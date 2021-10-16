Как сегодня выглядят актеры, сыгравшие в культовых романтических фильмах 80-х и 90-х
В конце прошлого столетия они были на пике популярности, а выходившие с их участием фильмы про любовь смотрели даже те, кто не особо жалует такого рода кино. Слава одних из них была мимолетной, другие же и по сей день радуют фанатов новыми ролями. Но сколько бы лет ни прошло, и в скольких бы проектах эти актеры ни снялись, в нашей памяти они навсегда останутся теми красавцами, которые в 80-е и 90-е годы вскружили голову доброй половине женского населения планеты.
AdMe.ru решил узнать, как же сегодня выглядят актеры, исполнившие главные роли в романтических кинолентах, которые зрители пересматривают и по сей день.
Тейт Донован, 58 лет
- «Любовный напиток № 9» (1992).
Джон Кьюсак, 55 лет
- «Одно безумное лето» (1986), «Скажи что-нибудь» (1989).
Кэри Элвес, 58 лет
- «Принцесса-невеста» (1987), «Лжец, лжец» (1997).
Курт Рассел, 70 лет
- «За бортом» (1987).
Адам Сторке, 59 лет
- «Мистическая пицца» (1988).
Эндрю Маккарти, 58 лет
- «Девушка в розовом» (1986), «Манекен» (1987).
Эрик Штольц, 60 лет
- «Чудеса своего рода» (1987).
Жерар Депардье, 72 года
- «Соседка» (1981), «Полиция» (1985), «Красотки» (1998).
Билли Кристал, 73 года
- «Когда Гарри встретил Салли» (1989).
Хью Грант, 61 год
- «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994), «Разум и чувства» (1995), «Ноттинг-Хилл» (1999).
Итан Хоук, 50 лет
- «Реальность кусается» (1994), «Перед рассветом» (1995), «Большие надежды» (1998).
Николас Кейдж, 57 лет
- «Девушка из долины» (1983), «Власть луны» (1987), «Счастливый случай» (1994), «Город ангелов» (1998).
Патрик Демпси, 55 лет
- «Любовь нельзя купить» (1987), «Герой-любовник» (1989), «Счастливы вместе» (1989).
Билл Пуллман, 67 лет
- «Пока ты спал» (1995).
Ричард Гир, 72 года
- «Американский жиголо» (1980), «Красотка» (1990), «Мистер Джонс» (1993), «Сбежавшая невеста» (1999).
Итан Эмбри, 43 года
- «Не могу дождаться» (1998).
Харрисон Форд, 79 лет
- «Деловая девушка» (1988), «Сабрина» (1995), «Шесть дней, семь ночей» (1998).
Джордж Клуни, 60 лет
- «Один прекрасный день» (1996).
Фредди Принц — младший, 45 лет
- «Это все она» (1999).
Алек Болдуин, 63 года
- «Привычка жениться» (1991), «Прелюдия к поцелую» (1992).
Бен Стиллер, 55 лет
- «Реальность кусается» (1994), «Все без ума от Мэри» (1998).
Том Хэнкс, 65 лет
- «Всплеск» (1984), «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Вам письмо» (1998).
Фильмы с участием кого из этих актеров вам нравятся? Кого бы из них вы хотели видеть на широких экранах почаще?
Поделиться этой статьёй