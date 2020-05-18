Как сегодня выглядят актеры сериала «Сверхъестественное», который мы затаив дыхание смотрели 15 лет
Первая серия «Сверхъестественного» вышла 13 сентября 2005 года, и в это сложно поверить, но за приключениями братьев Винчестеров мы с увлечением наблюдаем уже почти 15 лет. Но финал уже близко, и мы наконец узнаем, смогут ли Сэм и Дин дать отпор противнику, по силе превосходящему всех известных мистических существ.
Мы в AdMe.ru не пропустили ни одной серии «Сверхъестественного», и нам немного грустно, что эта история подходит к концу. Мы решили показать, как актеры, которые нам так полюбились, выглядят сегодня. А еще у нас есть для вас небольшой бонус — фото актера, сыгравшего Смерть, сделанное много лет назад. Возможно, вам тоже будет интересно, каким он был в молодости.
Дин Винчестер — Дженсен Эклс
Сэм Винчестер — Джаред Падалеки
Кастиэль — Миша Коллинз
Кроули — Марк Шеппард
Мэри Винчестер — Саманта Смит
Мэри Винчестер в молодости — Эми Гаменик
Джон Винчестер — Джеффри Дин Морган
Джон Винчестер в молодости — Мэтт Коэн
Лиза Брэйден — Синди Сэмпсон
Джессика Мур — Эдрианн Палики
Бобби Сингер — Джим Бивер
Джоди Миллс — Ким Родс
Люцифер — Марк Пеллегрино
Бэла Талбот — Лорен Коэн
Джо Харвелл — Алона Таль
Кевин Трен — Осрик Чау
Архангел Гавриил — Ричард Спейт-младший
Мэг Мастерс — Никки Эйкокс
Мэг Мастерс — Рэйчел Майнер
Лилит — Кэтрин Боэчер
Гарт Фитцджеральд IV — Дональд Джозеф Куоллс
Руби — Кэти Кэссиди
Абаддон — Элейна Хаффман
Бонус: Смерть — Джулиан Ричингс. Так актер выглядел в молодости
Кто ваш любимый персонаж из «Сверхъестественного» и почему?