Как посудомойка, которая не окончила школу, стала одной из знаковых актрис современного кино
29 апреля отмечает свой юбилей Ума Турман: ей исполняется 50 лет. За свою карьеру актриса успела сняться в фильмах самых разных жанров: от романтических комедий до драм, от боевиков до фэнтези, стать номинанткой на премию «Оскар», лауреатом «Золотого глобуса» и музой главного режиссера-постмодерниста. При этом мало кто знает, что она бросила школу в 15, а карьеру начинала и вовсе с должности посудомойщицы.
Мы в AdMe.ru восхищаемся творчеством Умы Турман и в честь юбилея замечательной актрисы вспоминаем основные вехи ее творческого и личного пути. В конце статьи вас ждет бонус — топ-10 лучших фильмов с актрисой по версии IMDb, не считая «Криминального чтива» и «Убить Билла».
Ее семья
Будущая актриса родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне (на фото Ума с родителями). Ее отец, Роберт Турман, стал первым в истории гражданином США, который был посвящен в буддийские монахи самим Далай-ламой. Правда, со временем он сложил с себя монашеские обеты, но не оставил изучение буддизма. До выхода на пенсию в 2019 году Роберт Турман был профессором Колумбийского университета. Кроме того, он является соучредителем и президентом Тибетского дома в США, видным специалистом по восточным религиям.
Мама актрисы (на фото), баронесса Биргитта Каролина Нена фон Шлебрюгге, — известная фотомодель своего времени. У Нены шведские и немецкие корни. В молодости она снималась для обложек Vogue и других модных журналов, а также в рекламе. Сейчас Нене 79 лет, она работает управляющим директором Тибетского дома в США и является психотерапевтом.
У Роберта и Нены родилось четверо детей (на сегодняшний день у них уже 7 внуков). Каждый ребенок получил имя, связанное с буддизмом. Так, полное имя нашей героини — Ума Каруна. Ума означает «великолепие, свет» и является одним из имен индуистской богини Парвати, а Каруна — «сострадание» или «сочувствие».
Юность
В школьные годы Ума страдала от насмешек одноклассников из-за высокого роста и странного имени. В 15 лет будущая актриса бросила школу в Массачусетсе и переехала в Нью-Йорк. Она мечтала стать актрисой. Естественно, актерская карьера сложилась далеко не сразу: сначала Ума мыла посуду в ресторане.
Потом стала подрабатывать фотомоделью и обивать пороги киностудий. Снимки юной Умы появлялись на обложках таких журналов, как Vogue и Glamour. В одном из интервью актриса сказала: «В 15 я поехала в Нью-Йорк, и тут главной задачей было научиться чувствовать себя среди людей более или менее комфортно. В общем, я смогла: нормально жила и в пиццерии, где мыла посуду, и потом в раздевалках, и на подиуме».
Начало карьеры
В 17 лет Турман получила свою первую главную роль — в триллере «Поцелуй папочку на ночь». Заметили же молодую актрису после роли Сесиль де Воланж в фильме «Опасные связи» (на фото), где она играла в тандеме со звездами первой величины — Гленн Клоуз, Джоном Малковичем, Мишель Пфайффер. В картине также снимался молодой Киану Ривз. На тот момент Уме было 18 лет.
В этом же 1988 году вышел фильм Терри Гиллиама «Приключения барона Мюнхгаузена». В данной картине Ума стала центром ожившего полотна Боттичелли «Рождение Венеры». Настоящую же популярность Турман получила после выхода на экраны 1990 году фильма «Генри и Джун», где она сыграла жену писателя Генри Миллера.
Слава
Актриса не испытывала недостатка в предложениях, и к середине 90-х в ее фильмографии было уже больше 10 картин. Однако среди них не было заметных главных ролей. Все изменило сотрудничество с Квентином Тарантино. Режиссер уговорил Турман сыграть роль Мии Уоллес в «Криминальном чтиве». Тарантино так хотел добиться ее согласия на съемки, что читал ей сценарий по телефону.
Режиссер признался на весь мир в любви к длинным (у нее 42-й размер ступни) и узким стопам актрисы, сказав, что таких притягательных ног никогда не видел. И конечно же, в фильме он заставил ее снять обувь. Знаменитый «босоногий» твист в исполнении Умы и ее экранного партнера Джона Траволты стал одной из культовых сцен в мировом кинематографе.
Работа в «Криминальном чтиве» принесла Уме номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» и перевела ее в ранг самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.
Следующие совместные работы Квентина Тарантино и Умы Турман — «Убить Билла. Фильм 1» (2003) и «Убить Билла. Фильм 2» (2004). Сценарии этих картин режиссер писал под свою музу — именно так Квентин называет Уму. История мести Невесты, она же Черная Мамба, принесла актрисе номинации на премию «Золотой глобус». А фильм получил признание как зрителей, так и кинокритиков.
На съемках картины «Убить Билла. Фильм 2» не обошлось без эксцессов. Актриса рассказала, что чуть не погибла на съемках сцены, где Черная Мамба в голубом автомобиле едет убивать Билла. Машина была неисправна, но режиссер категорически отказался сажать за руль дублера. Актриса в итоге врезалась в дерево и получила серьезные травмы.
Впоследствии Тарантино признал, что случившееся было «одной из величайших ошибок» в его жизни. В качестве извинений он предоставил Турман видео аварии, которое она не могла получить от кинокомпании более 15 лет.
Личная жизнь
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Когда Уме было 20 лет, она вышла замуж за актера Гэри Олдмена, который был старше ее на 12 лет. Брак продлился 2 года — с 1990 по 1992 год. После расставания Олдмен сказал: «Жить с Умой — это как пытаться жить с ангелом».
В 1998 году Турман вышла замуж за актера Итана Хоука. Они познакомились во время работы над фильмом «Гаттака», и их роман начался с первых съемочных дней. У супругов родилось 2 детей — дочь и сын. В 2005 году Ума и Итан развелись.
В 2007–2014 годах Ума состояла в отношениях с французским финансистом Арпадом Бюссоном (на третьем фото). В 2012 году у пары родилась дочь. Также нередко таблоиды и молва приписывали актрисе роман с режиссером Квентином Тарантино. Кинематографисты и сами порой подогревали эти слухи, обнимаясь и бросая друг на друга нежные взгляды на красных дорожках мероприятий. Однако официально эти домыслы подтверждены не были.
В одном из своих интервью актриса призналась: «Я не думаю, что любовь проходит. Может быть, мне бы этого и хотелось — чтобы она когда-нибудь имела свой конец. Но это не так. Все равно какой-то частью себя я до сих пор люблю всех, кого любила когда-то».
Ума Турман сегодня
Актриса продолжает активно сниматься в кино. Так, в 2018 году вышел триллер Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», где Ума сыграла эпизодическую роль. В 2019-м она сыграла в 10 эпизодах сериала Netflix «Покои» — мистической семейной драме о девушке, которой пересадили сердце. В 2020-м на экраны должна выйти лента «Война с дедом», где экранным партнером Турман будет Роберт де Ниро.
Бонус: 10 лучших фильмов с Умой Турман, которые стоит посмотреть (не считая культовых «Криминальное чтиво» и «Убить Билла»)
- Гаттака (2005). Рейтинг IMDb — 7,8
- Сериал «Жизнь как шоу» (2012). Рейтинг IMDb — 7,7
- Опасные связи (1988). Рейтинг IMDb — 7,6
- Отверженные (1998). Рейтинг IMDb — 7,5
- Пленка (2001). Рейтинг IMDb — 7,3
- Сладкий и гадкий (1999). Рейтинг IMDb — 7,3
- Дом, который построил Джек (2018). Рейтинг IMDb — 6,8
- Шеф Адам Джонс (2015). Рейтинг IMDb — 6,6
- Ватель (2000). Рейтинг IMDb — 6,6
- Сериал «Покои» (2019). Рейтинг IMDb — 6,5
А у вас какая самая любимая картина в фильмографии Умы Турман?
Фото на превью Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS