Как сегодня выглядят 20+ звезд культовых сериалов, из-за которых мы недосыпали все нулевые и 2010-е

Было время, когда при слове «сериал» мы представляли лишь мыльные оперы. Однако теперь все изменилось. Продюсеры и режиссеры поняли, что сериалы могут быть настоящим искусством, и стали выпускать один шедевр за другим. Особенно плодотворным периодом можно назвать эпоху нулевых и 2010-х годов. Именно тогда были сняты такие культовые проекты, как «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Остаться в живых».