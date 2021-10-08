Как сегодня выглядят красавцы-актеры 90-х, при взгляде на которых сердце делало кульбит

Все, кто рос в 90-е, помнит мыльные оперы по телевизору и видеокассеты с американскими фильмами из прокатов. Ушла эпоха, красавчиков из «Санта-Барбары» и крутых парней из боевиков с одноголосым дубляжом сменили другие любимцы публики, и лишь немногие из тех, прежних, еще на слуху. Но нежные воспоминания об актерах, на которых мы когда-то смотрели с замиранием сердца, живы, и мы решили взглянуть на прежних кумиров. Оказалось, что они до сих пор мужчины хоть куда.