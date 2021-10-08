Как сегодня выглядят красавцы-актеры 90-х, при взгляде на которых сердце делало кульбит
Все, кто рос в 90-е, помнит мыльные оперы по телевизору и видеокассеты с американскими фильмами из прокатов. Ушла эпоха, красавчиков из «Санта-Барбары» и крутых парней из боевиков с одноголосым дубляжом сменили другие любимцы публики, и лишь немногие из тех, прежних, еще на слуху. Но нежные воспоминания об актерах, на которых мы когда-то смотрели с замиранием сердца, живы, и мы решили взглянуть на прежних кумиров. Оказалось, что они до сих пор мужчины хоть куда.
Мы в AdMe.ru если уж любим кого-то, то навсегда, так что с удовольствием вспомнили и Мейсона из «Санта-Барбары», и агента Малдера из «Секретных материалов», и крутого парня Дольфа Лундгрена. Хороши, черт возьми. Посмотрите сами.
Лейн Дэвис
Лейн Дэвис известен ролью Мейсона Кепвелла в сериале «Санта-Барбара».
Эй Мартинес
Эй Мартинес стал популярным после исполнения роли Круза Кастильо в сериале «Санта-Барбара».
Антонио Бандерас
Дольф Лундгрен
Шон Пенн
Роб Лоу
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли полюбился зрителям после того, как сыграл Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Дэвид Духовны
Мел Гибсон
Кевин Костнер
Вэл Килмер
Дэвид Хассельхофф
Эрик Робертс
Ник Нолти
Билли Зейн
Дермот Малруни
Тиль Швайгер
Алек Болдуин
Хью Грант
Джонни Депп
Брэд Питт
А кто из знаменитостей 90-х волновал вас больше всего?