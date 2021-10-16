Как сегодня выглядят актеры, сыгравшие в культовых романтических фильмах 80-х и 90-х

В конце прошлого столетия они были на пике популярности, а выходившие с их участием фильмы про любовь смотрели даже те, кто не особо жалует такого рода кино. Слава одних из них была мимолетной, другие же и по сей день радуют фанатов новыми ролями. Но сколько бы лет ни прошло, и в скольких бы проектах эти актеры ни снялись, в нашей памяти они навсегда останутся теми красавцами, которые в 80-е и 90-е годы вскружили голову доброй половине женского населения планеты.