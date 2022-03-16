Как сегодня выглядят 20+ актеров и актрис, которые считаются главными героями кино нулевых

На старте этого столетия кинематограф подарил нам более десятка фильмов, за которыми твердо закрепилась характеристика «культовый». И в каждой из этих кинолент перед нами представали как уже знакомые актеры и актрисы, так и те, кому зачастую только предстояло покорить нас своим талантом и радовать им все последующие годы.