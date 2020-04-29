Как посудомойка, которая не окончила школу, стала одной из знаковых актрис современного кино

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29 апреля отмечает свой юбилей Ума Турман: ей исполняется 50 лет. За свою карьеру актриса успела сняться в фильмах самых разных жанров: от романтических комедий до драм, от боевиков до фэнтези, стать номинанткой на премию «Оскар», лауреатом «Золотого глобуса» и музой главного режиссера-постмодерниста. При этом мало кто знает, что она бросила школу в 15, а карьеру начинала и вовсе с должности посудомойщицы.

Мы в AdMe.ru восхищаемся творчеством Умы Турман и в честь юбилея замечательной актрисы вспоминаем основные вехи ее творческого и личного пути. В конце статьи вас ждет бонус — топ-10 лучших фильмов с актрисой по версии IMDb, не считая «Криминального чтива» и «Убить Билла».

Ее семья

Будущая актриса родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне (на фото Ума с родителями). Ее отец, Роберт Турман, стал первым в истории гражданином США, который был посвящен в буддийские монахи самим Далай-ламой. Правда, со временем он сложил с себя монашеские обеты, но не оставил изучение буддизма. До выхода на пенсию в 2019 году Роберт Турман был профессором Колумбийского университета. Кроме того, он является соучредителем и президентом Тибетского дома в США, видным специалистом по восточным религиям.

Мама актрисы (на фото), баронесса Биргитта Каролина Нена фон Шлебрюгге, — известная фотомодель своего времени. У Нены шведские и немецкие корни. В молодости она снималась для обложек Vogue и других модных журналов, а также в рекламе. Сейчас Нене 79 лет, она работает управляющим директором Тибетского дома в США и является психотерапевтом. У Роберта и Нены родилось четверо детей (на сегодняшний день у них уже 7 внуков). Каждый ребенок получил имя, связанное с буддизмом. Так, полное имя нашей героини — Ума Каруна. Ума означает «великолепие, свет» и является одним из имен индуистской богини Парвати, а Каруна — «сострадание» или «сочувствие».

Юность

В школьные годы Ума страдала от насмешек одноклассников из-за высокого роста и странного имени. В 15 лет будущая актриса бросила школу в Массачусетсе и переехала в Нью-Йорк. Она мечтала стать актрисой. Естественно, актерская карьера сложилась далеко не сразу: сначала Ума мыла посуду в ресторане. Потом стала подрабатывать фотомоделью и обивать пороги киностудий. Снимки юной Умы появлялись на обложках таких журналов, как Vogue и Glamour. В одном из интервью актриса сказала: «В 15 я поехала в Нью-Йорк, и тут главной задачей было научиться чувствовать себя среди людей более или менее комфортно. В общем, я смогла: нормально жила и в пиццерии, где мыла посуду, и потом в раздевалках, и на подиуме».

Начало карьеры

В 17 лет Турман получила свою первую главную роль — в триллере «Поцелуй папочку на ночь». Заметили же молодую актрису после роли Сесиль де Воланж в фильме «Опасные связи» (на фото), где она играла в тандеме со звездами первой величины — Гленн Клоуз, Джоном Малковичем, Мишель Пфайффер. В картине также снимался молодой Киану Ривз. На тот момент Уме было 18 лет.

В этом же 1988 году вышел фильм Терри Гиллиама «Приключения барона Мюнхгаузена». В данной картине Ума стала центром ожившего полотна Боттичелли «Рождение Венеры». Настоящую же популярность Турман получила после выхода на экраны 1990 году фильма «Генри и Джун», где она сыграла жену писателя Генри Миллера.

Слава

Актриса не испытывала недостатка в предложениях, и к середине 90-х в ее фильмографии было уже больше 10 картин. Однако среди них не было заметных главных ролей. Все изменило сотрудничество с Квентином Тарантино. Режиссер уговорил Турман сыграть роль Мии Уоллес в «Криминальном чтиве». Тарантино так хотел добиться ее согласия на съемки, что читал ей сценарий по телефону. Режиссер признался на весь мир в любви к длинным (у нее 42-й размер ступни) и узким стопам актрисы, сказав, что таких притягательных ног никогда не видел. И конечно же, в фильме он заставил ее снять обувь. Знаменитый «босоногий» твист в исполнении Умы и ее экранного партнера Джона Траволты стал одной из культовых сцен в мировом кинематографе. Работа в «Криминальном чтиве» принесла Уме номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» и перевела ее в ранг самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Следующие совместные работы Квентина Тарантино и Умы Турман — «Убить Билла. Фильм 1» (2003) и «Убить Билла. Фильм 2» (2004). Сценарии этих картин режиссер писал под свою музу — именно так Квентин называет Уму. История мести Невесты, она же Черная Мамба, принесла актрисе номинации на премию «Золотой глобус». А фильм получил признание как зрителей, так и кинокритиков.

На съемках картины «Убить Билла. Фильм 2» не обошлось без эксцессов. Актриса рассказала, что чуть не погибла на съемках сцены, где Черная Мамба в голубом автомобиле едет убивать Билла. Машина была неисправна, но режиссер категорически отказался сажать за руль дублера. Актриса в итоге врезалась в дерево и получила серьезные травмы. Впоследствии Тарантино признал, что случившееся было «одной из величайших ошибок» в его жизни. В качестве извинений он предоставил Турман видео аварии, которое она не могла получить от кинокомпании более 15 лет.

Личная жизнь

Когда Уме было 20 лет, она вышла замуж за актера Гэри Олдмена, который был старше ее на 12 лет. Брак продлился 2 года — с 1990 по 1992 год. После расставания Олдмен сказал: «Жить с Умой — это как пытаться жить с ангелом». В 1998 году Турман вышла замуж за актера Итана Хоука. Они познакомились во время работы над фильмом «Гаттака», и их роман начался с первых съемочных дней. У супругов родилось 2 детей — дочь и сын. В 2005 году Ума и Итан развелись. В 2007–2014 годах Ума состояла в отношениях с французским финансистом Арпадом Бюссоном (на третьем фото). В 2012 году у пары родилась дочь. Также нередко таблоиды и молва приписывали актрисе роман с режиссером Квентином Тарантино. Кинематографисты и сами порой подогревали эти слухи, обнимаясь и бросая друг на друга нежные взгляды на красных дорожках мероприятий. Однако официально эти домыслы подтверждены не были. В одном из своих интервью актриса призналась: «Я не думаю, что любовь проходит. Может быть, мне бы этого и хотелось — чтобы она когда-нибудь имела свой конец. Но это не так. Все равно какой-то частью себя я до сих пор люблю всех, кого любила когда-то».

Ума Турман сегодня

Актриса продолжает активно сниматься в кино. Так, в 2018 году вышел триллер Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», где Ума сыграла эпизодическую роль. В 2019-м она сыграла в 10 эпизодах сериала Netflix «Покои» — мистической семейной драме о девушке, которой пересадили сердце. В 2020-м на экраны должна выйти лента «Война с дедом», где экранным партнером Турман будет Роберт де Ниро.

Бонус: 10 лучших фильмов с Умой Турман, которые стоит посмотреть (не считая культовых «Криминальное чтиво» и «Убить Билла»)

А у вас какая самая любимая картина в фильмографии Умы Турман?