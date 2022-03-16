Как сегодня выглядят 20+ актеров и актрис, которые считаются главными героями кино нулевых
На старте этого столетия кинематограф подарил нам более десятка фильмов, за которыми твердо закрепилась характеристика «культовый». И в каждой из этих кинолент перед нами представали как уже знакомые актеры и актрисы, так и те, кому зачастую только предстояло покорить нас своим талантом и радовать им все последующие годы.
Мы в AdMe.ru задались целью узнать, как сегодня выглядят кинозвезды, чьи имена плотно врезались в нашу память в 2000-е годы.
Сергей Горобченко, «Бумер»
Алексей Чадов, «Ночной дозор»
Артур Смольянинов, «9 рота»
Мария Шалаева, «Русалка»
Денис Никифоров, «Бой с тенью»
Чулпан Хаматова, «72 метра»
Александр Бухаров, «Волкодав из рода Серых Псов»
Кирилл Емельянов, «Сволочи»
Евгений Цыганов, «Питер FM»
Иван Добронравов, «Возвращение»
Марина Александрова, «Стритрейсеры»
Марат Башаров, «Свадьба»
Антон Шагин, «Стиляги»
Григорий Добрыгин, «Черная молния»
Ирина Рахманова, «9 рота»
Игорь Петренко, «Водитель для Веры»
Артем Ткаченко, «Меченосец»
Оксана Акиньшина, «Сестры»
Андрей Мерзликин, «Бумер»
Александр Головин, «Сволочи»
Константин Хабенский, «Ночной дозор»
Кто из этих кинозвезд, на ваш взгляд, с годами стал только лучше?
Фото на превью 9 рота / Art Pictures Group, Выжившие / Look Film
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