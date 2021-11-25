Как сегодня выглядят звезды, которые завоевали миллионы сердец на протяжении своей долгой карьеры

Эти заслуженные знаменитости отработали в киноиндустрии не один десяток лет, и теперь талант позволяет им красиво стареть на глазах у публики. Мы росли, наслаждаясь фильмами с их участием. А видя их на экранах сегодня, мы радуемся еще больше.