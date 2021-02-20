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Как сегодня выглядят актрисы, которые блистали в культовых романтических фильмах 80-х и 90-х

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Вряд ли для кого-то станет новостью, что 80-е, а уж тем более 90-е — это время расцвета романтических кинолент. В этот период свет увидело рекордное количество фильмов, снятых в подобном жанре. А сколько новых имен нам открыли эти годы: Джулия Робертс, Софи Марсо, Вайнона Райдер... И этот список красавиц, сделавших карьеру на ромкомах, можно продолжать и продолжать.

AdMe.ru решил узнать, как же сегодня выглядят культовые актрисы, которые в конце прошлого столетия были на пике популярности и превращали выход романтических комедий и мелодрам со своим участием в настоящее событие.

Софи Марсо, 54 года

  • «Веселая Пасха» (1984), «Студентка» (1988), «Мои ночи прекраснее ваших дней» (1989), «Аромат любви Фанфан» (1993), «За облаками» (1995)

Ким Бейсингер, 67 лет

  • «Девять с половиной недель» (1986), «Свидание вслепую» (1987), «Привычка жениться» (1991)

Хелен Хант, 57 лет

  • «Лучше не бывает» (1997), «Чего хотят женщины» (2000), «Заплати другому» (2000)

Жюдит Годреш, 48 лет

  • «Красотки» (1998)

Голди Хоун, 75 лет

  • «За бортом» (1987), «Птичка на проводе» (1990), «Хозяйка дома» (1992)

Энн Хеч, 51 год

  • «Шесть дней, семь ночей» (1998)

Айони Скай, 50 лет

  • «Скажи что-нибудь» (1989), «Принц из снов» (1996)

Дэрил Ханна, 60 лет

  • «Всплеск» (1984), «Роксана» (1987)

Ким Кэттролл, 64 года

  • «Манекен» (1987), «Сумасшедший медовый месяц» (1990)

Шер, 74 года

  • «Власть луны» (1987)

Деми Мур, 58 лет

  • «Привидение» (1990), «Жена мясника» (1991), «Непристойное предложение» (1993), «Стриптиз» (1996)

Джулия Робертс, 53 года

  • «Мистическая пицца» (1988), «Красотка» (1990), «Умереть молодым» (1991), «Я люблю неприятности» (1994), «Повод для разговоров» (1995), «Свадьба лучшего друга» (1997), «Ноттинг-Хилл» (1999), «Сбежавшая невеста» (1999)

Молли Рингуолд, 53 года

  • «Шестнадцать свечей» (1984), «Клуб „Завтрак“» (1985), «Девушка в розовом» (1986), «Специалист по съему» (1987)

Мэри Стюарт Мастерсон, 54 года

  • «Нечто замечательное» (1987), «Шансы есть» (1989), «Узы родства» (1989), «Жареные зеленые помидоры» (1991)

Дебора Форман, 58 лет

  • «Девушка из долины» (1983)

Робин Райт, 54 года

  • «Принцесса-невеста» (1987), «Комедианты» (1992), «Послание в бутылке» (1999)

Дженнифер Грей, 60 лет

  • «Феррис Бьюллер берет выходной» (1986), «Грязные танцы» (1987)

Холли Хантер, 62 года

  • «Телевизионные новости» (1987), «Всегда» (1989), «Пианино» (1993), «Домой на праздники» (1995)

Мелани Гриффит, 63 года

  • «Деловая девушка» (1988), «Костер тщеславия» (1990), «Рай» (1991), «Свет во тьме» (1992), «Карманные деньги» (1994), «Двое — это слишком» (1995)

Вайнона Райдер, 49 лет

  • «Эпоха невинности» (1993), «Реальность кусается» (1994), «Маленькие женщины» (1994), «Лоскутное одеяло» (1995), «Парни» (1996), «Осень в Нью-Йорке» (2000)

Сандра Буллок, 56 лет

  • «Любовный напиток № 9» (1992), «Пока ты спал» (1995), «Двое у моря» (1996), «Практическая магия» (1998), «Силы природы» (1999)

Мишель Пфайффер, 62 года

  • «Знаменитые братья Бейкеры» (1989), «Эпоха невинности» (1993), «Близко к сердцу» (1996), «Один прекрасный день» (1996), «История о нас» (1999)

Фильмы с какой из этих актрис вам нравятся? Кого из них вы бы хотели и сегодня видеть на экранах почаще?

Фото на превью Working Girl / 20th Century Fox, River / MEGA/Mega Agency/East News, Dirty Dancing / Vestron Pictures, Jordan Strauss/Invision/AP/EastNews
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