AdMe
AdMe

Как сегодня выглядят красавцы-актеры 90-х, при взгляде на которых сердце делало кульбит

----

Все, кто рос в 90-е, помнит мыльные оперы по телевизору и видеокассеты с американскими фильмами из прокатов. Ушла эпоха, красавчиков из «Санта-Барбары» и крутых парней из боевиков с одноголосым дубляжом сменили другие любимцы публики, и лишь немногие из тех, прежних, еще на слуху. Но нежные воспоминания об актерах, на которых мы когда-то смотрели с замиранием сердца, живы, и мы решили взглянуть на прежних кумиров. Оказалось, что они до сих пор мужчины хоть куда.

Мы в AdMe.ru если уж любим кого-то, то навсегда, так что с удовольствием вспомнили и Мейсона из «Санта-Барбары», и агента Малдера из «Секретных материалов», и крутого парня Дольфа Лундгрена. Хороши, черт возьми. Посмотрите сами.

Лейн Дэвис

Лейн Дэвис известен ролью Мейсона Кепвелла в сериале «Санта-Барбара».

Эй Мартинес

Эй Мартинес стал популярным после исполнения роли Круза Кастильо в сериале «Санта-Барбара».

Антонио Бандерас

Дольф Лундгрен

Шон Пенн

Роб Лоу

Джейсон Пристли

Джейсон Пристли полюбился зрителям после того, как сыграл Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Дэвид Духовны

Мел Гибсон

Кевин Костнер

Вэл Килмер

Дэвид Хассельхофф

Эрик Робертс

Ник Нолти

Билли Зейн

Дермот Малруни

Тиль Швайгер

Алек Болдуин

Хью Грант

Джонни Депп

Брэд Питт

А кто из знаменитостей 90-х волновал вас больше всего?

Фото на превью Santa Barbara / Fox, NewsChannel 5 / YouTube
----
Поделиться этой статьёй