Как сегодня выглядят актрисы, которые блистали в культовых романтических фильмах 80-х и 90-х

Вряд ли для кого-то станет новостью, что 80-е, а уж тем более 90-е — это время расцвета романтических кинолент. В этот период свет увидело рекордное количество фильмов, снятых в подобном жанре. А сколько новых имен нам открыли эти годы: Джулия Робертс, Софи Марсо, Вайнона Райдер... И этот список красавиц, сделавших карьеру на ромкомах, можно продолжать и продолжать.

AdMe.ru решил узнать, как же сегодня выглядят культовые актрисы, которые в конце прошлого столетия были на пике популярности и превращали выход романтических комедий и мелодрам со своим участием в настоящее событие.

Софи Марсо, 54 года

«Веселая Пасха» (1984), «Студентка» (1988), «Мои ночи прекраснее ваших дней» (1989), «Аромат любви Фанфан» (1993), «За облаками» (1995)

Ким Бейсингер, 67 лет

«Девять с половиной недель» (1986), «Свидание вслепую» (1987), «Привычка жениться» (1991)

Хелен Хант, 57 лет

«Лучше не бывает» (1997), «Чего хотят женщины» (2000), «Заплати другому» (2000)

Жюдит Годреш, 48 лет

«Красотки» (1998)

Голди Хоун, 75 лет

«За бортом» (1987), «Птичка на проводе» (1990), «Хозяйка дома» (1992)

Энн Хеч, 51 год

«Шесть дней, семь ночей» (1998)

Айони Скай, 50 лет

«Скажи что-нибудь» (1989), «Принц из снов» (1996)

Дэрил Ханна, 60 лет

«Всплеск» (1984), «Роксана» (1987)

Ким Кэттролл, 64 года

«Манекен» (1987), «Сумасшедший медовый месяц» (1990)

Шер, 74 года

«Власть луны» (1987)

Деми Мур, 58 лет

«Привидение» (1990), «Жена мясника» (1991), «Непристойное предложение» (1993), «Стриптиз» (1996)

Джулия Робертс, 53 года

«Мистическая пицца» (1988), «Красотка» (1990), «Умереть молодым» (1991), «Я люблю неприятности» (1994), «Повод для разговоров» (1995), «Свадьба лучшего друга» (1997), «Ноттинг-Хилл» (1999), «Сбежавшая невеста» (1999)

Молли Рингуолд, 53 года

«Шестнадцать свечей» (1984), «Клуб „Завтрак“» (1985), «Девушка в розовом» (1986), «Специалист по съему» (1987)

Мэри Стюарт Мастерсон, 54 года

«Нечто замечательное» (1987), «Шансы есть» (1989), «Узы родства» (1989), «Жареные зеленые помидоры» (1991)

Дебора Форман, 58 лет

«Девушка из долины» (1983)

Робин Райт, 54 года

«Принцесса-невеста» (1987), «Комедианты» (1992), «Послание в бутылке» (1999)

Дженнифер Грей, 60 лет

«Феррис Бьюллер берет выходной» (1986), «Грязные танцы» (1987)

Холли Хантер, 62 года

«Телевизионные новости» (1987), «Всегда» (1989), «Пианино» (1993), «Домой на праздники» (1995)

Мелани Гриффит, 63 года

«Деловая девушка» (1988), «Костер тщеславия» (1990), «Рай» (1991), «Свет во тьме» (1992), «Карманные деньги» (1994), «Двое — это слишком» (1995)

Вайнона Райдер, 49 лет

«Эпоха невинности» (1993), «Реальность кусается» (1994), «Маленькие женщины» (1994), «Лоскутное одеяло» (1995), «Парни» (1996), «Осень в Нью-Йорке» (2000)

Сандра Буллок, 56 лет

«Любовный напиток № 9» (1992), «Пока ты спал» (1995), «Двое у моря» (1996), «Практическая магия» (1998), «Силы природы» (1999)

Мишель Пфайффер, 62 года

«Знаменитые братья Бейкеры» (1989), «Эпоха невинности» (1993), «Близко к сердцу» (1996), «Один прекрасный день» (1996), «История о нас» (1999)