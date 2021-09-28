Как сегодня выглядят 20+ звезд культовых сериалов, из-за которых мы недосыпали все нулевые и 2010-е
Было время, когда при слове «сериал» мы представляли лишь мыльные оперы. Однако теперь все изменилось. Продюсеры и режиссеры поняли, что сериалы могут быть настоящим искусством, и стали выпускать один шедевр за другим. Особенно плодотворным периодом можно назвать эпоху нулевых и 2010-х годов. Именно тогда были сняты такие культовые проекты, как «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Остаться в живых».
Мы в AdMe.ru являемся большими поклонниками сериалов, поэтому решили выяснить, как сегодня выглядят актеры и актрисы, которые когда-то подарили нам немало счастливых часов у экранов.
1. Эндрю Линкольн из сериала «Ходячие мертвецы»
2. Хью Лори из сериала «Доктор Хаус»
3. Роберт Шон Леонард из сериала «Доктор Хаус»
4. Лина Данэм из сериала «Девочки»
5. Заша Мэмет из сериала «Девочки»
6. София Хелин из сериала «Мост»
7. Ким Бодниа из сериала «Мост»
8. Кунал Найяр из сериала «Теория Большого взрыва»
9. Маим Бялик из сериала «Теория Большого взрыва»
10. Эмили де Рэвин из сериала «Остаться в живых»
11. Джош Холлоуэй из сериала «Остаться в живых»
12. Эндрю Скотт из сериала «Шерлок»
13. Луиза Брили из сериала «Шерлок»
14. Аарон Пол из сериала «Во все тяжкие»
15. Ар Джей Митт из сериала «Во все тяжкие»
16. Мишель Докери из сериала «Аббатство Даунтон»
17. Лора Кармайкл из сериала «Аббатство Даунтон»
18. Дэн Стивенс из сериала «Аббатство Даунтон»
19. Гэбриел Махт из сериала «Форс-мажоры»
20. Патрик Джей Адамс из сериала «Форс-мажоры»
21. Майкл Келли из сериала «Карточный домик»
22. Кейт Мара из сериала «Карточный домик»
А какой сериал был вашим любимым в нулевые и 2010-е?
Поделиться этой статьёй