фантастических фильмов и кассовых боевиков, которые принесли ей всенародное признание, Хенстридж решила попробовать свои силы в независимом кино, исполнив главную роль в мелодраме «Прекрасная Донна». Далее последовала криминальная комедия «Девять ярдов», которая закрепила ее успех.



Актриса продолжает активно сниматься по сей день, однако, увы, уже не может похвастаться столь яркими ролями. Наташа не замужем. Она воспитывает двоих сыновей от актера Лиама Уэйта, с которым 8 лет состояла в отношениях.

Элайза Душку

Элайза Душку, сыгравшая чирлидера с бурным нравом в молодежной комедии «Добейся успеха», впервые появилась на большом экране в возрасте 12 лет. Девочку утвердили на роль в фильме «Той самой ночью» после 5-месячных поисков героини по всей Америке. С тех пор Душку непрерывно снимается как в кино, так и на телевидении, часто вынося на суд зрителей по 2 проекта в год. В активе актрисы ленты самого широкого спектра: от молодежных комедий и хорроров до серьезных драматических работ. Элайза замужем за предпринимателем и бывшим теннисистом Питером Паланджяном. В 2019 году у пары родился сын Филип.

Хезер Матараццо

Дебют Хезер Матараццо состоялся в 1993 году, когда она сыграла в подростковом сериале «Приключения Пита и Пита». С тех пор ее профессиональная копилка пополнилась почти 60 ролями. Однако несмотря на большую фильмографию, по-настоящему запомниться зрителям Хезер смогла лишь благодаря воплощению Лили Московитц в нашумевшей мелодраме «Дневники принцессы». Примечательно, что Хезер сама является большой поклонницей этой картины и не раз заявляла, что с удовольствием снялась бы в 3-й части.

Мира Сорвино

Творческий путь американской актрисы сицилийского происхождения начался довольно интересно. В 1993 году Миру наняли 3-м ассистентом режиссера картины «Среди друзей», затем повысили до помощника продюсера, а через некоторое время и вовсе предложили главную роль. К тому моменту за плечами начинающей артистки была лишь эпизодическая роль в подростковом сериале. Съемки в полнометражной ленте стали большим толчком в ее кинокарьере. Но настоящее признание к Сорвино пришло после выхода фильма «Великая Афродита», за работу в котором она удостоилась «Оскара». А всенародную любовь Мире принесла комедия «Роми и Мишель на встрече выпускников», где компанию ей составила Лиза Кудроу. Любопытный факт: Мира владеет французским и китайским языками. С 2004 года Сорвино замужем за актером Кристофером Бакусом. Пара воспитывает четверых детей.

Лариса Олейник

Первой значимой работой Ларисы Олейник стал сериал «Тайный мир Алекс Мак», транслировавшийся на канале Nickelodeon. Проект в одночасье превратил юную актрису в кумира подростков. Спустя год после окончания сериала на экраны вышла лента «10 причин моей ненависти», где Олейник воплотила роль сестры главной героини. Сейчас Лариса по-прежнему снимается, радуя фанатов участием в теле- и кинопроектах.

Аманда Пит

Аманда Пит начала свою карьеру, как это часто бывает, со съемок в рекламе. Пик популярности актрисы пришелся на первую половину нулевых. Тогда с ее участием одна за другой выходили такие картины, как «Девять ярдов», «Любовь по правилам и без», «Идентификация», «Больше, чем любовь» и «Сириана».



С 2011 года Пит снимается в основном в телепроектах. В прошлом году она исполнила главную роль во 2-м сезоне криминального сериала «Грязный Джон». Аманда замужем за сценаристом Дэвидом Бениоффом. Пара воспитывает троих детей.

Лэйси Чеберт

Лэйси Чеберт, которую большинство зрителей помнят по роли услужливой старшеклассницы в культовой молодежной комедии «Дрянные девчонки», может похвастаться почти 150 работами. Актриса снимается в кино, на телевидении, а также активно озвучивает мультфильмы. В 2013 году Лэйси вышла замуж за своего давнего друга Дэвида Недара, а спустя 3 года у пары родилась дочь Джулия.

Эшли Джадд

В 90-х и нулевых Эшли Джадд была одной из самых желанных женщин Голливуда. Фильмы «Целуя девушек», «Двойной просчет», «Особо тяжкие преступления» принесли актрисе ошеломительный успех, превратив ее в главную звезду триллеров. Однако несмотря на удачное начало карьеры, вскоре Джадд практически исчезла с экранов. В последние несколько лет ее можно увидеть лишь в небольших второстепенных ролях. Джадд не замужем. Она увлекается боевыми искусствами и активно занимается благотворительностью.

Минни Драйвер

Минни Драйвер запомнилась зрителям в образе девушки Мэтта Деймона в фильме «Умница Уилл Хантинг». Роль принесла ей номинацию на «Оскар». Затем последовали съемки в триллере «Ливень», где компанию Минни составили Морган Фримен и Кристиан Слейтер. Однако так же блестяще продолжить кинокарьеру после яркого старта ей не удалось. Зато она преуспела на телевидении и выпустила 3 музыкальных альбома. У Минни есть 12-летний сын Генри. С 2019 года актриса состоит в отношениях с режиссером Эддисоном О’Ди.

Лиззи Каплан

Роль бунтарки Дженис Йен в комедии «Дрянные девчонки» принесла Лиззи Каплан широкое признание, став поворотной в ее карьере. После этого девушка успела пополнить фильмографию множеством разных проектов. А в 2014 году актриса была выдвинута на премию «Эмми» за главную роль в сериале «Мастера секса». В 2017 году Лиззи вышла замуж за британского актера Тома Райли.

Файруза Балк

Путь в киноиндустрию Файрузы Балк начался в 1983 году с участия в фильме «Лучшее рождественское представление». А популярность девушке принесла роль в мистическом триллере «Колдовство». После его выхода к актрисе плотно приклеился образ героини готических картин. В 2010 году Балк начала музыкальную деятельность: она играет на гитаре. Кроме того, Файруза пишет стихи и рассказы.