Как Рэйчел из веселой девчонки по соседству превратилась в серьезную драматическую актрису

Дженнифер Энистон стала известна всему миру как Рэйчел Грин из сериала «Друзья». Образ веселой и немного легкомысленной девушки настолько прилип к актрисе, что зрители видели Рэйчел и в других ее работах и обвиняли Дженнифер в отсутствии таланта. Однако сейчас она является обладателем престижных наград и одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

AdMe.ru решил проследить, как развивалась карьера Дженнифер от участия в провальных ситкомах до серьезных драматических ролей.

Первые роли и неудачи

Дженнифер Энистон родилась в семье актеров и с детства мечтала пойти по стопам папы с мамой. Однако ее отец Джон Энистон, звезда «Дней нашей жизни», умолял дочь заняться чем-нибудь серьезным, например стать юристом. Он не хотел, чтобы сердце его ребенка разбивали отказами. А их в начале творческого пути было не сосчитать. Долгие годы Дженнифер безуспешно обивала пороги киностудий, но начинающую актрису не брали даже на небольшие роли в рекламе. «Все из-за моей полноты», — вспоминает Энистон, которая тогда была готова душу продать за бутерброд с майонезом. В 1989 году девушка впервые появилась в СМИ — на тот момент ей было 20 лет. На одном из радиошоу она выступила в роли гостьи, представленной как «история успеха» компании по продаже средств для похудения, с помощью продукции которой она сбросила 15 фунтов (около 7 кг. — Прим. ред. AdMe.ru).

В 21 год Энистон получила свою первую роль в комедийном сериале «Моллой» (1990), где сыграла избалованного подростка — сестру главной героини. В похожем амплуа она появилась еще в парочке ситкомов, среди которых «Феррис Бьюллер» (1990), «Выкарабкивающийся» (1994). Однако шоу, в которых снималась Дженнифер, оказывались провальными и закрывались после первого сезона из-за низких рейтингов. Дебют в кино тоже не задался. Критики оказались беспощадны к хоррору «Лепрекон» (1993), где Энистон получила главную роль. Они называли его бессмысленным и никчемным ужастиком. Однако отмечали, что Дженнифер могла бы быть очень даже неплоха как актриса, правда, не в этом фильме. Сама артистка вспоминает, как вырывала пульт у бывшего мужа Джастина Теру, лишь бы переключить канал и не видеть себя в образе Тори из раскритикованной картины.

Счастливый билет — сериал «Друзья»

После череды неудач в 1994 году Энистон вытянула счастливый билет — роль избалованной и беззаботной Рэйчел в сериале «Друзья». «Это произошло так быстро, — рассказывает Дженнифер, — я вошла, прочитала сценарий, громко рассмеялась, вернулась домой и уже через час получила роль». Отзывы критиков о новой работе Дэвида Крейна и Марты Кауффман были неоднозначны. Некоторые и вовсе называли «Друзей» плохонькой рекламой магазина IKEA и ботинок Dockers. А в 1997 году Энистон вместе с основным актерским составом ситкома оказалась номинирована на «Золотую малину» как «Худшая новая звезда».

Тем не менее папина дочка Рэйчел быстро завладела сердцами телезрителей. Весь мир следил за развитием ее романтических отношений с Россом, а ее прическа и стиль мгновенно стали культовыми. Хотя сама актриса признается, что считает стрижку Рэйчел самой безобразной из тех, что когда-либо видела. Игра в популярнейшем ситкоме принесла Энистон не только зрительскую любовь, но и парочку престижных международных наград: «Эмми» в 2002 году и «Золотой глобус» годом позже.

Попытки доказать, что роль Рэйчел — не все, на что она способна

10 лет Дженнифер была занята на съемочной площадке «Друзей». Одновременно с этим она появлялась на экранах в качестве сотрудницы рекламного агентства Кейт в романтической комедии «Портрет совершенства» (1997), подружки главного героя в «Офисном пространстве» (1999), а также девушки хеви-метал-исполнителя в драме «Рок-звезда» (2001). Зрителям сложно было представить актрису в образах, отличных от веселой Рэйчел Грин. Энистон опасалась, что так и останется заложницей одной роли, и считала ее своим благословением и проклятием. Однако драматическая картина «Хорошая девочка» (2002) стала глотком свежего воздуха для Дженнифер. Перевоплотившись в утомленную рутиной и жизнью с нелюбимым мужем сотрудницу супермаркета, она доказала публике и критикам, что ей по плечу не только комедийный жанр.

После эпохи «Друзей»

После завершения киноэпопеи о шести друзьях Дженнифер с головой окунулась в работу над новыми проектами. Зрители могли наблюдать ее в не очень успешных романтических картинах: «Развод по-американски» (2006), «Обещать — не значит жениться» (2009), «Притворись моей женой» (2011). Именно игра Энистон, по мнению экспертов, спасла последний из ромкомов от полного провала. Хитами стали и другие комедии с участием актрисы: семейный фильм «Марли и я» (2008) о супругах и их шкодливом псе; черная комедия «Несносные боссы» (2011) и ее сиквел «Несносные боссы — 2» (2014), в которых Дженнифер предстала в неожиданном для себя образе ненасытной начальницы; «Мы — Миллеры» (2013) о фиктивной семейке, ввязавшейся в авантюру.

Поиск творческого удовлетворения

Кадр из фильма «Торт».

Однако работой, которая принесла творческое удовлетворение артистке, стала «роль мечты» в драме «Торт» (2014), исполнительным продюсером которой стала она сама. Энистон буквально боролась за возможность сыграть Клэр — женщину, страдающую от хронических болей. Несмотря на кассовый провал фильма, актриса получила признание критиков. Они называли игру Дженнифер «душераздирающе хорошей» и отмечали, что «многие молятся, чтобы играть так же, но вряд ли когда-нибудь приблизятся к ее уровню».

Кадр из фильма «Пышка».

Еще одним важным моментом в карьере Энистон стала комедия «Пышка» (2018). В ней артистка предстала в образе матери девочки-подростка с лишним весом и по совместительству легендарной королевы красоты. Эта картина напомнила Дженнифер о ее отношениях с мамой — моделью и актрисой Нэнси Доу, которая была зациклена на внешности и очень критично относилась к тому, как выглядит дочь.

Триумфальный 2019-й и новые проекты

В 2019 году актерский дуэт Энистон и Адама Сэндлера, полюбившийся публике по ромкому «Притворись моей женой», воссоединился на экране в детективной комедии «Загадочное убийство», которая, однако, многим показалась глупой и скучной. Чего не скажешь о проекте «Утреннее шоу», увидевшем свет в этом же году. Драматический сериал о закулисье телешоу стал триумфом Дженнифер как актрисы и продюсера. А роль амбициозной соведущей новостной программы Алекс Леви стала самой сложной в ее карьере. Ее героиня вынуждена противостоять сексизму, эйджизму и бороться за репутацию после скандала, в который вляпался ее теперь уже бывший соведущий Митч Кесслер (Стив Карелл). А его место занимает прямолинейная и импульсивная репортер Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). Благодаря своему звездному составу «Утреннее шоу» стало одним из самых дорогих телепроектов, обогнав по бюджету даже нашумевшую «Игру престолов». Несмотря на то что публика встретила сериал противоречивыми отзывами, работа главных героинь была высоко оценена кинокритиками, а Энистон получила премию Гильдии киноактеров США как лучшая актриса драматического сериала.

Дженнифер, как и ее персонаж Алекс, долго жила на виду у публики. А ее личную жизнь — неудачные браки с Брэдом Питтом и Джастином Теру и возможные беременности — обсуждали чуть ли не с большим интересом, чем ее творчество.

Сейчас актриса снимается во втором сезоне «Утреннего шоу», практикуется в дизайне интерьера — занятии, которое привлекает ее так же, как и актерская карьера, и активно выступает против объективации женщин. А ее поклонники тем временем мечтают лишь об одном: увидеть долгожданное воссоединение Дженнифер с Брэдом Питтом.

Еще пара фактов о главной голливудской любимице

Работа официантки знакома Дженнифер не только по сериалу «Друзья». Терпя неудачи на актерском поприще в начале карьеры, девушка пару лет трудилась официанткой в ​​Нью-Йорке. Кроме этого, она пробовала себя в качестве ресепшиониста в рекламном агентстве, продавца в кафе-мороженом и даже велокурьера. Хотя на последней должности продержалась всего 2 дня.

Чтобы предстать на экране в том или ином образе, актриса ведет тщательную подготовку. Так, перед съемками «Хорошей девочки» она неделями носила утяжелители на запястьях, чтобы правдоподобно сыграть согнувшуюся под тяжестью обстоятельств героиню. А во время создания драмы «Торт» Энистон стягивала себя ортопедическим корсетом, чтобы не сутулиться и передвигаться как человек, страдающий от постоянных болей.

Дружба Рэйчел и Моники из «Друзей» переросла в реальную. Дженнифер даже стала крестной мамой дочки Кортни Кокс.

Когда Энистон было чуть за 20, ей поставили диагноз дислексия. До этого артистка думала, что она просто не очень умна.

А в вечном споре кошатников и собачников она встала бы на сторону последних, так как является хозяйкой трех очаровательных псов.