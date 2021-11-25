Как сегодня выглядят звезды, которые завоевали миллионы сердец на протяжении своей долгой карьеры
Эти заслуженные знаменитости отработали в киноиндустрии не один десяток лет, и теперь талант позволяет им красиво стареть на глазах у публики. Мы росли, наслаждаясь фильмами с их участием. А видя их на экранах сегодня, мы радуемся еще больше.
Мы в AdMe.ru решили обратиться в прошлое и вспомнить, как звезды, которым сейчас уже за 70, всецело владели нашими сердцами на протяжении долгого времени.
1. Джейн Фонда — 83 года
2. Роберт Де Ниро — 78 лет
3. Бетти Уайт — 99 лет
4. Аль Пачино — 81 год
5. Мерил Стрип — 72 года
6. Уильям Шетнер — 90 лет
7. Анджела Лэнсбери — 95 лет
8. Дональд Сазерленд — 86 лет
9. Джуди Денч — 86 лет
10. Клинт Иствуд — 91 год
Кто из этих актеров вам нравится больше всего? Почему?
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