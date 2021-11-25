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Как сегодня выглядят звезды, которые завоевали миллионы сердец на протяжении своей долгой карьеры

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Эти заслуженные знаменитости отработали в киноиндустрии не один десяток лет, и теперь талант позволяет им красиво стареть на глазах у публики. Мы росли, наслаждаясь фильмами с их участием. А видя их на экранах сегодня, мы радуемся еще больше.

Мы в AdMe.ru решили обратиться в прошлое и вспомнить, как звезды, которым сейчас уже за 70, всецело владели нашими сердцами на протяжении долгого времени.

1. Джейн Фонда — 83 года

2. Роберт Де Ниро — 78 лет

3. Бетти Уайт — 99 лет

4. Аль Пачино — 81 год

5. Мерил Стрип — 72 года

6. Уильям Шетнер — 90 лет

7. Анджела Лэнсбери — 95 лет

8. Дональд Сазерленд — 86 лет

9. Джуди Денч — 86 лет

10. Клинт Иствуд — 91 год

Кто из этих актеров вам нравится больше всего? Почему?

Фото на превью Silver Screen Collection / Moviepix / Getty Images, Shannon Finney / Getty Images Entertainment / Getty Images
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