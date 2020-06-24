Как снимали фильм «Привидение», который растопил сердца даже самых закоренелых циников

Фильм «Привидение» вышел в 1990 году и по кассовым сборам опередил самые крутые фильмы того года, даже «Один дома» и «Красотку». Летом 2020-го будет 30 лет со дня премьеры, и это хороший повод вспомнить любимое кино.

В честь юбилея мы в AdMe.ru не только пересмотрели фильм (и конечно, всплакнули во время сцены прощания Молли и Сэма), но и потратили немало времени на поиски таких фактов о фильме, о которых знают только преданные фанаты.

То, что люди плачут во время фильма «Привидение», стало общепризнанной истиной

Молли Дженсен (Деми Мур) и Сэм Уит (Патрик Суэйзи) едва успели переехать в новую квартиру, были счастливы и строили планы на будущее, пока все не изменилось в один момент: на влюбленных напал преступник, и в результате драки Сэм был убит. Но он не исчез, а превратился в привидение, которому предстояло защитить от злодеев скорбящую Молли, раскрыть собственное убийство и даже отомстить за себя. Фильм в первую очередь о любви. В нем есть комедийная составляющая, но комедией фильм нельзя назвать даже с большой натяжкой. В Мексике во время киносеансов даже выдавали зрительницам носовые платки, чтобы они вытирали слезы. На конвертах было написано «Только для женщин».

После «Привидения» Деми Мур стала получать заоблачные гонорары

Именно фильм «Привидение» сделал актрису Деми Мур самой высокооплачиваемой звездой Голливуда. За роль Молли Дженсен она получила $ 750 000, а дальше ее гонорары продолжили расти. Например, за роль Эрин Грант в «Стриптизе» (1996) она получила $ 12,5 млн. Но успех роли Молли Дженсен Мур уже не смогла повторить.

Главных героев могли сыграть совершенно другие актеры

Деми Мур была отнюдь не единственной актрисой, которой могла достаться роль Молли Дженсен. Например, на роль пробовалась Николь Кидман, но ее не выбрали просто потому, что она на тот момент не была достаточно знаменита. В конце концов Деми Мур роль досталась за ее умение начинать плакать на счет «раз» и даже контролировать, из какого глаза потечет слеза. Впрочем, и на роль Сэма Уита не сразу взяли Патрика Суэйзи, хотя его рекомендовал сценарист Брюс Джоэл Рубин. Режиссер Джерри Цукер даже сказал Рубину о Суэйзи: «Только через мой труп». Роль привидения предлагали Алеку Болдуину, Кевину Костнеру, Тому Хэнксу, Тому Крузу, Джонни Деппу, Джону Траволте, Дэвиду Духовны и многим другим. Например, Брюс Уиллис, который в тот момент был мужем Деми Мур, отказался от съемок в фильме, потому что посчитал, что он окажется провальным.

Деми Мур тоже опасалась, что фильм провалится

Деми Мур тоже не верила в успех картины, хоть и согласилась на роль. Спустя 25 лет после запуска производства фильма она рассказала о том, какие чувства испытывала, когда впервые прочитала сценарий: «Вау, это какая-то адская смесь. Должно получиться либо что-то по-настоящему особенное, либо полная ерунда». Впрочем, Мур не скрывала, что сценарий ее заинтриговал и получить такую роль в начале карьеры для нее было большой удачей. Возможно, из-за своего несерьезного отношения к фильму Мур, которая на кастинге была с длинными волосами, решила коротко постричься прямо накануне съемок. Режиссер Джерри Цукер был, мягко говоря, обескуражен, когда увидел, что сделала актриса без всякого согласования. Он представлял себе главную героиню с другой прической. Сначала ему не понравился новый образ, но позже он признал, что вышло то, что надо.

Патрик Суэйзи не раз рассказывал, что роль Сэма Уита оставила невероятный отпечаток на его карьере и жизни

Актер признавался, что роль Сэма стала одной из самых сложных за всю его актерскую карьеру, потому что ему приходилось быть не активным участником действия, а всего лишь наблюдателем. Впрочем, не всегда он только наблюдал. Например, в сцене погони по ночному Нью-Йорку он принимал активное участие. При этом на улице было очень холодно, и, чтобы у призрака не шел пар изо рта, Патрику пришлось пойти на отчаянный шаг: во время съемок этой сцены он должен был жевать лед. По сценарию Сэм Уит был еще и одет в одну легкую рубашку и брюки, когда все прохожие были в теплых пальто.

Вупи Голдберг получила роль заочно

Очень интересной стала судьба персонажа Вупи Голдберг — Оды Мэй Браун. Начать надо с того, что Голдберг получила роль только благодаря настоянию Патрика Суэйзи. Когда его кандидатура на участие в фильме была утверждена, он заявил, что без Вупи сниматься отказывается. Позже актриса не раз благодарила его за это, потому что фильм стал для ее карьеры знаковым: она получила «Оскар», премию BAFTA и «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в фильме «Привидение». В одном из своих интервью она рассказала, что Патрик даже не был с ней знаком, он просто посчитал, что эта роль очень ей подойдет, и не ошибся. Автор сценария Брюс Джоэл Рубин как-то признался, что Ода Мэй Браун была его любимым персонажем из всех, кого он когда-либо придумал. Кстати, в первоначальном сценарии она должна была быть настоящим медиумом, но шарлатанкой ее сделали уже в процессе работы над фильмом.

Знаменитая сцена с гончарным кругом

Однажды Патрик Суэйзи признался, что сцена с гончарным кругом стала самой страстной в его карьере. Для того чтобы она выглядела реалистично, Джерри Цукер и Деми Мур некоторое время посещали специальные курсы гончарного дела. В фильме горшок, который лепила Молли, развалился. Это не было запланировано по сценарию, но Патрик и Деми просто продолжили играть, в итоге сцену решили оставить. Кстати, в фильм закралась грубая ошибка, которую не заметили зрители. Когда герои лепят горшок, их руки перепачканы глиной чуть ли не по локоть, а кадром позже руки Патрика Суэйзи и Деми Мур абсолютно чисты. Но, конечно, маленькие неточности вроде этой не делают фильм хуже, а сцена все равно остается одной из любимых.

Отсылки к Шекспиру

Идея сценария пришла в голову Брюсу Джоэлу Рубину, когда он смотрел одну из постановок шекспировского «Гамлета». Когда отец Гамлета попросил отомстить за его смерть, Рубин вдруг подумал, что это отличная идея для фильма. В самом фильме есть момент, когда Молли говорит Сэму, что тот «ведет очаровательную жизнь». Это строчка из трагедии Уильяма Шекспира «Макбет». Кроме того, Сэма убивают сразу после спектакля «Макбет».

Трогательная сцена прощания

Финальная сцена, в которой Молли наконец-то увидела Сэма и они смогли попрощаться, стала культовой. Режиссер Джерри Цукер и сценарист Брюс Джоэл Рубин несколько месяцев думали над тем, какие слова должен сказать Сэм в самом конце. «Это удивительное чувство. Любовь внутри. Ты берешь ее с собой. До встречи», — говорит он. Кстати, эмоции Патрика Суэйзи в этой сцене неспроста выглядят так натурально. Он рассказывал, что во время съемок этих кадров мысленно прощался со своим отцом, покинувшим этот мир в 1982 году. Сэм многое понял, пока был привидением. Но главное, что перед уходом он все-таки получил возможность сказать Молли о том, как сильно любит ее. Она же ответила ему знаменитым словом ditto. Рубин расплакался, когда написал этот ответ Молли. При дубляже это слово переводили как «аналогично», «взаимно» или «правда». На самом деле это ditto появилось неслучайно. Именно так автор сценария отвечал девушкам в старшей школе на признание в любви. Может быть, им было немного обидно слышать это до появления фильма. Зато после премьеры это слово стало трендовым. Женщины подходили к Патрику Суэйзи на улице и просили произнести знаменитую фразу.