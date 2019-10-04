Как сегодня живут 18 актеров сериала «Остаться в живых»

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В 2004 году вышла 1-я серия проекта «Остаться в живых». Миллионы зрителей наблюдали за тем, как рейс № 815 терпит крушение. История о его пассажирах, затерянных на загадочном острове, продлилась 6 сезонов и принесла съемочной группе более 100 наград.

Редакция AdMe.ru выяснила, как сложилась судьба ведущих актеров сериала спустя 9 лет после финала.

1. Мэттью Фокс

Мэттью Фоксу, исполнителю роли отважного хирурга, пророчили большое будущее в кино. После «Остаться в живых» актер превратился в атлета для фильма «Я, Алекс Кросс», но фильм провалился в прокате. Вот только подготовка потребовала много выдержки. В то же время из-за пары инцидентов Фокс привлекался к суду, но, несмотря на это, его пригласили в боевик «Война миров Z». Однако его роль неожиданно сократили до пары минут. Сейчас актеру 53 года, и, похоже, в его карьере наступила пауза.

2. Эванджелин Лилли

Эванджелин Лилли за роль бесстрашной беглянки получила множество наград. Но успех в кино и титул секс-символа не дали ей забыть о волонтерстве и миссии на Филиппинах: сейчас она занимается благотворительностью. А после рождения ребенка Эванджелин написала детскую книжку — «The Squickerwonkers». Актриса призналась: «Моя страсть, моя настоящая страсть, то, что наполняет меня и позволяет чувствовать себя человеком, — это писательство».

3. Джош Холлоуэй

Благодаря роли остроумного мошенника Сойера, Джош Холлоуэй обрел популярность и попал в список самых красивых людей. И хотя после сериала он не был успешен в кино, это его не беспокоило. В интервью Vanity Fair он сказал: «Я вполне могу жить без славы. Это делает меня осознанным». Но сериал «Колония» (2016–2018) возродил его известность. Сейчас актеру 50 лет, он воспитывает 2 детей в браке с Йессикой Кумалой.

4. Доминик Монаган

Доминик Монаган к 2004 году уже прославился ролью хоббита во «Властелине колец». В «Остаться в живых» он сыграл бывшего наркомана, члена рок-группы. Эти две яркие роли мешали ему раскрыться в других амплуа. Зато уже 7 лет актер снимает собственное шоу о дикой природе, путешествуя по всему миру. «Туризм, встречи, уличная еда, общение с людьми и животными, — все это очень вдохновляет», — говорит актер.

5. Терри О’Куинн

Терри О’Куинн, сыгравший Джона Локка, философа и лидера, был принят в проект без кастинга. Актер сумел создать мистический образ, за который удостоился нескольких премий. В этом ему помогли опыт работы телохранителем и тренировки в метании ножей. Сейчас актер в основном снимается в сериалах. «Предприятие „Божий дар“» — свежий проект О’Куинна, где он играет загадочного рейнджера, очень похожего на Джона Локка.

6. Хорхе Гарсиа

Не мог не полюбиться зрителю и Хорхе Гарсиа, сыгравший дружелюбного парня Херли. В честь его персонажа был даже выпущен альбом «Hurley» группы Weezer, а сам Хорхе выступал на одном из ее концертов. После этого он залег на дно, чтобы зрители позабыли его персонажа. А через пару лет в сериале «Алькатрас» актер исполнил роль врача-комиксиста. Хорхе и сам несколько лет вел блог с рисунками и шутками.

7. Дэниел Дэ Ким

Дэниел Дэ Ким сыграл сына бедного рыбака, не понимающего ни слова по-английски. В жизни же к тому моменту актер уже был американским гражданином и снимался в кино. Нередко ему задают вопросы о толерантности Голливуда, на что он отвечает: «Я с нетерпением жду того дня, когда мы перестанем говорить о расовом разнообразии, потому что оно будет всеми понято, так принято и встроено в нашу жизнь, что перестанет быть проблемой». Сейчас Дэниел руководит компанией 3AD, а также выступает в театре.

8. Навин Эндрюс

Роль офицера иранской разведки считается наиболее известной в карьере Навина Эндрюса. За нее он получил несколько наград и попал в список самых красивых людей. После сериала Эндрюс играл разноплановых персонажей. Отчасти в этом ему помог печальный опыт: актер преодолел наркотическую зависимость и прошел через тяжелые отношения. В одном интервью он размышлял: «Любой человек — это чудесный конгломерат переживаний и поступков. Если хотите, кто-то здоров, а кто-то — не слишком». Сейчас он снимается в сериале «Инстинкт» о поимке серийного убийцы.

9. Майкл Эмерсон

За роль злодея-манипулятора Майкл Эмерсон получил премии «Эмми» и «Золотой глобус». Это было отличным стартом для его карьеры в кино. Но главной страстью актера остался театр. (Посмотрите, как уникален монолог Гамлета в его прочтении). Сейчас Эмерсон снимается в сериале «Зло» — и снова в качестве злодея и провокатора. В таких ролях актера считают экспертом, на что он с усмешкой отвечает: «Наша культура одержима негодяями типа серийных убийц. Поэтому сложно найти оригинальный способ играть жуткого, опасного или подлого персонажа».

10. Гарольд Перрино

Гарольд Перрино, сыгравший в сериале любящего отца, — один из немногих актеров состава, который уже был знаменит на момент съемок в проекте. Например, ролью оператора корабля в «Матрице». После сериала он долго оставался на задворках кино и вошел в список самых недооцененных актеров. Зато в этом году за роль аутиста в сериале «Когти» Перрино удостоился премии «Эмми». А еще он музыкант: его дебютным синглом стала песня «Stay Strong».

11. Эмили де Рэвин

За время съемок сериала Эмили де Рэвин, сыгравшая молодую маму, обрела популярность и 3 раза (в 2005-м, 2006-м и 2008-м) попадала в рейтинг журнала Maxim. В возрасте 31 года Эмили присоединилась к актерской группе сериала «Однажды в сказке» в роли Белль из «Красавицы и Чудовища». Актриса признается: «Белль была одним из самых открытых, честных и непредвзятых персонажей, которые я воплощала, и это было чудесно». Сейчас Эмили воспитывает 2 дочерей и практически не появляется на экране.

12. Мэгги Грейс

Мэгги Грейс появилась всего в 2 сезонах «Остаться в живых» в роли чувственной и беззащитной девушки. После сериала большой успех актрисе принес боевик «Заложница», где ее героиню спасают от сексуального рабства. Этот опыт вдохновил актрису участвовать в экшен-фильмах: «Боевики заставляют меня присутствовать в настоящем моменте». После фильма «Напролом», где ее героине снова пришлось оказаться спасенной, актриса призналась, что «хотела бы взять оружие в свои руки». В новом сезоне «Бойтесь ходячих мертвецов» Мэгги, к ее радости, отлично вооружена.

13. Ким Ю Чжин

Южнокорейской актрисе Ким Ю Чжин сериал помог обрести мировую известность. В 2006 году Ю Джин вошла в список «Hot 100» журнала Maxim. После сериала актриса долго получала эпизодические роли, зато прославилась в Южной Корее. Новый этап в ее карьере наступил после участия в сериале «Любовницы» (2013–2016), а затем — в корейской драме «Мисс Ма, богиня мести».

14. Иэн Сомерхолдер

Сюжетная линия персонажа Иэна Сомерхолдера длилась всего один сезон. Об этом актер очень сожалеет: «Людям нравится видеть противоречивых людей, но через юмор. Юмор как лекарство от боли. Это пластырь. Но Бун другой, и это моя вина как актера». После сериала Иэн получил роль в «Дневниках вампира», а журнал People включил его в свой список самых красивых людей. А еще Иэн — защитник окружающей среды; в этом ролике он призывает людей не покупать билеты на шоу с дельфинами.

15. Мишель Родригес

После сериала карьера Мишель Родригес была довольно яркой, несмотря на частые нарушения закона. За роли в боевиках ее признали иконической экшен-актрисой и одной из самых заметных латиноамериканок Голливуда. Поворот в карьере Мишель наступил после драмы «Вдовы», где она впервые показала именно женскую силу в мужском мире. «Это помогло мне увидеть красоту в моей матери, красоту всех тех женщин, которые вырастили меня», — говорит актриса.

16. Малькольм Дэвид Келли

На момент съемок в сериале Малькольму Дэвиду Келли было 12. Мальчик очень быстро взрослел, поэтому его роль сократили. Но он успел получить премию «Молодой актер». В то время Келли основал поп-группу MKTO. Их трек «Classic» собрал более 125 млн просмотров на YouTube. Сейчас музыка увлекает Малькольма сильнее, чем кинокарьера.

17. Генри Иан Кьюсик

Успешный актер театра, Генри Иан Кьюсик за роль монаха-провидца был награжден премией «Эмми». После «Остаться живых» он снимался в сериале «Сотня». Сейчас 52-летний Кьюсик живет на острове Оаху с женой и 3 детьми. Вместе они создали проект Jambios — веб-книгу о жизни планеты, где пользователи делятся своими воспоминаниями. Актер искренне удивлен тому, насколько много людей скрывают свой писательский талант.

18. Элизабет Митчелл

Элизабет Митчелл появилась в 3-м сезоне сериала в роли интеллигентного врача, помогавшего другим выжившим. За отличную игру актриса была дважды награждена премией «Сатурн». Но ее дальнейшая карьера оказалась менее яркой. Последним фильмом в карьере Элизабет стал хоррор-боевик «Судная ночь — 3», провалившийся в прокате.

Бонус: карьера самой живучей собаки в мире

Это лабрадор-ретривер по кличке Винсент. Его странствия по Острову побуждали и персонажей нырять в глубину джунглей и приводили к интересным находкам. Роль Винсента играли два актера: гавайская собака Мэдисон (ей пришлось притворяться кобелем) и пес по кличке Поно. Мэдисон снималась в кино до 2010 года и умерла в 19 лет.