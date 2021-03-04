Как самая притягательная блондинка 2000-х незаметно превратилась в серьезную актрису с кучей наград

В 2019 году Скарлетт Йоханссон заработала $ 56 млн, стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире и была дважды номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. А ведь еще недавно многие считали ее лишь слащавой блондинкой, среди достоинств которой талант занимал далеко не первое место. Звезде пришлось приложить немало усилий, чтобы избавиться от этого образа и изменить мнение общественности о себе.

Мы в AdMe.ru решили изучить творческий путь Скарлетт и проследить, как же изменился ее экранный образ за эти годы.

1992–1998: начало карьеры и дуэты с маститыми актерами

Скарлетт родилась в Нью-Йорке в творческой семье: ее отец был архитектором, а дедушка — искусствоведом и сценаристом. Так что не было ничего удивительного в том, что уже в 8 лет девочка начала сниматься, в 11 — получила крупную роль, а в 19 — заработала международную премию и всемирную славу.

«Я просто инстинктивно знала, что делать. Это было, я не знаю... судьба». Скарлетт Йоханссон

Первый раз Скарлетт появилась на экране в крохотной роли в обычном телевизионном шоу. Спустя всего лишь 3 года эта 11-летняя девочка уже составила дуэт самому Шону Коннери в триллере «Правое дело». А еще через 3 года в карьере Скарлетт случился настоящий прорыв: главная роль в киноленте «Заклинатель лошадей» принесла долгожданное признание и критиков, и журналистов. Сам Роберт Редфорд, с которым юная актриса оказалась в кадре, отметил ее далеко не детскую работу: «В свои 14 она играет так, будто ей все 30». И, конечно, съемки в этом фильме распахнули двери в мир большого кино.

2003–2008: мировая известность и амплуа роковой красотки

Уже в 2003 году актриса окончательно укрепилась в по-настоящему «взрослых» ролях. Фильм Софии Копполы «Трудности перевода» о встрече двух потерянных иностранцев в чужом Токио принес 19-летней Скарлетт сразу 2 награды за лучшую женскую роль и потом неоднократно попадал в списки лучших фильмов современности. В этом же году вышла и историческая драма «Девушка с жемчужной сережкой», в которой молодая актриса исполнила роль музы голландского художника и почти без слов передала многообразие эмоций, восхитившее критиков.

«В ней есть что-то глубокое. Она заставляет вас чувствовать, будто видела весь мир». София Коппола

А вскоре уже сама Скарлетт становится музой творческого человека: режиссер Вуди Аллен приглашает актрису сразу в 3 своих фильма. И уже после первой работы с ним в триллере «Матч-пойнт» Йоханссон мгновенно приобретает звание самой притягательной девушки планеты. Затем была криминально-комедийная «Сенсация», чувственная лента «Вики Кристина Барселона» — и за артисткой прочно закрепилось амплуа роковой красотки. Кстати, несмотря на этот образ, свое 20-летие непосредственная Скарлетт встречала в далеком от пафоса Диснейленде. Также она со смехом вспоминает, как чуть не попала в аварию, засмотревшись на рекламный щит со своим изображением, где умелые фотографы очень уж ярко подчеркнули все ее достоинства.

А еще в это время Скарлетт начала строить музыкальную карьеру, выпустила дебютный альбом и попробовала себя в роли режиссера. Так, она сняла короткометражный фильм «Эти туфли Vagabond», который стал своеобразным признанием в любви Нью-Йорку. При этом в кино Йоханссон начинает уставать от навязчивого амплуа соблазнительницы, в котором она вновь выступает и у Брайана Де Пальмы в «Черной Орхидее», и в «Престиже» Кристофера Нолана. По словам самой Скарлетт, больше всего на свете она хочет сыграть именно некрасивую женщину. К слову, однажды актрисе отказали именно из-за выдающихся внешних данных: Скарлетт проходила пробы для фильма «Девушка с татуировкой дракона», и оказалось, что на главную роль ее типаж не берут.

«Слушайте, Скарлетт Йоханссон была великолепна. Это было просто превосходное прослушивание, уверяю вас. Но дело в том, что, как только Скарлетт появится на экране, все будут думать только о ее внешности». Дэвид Финчер

2010–2013: та самая мстительница и эксперименты с авторскими проектами

Несмотря на множество работ с именитыми режиссерами, по-настоящему «дорогой» актриса стала благодаря появлению в той самой киновселенной Marvel, про успех которой вы и так все знаете. А ведь тогда, в 2010 году, невозможно было и представить, каким феноменом станет эта франшиза. Да и само участие в ней было риском, ведь провал мог стоить карьеры. Однако все получилось: супергероиня Наташа Романофф и ее «коллеги» уже десяток лет являются частью массовой культуры. Одновременно Скарлетт стала экспериментировать с авторским кино и непривычными амплуа. Чего только стоит расправляющаяся с мужчинами безэмоциональная инопланетянка в независимом хорроре «Побудь в моей шкуре». Создатели фильма кардинально изменили образ актрисы, а для большей реалистичности прогулку ее героини по городу сняли скрытой камерой. Эксперимент удался: в Шотландии, где проходили съемки, звезду не узнал никто.

Галерею необычных образов дополнила будто вобравшая в себя все худшие стереотипы, почти карикатурная девушка главного героя в режиссерском дебюте Джозефа Гордона-Левитта «Страсти Дон Жуана». А в фильме «Она» Скарлетт и вовсе сыграла ведущую роль, ни разу не появившись на экране: актриса озвучила операционную систему, в которую влюбился персонаж Хоакина Феникса. Однако, несмотря на столь разные образы, работу Йоханссон все равно регулярно оценивали исключительно со стороны внешности. Так, если ее коллег по франшизе «Мстители» спрашивали о развитии и становлении их персонажей, Скарлетт стабильно получала вопросы о том, какой диеты она придерживается и удобно ли носить нижнее белье под костюмом супергероини.

2019: просто лучшая актриса уходящего десятилетия

2019 год безоговорочно стал самым успешным за всю карьеру актрисы. Одно только эпическое завершение саги о Мстителях, где героиня Скарлетт пожертвовала собой ради спасения мира, принесло актрисе $ 35 млн и такое же огромное количество разбитых сердец фанатов. А ведь была еще восхваленная критиками «Брачная история», где Скарлетт в дуэте с Адамом Драйвером завораживали зрителей своими эмоциональными диалогами. За участие в этом фильме, кстати, актрису впервые номинировали на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Но и это еще не все. В 2019 году Скарлетт воплотилась на экране в невероятную и неунывающую участницу Сопротивления, укрывающую у себя дома сбежавшую девочку, в трагикомедии «Кролик Джоджо». И, между прочим, вновь попала в номинацию на «Оскар». Так она стала 12-й актрисой, которая была дважды номинирована в один год.

Тайка Вайтити и Скарлетт Йоханссон.

«Мне всегда были интересны люди, которые способны удивлять не только других, но и самих себя, которым не все равно, что они делают. Скарлетт очень заботлива и неравнодушна к людям, у нее прекрасное чувство иронии и сарказма. И я бы очень хотел увидеть ее и в других умных комедиях — не массовых, а в чем-то неглупом». Тайка Вайтити, режиссер "Кролика Джоджо"

Несмотря на то, что Скарлетт не получила заветный «Оскар», она остается одной из лучших актрис 2010-х и самой высокооплачиваемой кинозвездой в мире. А уже весной этого года ее можно будет увидеть в фильме о Черной вдове, который расскажет предысторию супергероини. Кстати, Скарлетт не только играет главную роль, но и продюсирует картину.

Мы в редакции с нетерпением ждем премьеры, и, по-видимому, не только мы: рейтинг ожидания картины составляет 90 %.

Еще несколько интересных фактов о Скарлетт

Скарлетт Йоханссон на премьере фильма «Призрак в доспехах» в 2017 году (слева) и на премьере «Кролика Джоджо» в 2019-м.

Номинации на «Оскар» Скарлетт получала не только за свою актерскую игру. Так, в 2013 году она исполнила песню «Before My Time», которая была выдвинута на премию за лучшую оригинальную песню.

С музыкой у актрисы связана еще одна интересная история. Так, певица Кэти Перри однажды призналась, что именно случайно увиденное фото прекрасной Скарлетт вдохновило ее на создание хита «I Kissed a Girl».

Скарлетт Йоханссон на открытии магазина Yummy Pop, 2016 год.

У актрисы есть магазинчик попкорна в Париже. Его открытие вызвало ажиотаж. Кстати, в тот день она сама стояла за прилавком, а клиентов угощали лакомством синефилов с необычными вкусами: шалфея, пармезана и клубники со сливками.

Благотворительность и социальная активность — важные составляющие жизни Скарлетт. Она пожертвовала миллионы долларов детям, лежащим в больницах; поддерживает благотворительные фонды по борьбе с раком, голодом и последствиями стихийных бедствий, а также создала движение по защите женщин от преследований и дискриминации.

Скарлетт Йоханссон в 2015 году на премьере фильма «Мстители: Эра Альтрона» (слева) и на вручении премии «Оскар».

В 2015 году, спустя 5 месяцев после рождения дочери, Скарлетт отправилась на вручение премии «Оскар», захватив молокоотсос. «Мне пришлось взять его с собой, потому что я кормила грудью и каждый грамм этого молока просто жидкое золото», — так со смехом вспоминала сама актриса. Вот только пакет со всем необходимым умудрился отобрать муж Скарлетт, который, желая помочь, взял его в руки и... внезапно исчез. Встретиться с женой ему удалось только спустя 3 часа.

И конечно, как же без пушистых. Да, Скарлетт просто обожает животных и сама является гордой хозяйкой двух собак — Мэгги и Блинчика.