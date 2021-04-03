Как сейчас выглядят 12 актеров из боевиков 90-х, которые мы засматривали до дыр

В 90-е годы голливудские фильмы активно завоевывали сердца молодежи. Многие актеры, снявшись тогда в боевиках, навсегда остались такими в нашей памяти. Несмотря на то что с тех пор прошло уже более 20 лет, герои нашей подборки не собираются уходить на пенсию и радуют нас новыми работами.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить актеров, на фильмах которых мы выросли, и узнать, чем они занимаются сейчас и как сильно изменились спустя столько лет. А в конце статьи вас ждет доказательство того, что героями боевиков могут быть не только мужчины.

1. Сильвестр Сталлоне, 74 года

Свою популярность Сильвестр Сталлоне заработал благодаря роли боксера в многосерийном фильме «Рокки», сценарий к которому он сам же и написал. Далее последовала череда таких популярных кинолент, как «Рэмбо», «Неудержимые» и «План побега». На данный момент звезда Голливуда пишет сценарии и продолжает вести как актерскую, так режиссерскую деятельность. Один из последних фильмов с его участием носит название «Самаритянин».

2. Арнольд Шварценеггер, 73 года

Арнольд Шварценеггер стал известен в мире кино по фильмам «Терминатор» и «Конан-варвар». Однако популярность он получил еще до актерской карьеры — в бодибилдинге. Сейчас Шварценеггер заканчивает работу над новым фильмом «Кунг Фьюри — 2», в котором играет главную роль.

3. Брюс Уиллис, 66 лет

Актер прославился на весь мир благодаря серии фильмов «Крепкий орешек», в которых он сыграл полицейского. Некоторые зрители помнят Брюса Уиллиса по кинолентам «Пятый элемент» и «Армагеддон». Актер не собирается завершать свою карьеру и продолжает работать сразу над несколькими новыми фильмами.

4. Жан-Клод Ван Дамм, 60 лет

Звездой боевиков Ван Дамм стал благодаря главной роли в фильме «Кровавый спорт». Еще он запомнился зрителям по кинолентам «Универсальный солдат» и «В поисках приключений», в которых показал недюжинную спортивную подготовку. Сейчас в личном инстаграм-аккаунте актер радует поклонников фирменным шпагатом и совсем не собирается уходить на покой.

5. Марк Дакаскос, 57 лет

Марк Дакаскос — актер, режиссер и мастер боевых искусств. Всему миру известен по фильмам 90-х годов «Только сильнейшие» и «Плачущий убийца». В 2016 году Марк дебютировал в роли режиссера в киноленте «Разборка в Маниле». Долгое время снимался в телесериале «Гавайи 5.0». Помимо актерской деятельности участвовал в озвучке анимационного мультсериала.

6. Жан Рено, 72 года

Французский актер запомнился всему миру благодаря роли наемника в киноленте «Леон». Последние работы в копилке Жана Рено — фильмы «Малышка с характером» и «В ожидании Ани».

7. Киану Ривз, 56 лет

Канадский актер может похвастаться большим количеством фильмов, которые стали действительно популярными во всем мире. Однако известность Киану Ривзу принесла роль Нео из «Матрицы». Актер продолжает играть в новых частях культовых кинолент «Матрица» и «Джон Уик», при этом по-прежнему остается простым и скромным парнем.

8. Джон Траволта, 67 лет

Благодаря своему умению танцевать и петь Джон Траволта принимал участие в различных мюзиклах. Неожиданная популярность свалилась на актера после успеха фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Последнее время Джон участвовал в съемках телесериала «Крепкий Харт».

9. Дольф Лундгрен, 63 года

Американский киноактер Дольф Лундгрен получил известность благодаря роли советского боксера в фильме «Рокки-4». Киноленты «Универсальный солдат» и «Разборка в маленьком Токио» обеспечили ему место в рядах известных голливудских актеров. Сейчас Дольф не только активно снимается в таких кинокартинах, как «Падение замка» и «Особо опасный человек», но и занимается озвучкой мультфильма «Миньоны: Грювитация».

10. Чак Норрис, 81 год

Легендарный Чак Норрис известен миллионам кинозрителей по множеству боевиков. Но основой его популярности можно считать телесериал «Крутой Уокер», где он сыграл роль Корделла Уокера — техасского рейнджера с серьезными моральными принципами. Сейчас актерская деятельность Чака отошла на второй план, хотя в телесериале «Гавайи 5.0» он все же появился в эпизоде. Однако имя Чака Норриса уже давно стало нарицательным, символизируя брутальность в наивысшей степени.

11. Джеки Чан, 66 лет

Можно долго перечислять все виды деятельности Джеки Чана, однако миру он известен как актер, каскадер и мастер боевых искусств. Сложно даже выделить какие-то отдельные фильмы, которые сделали его знаменитым. Сейчас Джеки, как и прежде, ведет активную актерскую деятельность, работая над кинолентами «Проект Икс», «Шанхайский рассвет». По слухам, нас ждет 4-я часть культового боевика «Час пик».

12. Майкл Дуглас, 76 лет

Американский актер и продюсер, знакомый кинозрителям по кинолентам «Основной инстинкт», «Роковое влечение» и «Война Роузов». Майкл Дуглас получил премию «Оскар» за лучший фильм года, выступая в роли продюсера в проекте «Пролетая над гнездом кукушки». На данный момент актер участвует в съемках фантастического голливудского блокбастера от студии Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Бонус: не только мужчины могут быть героями боевиков

Сигурни Уивер, 71 год

Популярная актриса и продюсер из США стала известна благодаря роли Эллен Рипли в фильмах «Чужой». Сигурни Уивер удостоена звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Сейчас она снимается во 2-й и 3-й частях научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».

Линда Хэмилтон, 64 года

Линду Хэмилтон кинозрители знают как Сару Коннор из «Терминатора». Образ мужественной и целеустремленной женщины она снова примерила в фильме «Терминатор: Темные судьбы» 2019 года. Была номинирована на «Эмми» и «Золотой глобус» за участие в телесериале «Красавица и Чудовище». Одной из последних работ Линды стала эпизодическая роль в «Засланце из космоса».