Как сегодня выглядят актрисы, которые блистали в культовых романтических фильмах 80-х и 90-х
Вряд ли для кого-то станет новостью, что 80-е, а уж тем более 90-е — это время расцвета романтических кинолент. В этот период свет увидело рекордное количество фильмов, снятых в подобном жанре. А сколько новых имен нам открыли эти годы: Джулия Робертс, Софи Марсо, Вайнона Райдер... И этот список красавиц, сделавших карьеру на ромкомах, можно продолжать и продолжать.
AdMe.ru решил узнать, как же сегодня выглядят культовые актрисы, которые в конце прошлого столетия были на пике популярности и превращали выход романтических комедий и мелодрам со своим участием в настоящее событие.
Софи Марсо, 54 года
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«Веселая Пасха» (1984), «Студентка» (1988), «Мои ночи прекраснее ваших дней» (1989), «Аромат любви Фанфан» (1993), «За облаками» (1995)
Ким Бейсингер, 67 лет
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«Девять с половиной недель» (1986), «Свидание вслепую» (1987), «Привычка жениться» (1991)
Хелен Хант, 57 лет
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«Лучше не бывает» (1997), «Чего хотят женщины» (2000), «Заплати другому» (2000)
Жюдит Годреш, 48 лет
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«Красотки» (1998)
Голди Хоун, 75 лет
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«За бортом» (1987), «Птичка на проводе» (1990), «Хозяйка дома» (1992)
Энн Хеч, 51 год
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«Шесть дней, семь ночей» (1998)
Айони Скай, 50 лет
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«Скажи что-нибудь» (1989), «Принц из снов» (1996)
Дэрил Ханна, 60 лет
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«Всплеск» (1984), «Роксана» (1987)
Ким Кэттролл, 64 года
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«Манекен» (1987), «Сумасшедший медовый месяц» (1990)
Шер, 74 года
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«Власть луны» (1987)
Деми Мур, 58 лет
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«Привидение» (1990), «Жена мясника» (1991), «Непристойное предложение» (1993), «Стриптиз» (1996)
Джулия Робертс, 53 года
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«Мистическая пицца» (1988), «Красотка» (1990), «Умереть молодым» (1991), «Я люблю неприятности» (1994), «Повод для разговоров» (1995), «Свадьба лучшего друга» (1997), «Ноттинг-Хилл» (1999), «Сбежавшая невеста» (1999)
Молли Рингуолд, 53 года
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«Шестнадцать свечей» (1984), «Клуб „Завтрак“» (1985), «Девушка в розовом» (1986), «Специалист по съему» (1987)
Мэри Стюарт Мастерсон, 54 года
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«Нечто замечательное» (1987), «Шансы есть» (1989), «Узы родства» (1989), «Жареные зеленые помидоры» (1991)
Дебора Форман, 58 лет
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«Девушка из долины» (1983)
Робин Райт, 54 года
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«Принцесса-невеста» (1987), «Комедианты» (1992), «Послание в бутылке» (1999)
Дженнифер Грей, 60 лет
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«Феррис Бьюллер берет выходной» (1986), «Грязные танцы» (1987)
Холли Хантер, 62 года
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«Телевизионные новости» (1987), «Всегда» (1989), «Пианино» (1993), «Домой на праздники» (1995)
Мелани Гриффит, 63 года
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«Деловая девушка» (1988), «Костер тщеславия» (1990), «Рай» (1991), «Свет во тьме» (1992), «Карманные деньги» (1994), «Двое — это слишком» (1995)
Вайнона Райдер, 49 лет
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«Эпоха невинности» (1993), «Реальность кусается» (1994), «Маленькие женщины» (1994), «Лоскутное одеяло» (1995), «Парни» (1996), «Осень в Нью-Йорке» (2000)
Сандра Буллок, 56 лет
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«Любовный напиток № 9» (1992), «Пока ты спал» (1995), «Двое у моря» (1996), «Практическая магия» (1998), «Силы природы» (1999)
Мишель Пфайффер, 62 года
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«Знаменитые братья Бейкеры» (1989), «Эпоха невинности» (1993), «Близко к сердцу» (1996), «Один прекрасный день» (1996), «История о нас» (1999)
Фильмы с какой из этих актрис вам нравятся? Кого из них вы бы хотели и сегодня видеть на экранах почаще?