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Как сегодня выглядят актеры, сыгравшие в культовых романтических фильмах 80-х и 90-х

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В конце прошлого столетия они были на пике популярности, а выходившие с их участием фильмы про любовь смотрели даже те, кто не особо жалует такого рода кино. Слава одних из них была мимолетной, другие же и по сей день радуют фанатов новыми ролями. Но сколько бы лет ни прошло, и в скольких бы проектах эти актеры ни снялись, в нашей памяти они навсегда останутся теми красавцами, которые в 80-е и 90-е годы вскружили голову доброй половине женского населения планеты.

AdMe.ru решил узнать, как же сегодня выглядят актеры, исполнившие главные роли в романтических кинолентах, которые зрители пересматривают и по сей день.

Тейт Донован, 58 лет

  • «Любовный напиток № 9» (1992).

Джон Кьюсак, 55 лет

  • «Одно безумное лето» (1986), «Скажи что-нибудь» (1989).

Кэри Элвес, 58 лет

  • «Принцесса-невеста» (1987), «Лжец, лжец» (1997).

Курт Рассел, 70 лет

  • «За бортом» (1987).

Адам Сторке, 59 лет

  • «Мистическая пицца» (1988).

Эндрю Маккарти, 58 лет

  • «Девушка в розовом» (1986), «Манекен» (1987).

Эрик Штольц, 60 лет

  • «Чудеса своего рода» (1987).

Жерар Депардье, 72 года

  • «Соседка» (1981), «Полиция» (1985), «Красотки» (1998).

Билли Кристал, 73 года

  • «Когда Гарри встретил Салли» (1989).

Хью Грант, 61 год

  • «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994), «Разум и чувства» (1995), «Ноттинг-Хилл» (1999).

Итан Хоук, 50 лет

  • «Реальность кусается» (1994), «Перед рассветом» (1995), «Большие надежды» (1998).

Николас Кейдж, 57 лет

  • «Девушка из долины» (1983), «Власть луны» (1987), «Счастливый случай» (1994), «Город ангелов» (1998).

Патрик Демпси, 55 лет

  • «Любовь нельзя купить» (1987), «Герой-любовник» (1989), «Счастливы вместе» (1989).

Билл Пуллман, 67 лет

  • «Пока ты спал» (1995).

Ричард Гир, 72 года

  • «Американский жиголо» (1980), «Красотка» (1990), «Мистер Джонс» (1993), «Сбежавшая невеста» (1999).

Итан Эмбри, 43 года

  • «Не могу дождаться» (1998).

Харрисон Форд, 79 лет

  • «Деловая девушка» (1988), «Сабрина» (1995), «Шесть дней, семь ночей» (1998).

Джордж Клуни, 60 лет

  • «Один прекрасный день» (1996).

Фредди Принц — младший, 45 лет

  • «Это все она» (1999).

Алек Болдуин, 63 года

  • «Привычка жениться» (1991), «Прелюдия к поцелую» (1992).

Бен Стиллер, 55 лет

  • «Реальность кусается» (1994), «Все без ума от Мэри» (1998).

Том Хэнкс, 65 лет

  • «Всплеск» (1984), «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Вам письмо» (1998).

Фильмы с участием кого из этих актеров вам нравятся? Кого бы из них вы хотели видеть на широких экранах почаще?

Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News, Justyna ROJEK / East News, Overboard / Metro-Goldwyn-Mayer, CJLA / Broadimage / Broad Image / East News
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