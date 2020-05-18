Как сегодня выглядят актеры сериала «Сверхъестественное», который мы затаив дыхание смотрели 15 лет

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Первая серия «Сверхъестественного» вышла 13 сентября 2005 года, и в это сложно поверить, но за приключениями братьев Винчестеров мы с увлечением наблюдаем уже почти 15 лет. Но финал уже близко, и мы наконец узнаем, смогут ли Сэм и Дин дать отпор противнику, по силе превосходящему всех известных мистических существ.

Мы в AdMe.ru не пропустили ни одной серии «Сверхъестественного», и нам немного грустно, что эта история подходит к концу. Мы решили показать, как актеры, которые нам так полюбились, выглядят сегодня. А еще у нас есть для вас небольшой бонус — фото актера, сыгравшего Смерть, сделанное много лет назад. Возможно, вам тоже будет интересно, каким он был в молодости.

Дин Винчестер — Дженсен Эклс

Сэм Винчестер — Джаред Падалеки

Кастиэль — Миша Коллинз

Кроули — Марк Шеппард

Мэри Винчестер — Саманта Смит

Мэри Винчестер в молодости — Эми Гаменик

Джон Винчестер — Джеффри Дин Морган

Джон Винчестер в молодости — Мэтт Коэн

Лиза Брэйден — Синди Сэмпсон

Джессика Мур — Эдрианн Палики

Бобби Сингер — Джим Бивер

Джоди Миллс — Ким Родс

Люцифер — Марк Пеллегрино

Бэла Талбот — Лорен Коэн

Джо Харвелл — Алона Таль

Кевин Трен — Осрик Чау

Архангел Гавриил — Ричард Спейт-младший

Мэг Мастерс — Никки Эйкокс

Мэг Мастерс — Рэйчел Майнер

Лилит — Кэтрин Боэчер

Гарт Фитцджеральд IV — Дональд Джозеф Куоллс

Руби — Кэти Кэссиди

Абаддон — Элейна Хаффман

Бонус: Смерть — Джулиан Ричингс. Так актер выглядел в молодости

Кто ваш любимый персонаж из «Сверхъестественного» и почему?

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