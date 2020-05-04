Как популярные актеры современности изменились с момента своих первых значимых ролей
Красивые, успешные, любимцы публики и прессы — так можно описать популярных голливудских актеров. Однако они не всегда стояли на вершине олимпа славы с высоко поднятой головой. Кто-то из них начинал с неприметных телевизионных сериалов, кто-то стартовал с детских фильмов в еще бессознательном, по сути, возрасте. Согласитесь, что посмотреть на то, как звезды выглядели в начале своей карьеры, бывает очень любопытно.
Поэтому AdMe.ru выбрал нескольких знаменитостей и решил отмотать их творческий путь к самому началу, чтобы посмотреть, какими они тогда были.
Эмилия Кларк
- Атака из Триасового периода (2010)
- Рождество на двоих (2019)
Эмилия Кларк стала для киноделов настоящим открытием последнего десятилетия. Харизматичная девушка, чьей по-настоящему звездной ролью стала Дейенериз из «Игры престолов», начала сниматься еще в возрасте 23 лет. А вот первой заметной киноработой Эмилии стала одна из ролей в фантастическом фильме ужасов «Атака из Триасового периода», повествующем о древних духах, вселившихся в останки динозавров.
Натали Дормер
- Казанова (2005)
- Игры разумов (2018)
Первую свою заметную роль в кино Натали исполнила в возрасте 18 лет. Ее персонажем стала очаровательная Виктория из фильма «Казанова». Дормер повезло с коллегами по первой съемочной площадке: ей довелось работать с Хитом Леджером и Джереми Айронсом. За свою 15-летнюю кинокарьеру Натали зарекомендовала себя как высококлассная актриса, которая не чурается сложных характерных ролей.
Кейт Бекинсейл
- Много шума из ничего (1993)
- Вдова (2019)
Очаровательная Кейт начала сниматься, когда была еще ребенком. Сначала это были не слишком известные мини-сериалы, но вскоре девушку стали приглашать в проекты покрупнее. Первой заметной работой актрисы, пожалуй, можно назвать небольшую роль в фильме «Много шума из ничего», в котором, например, снялся также Киану Ривз.
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс стал настоящей сенсацией 2019 года, получив «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер». Но сниматься в кино он начал еще в юном возрасте. С 1982 года он сыграл в нескольких ТВ-сериалах. А, когда актеру исполнилось 13 лет, он наконец исполнил крупную роль в фильме «Русские». Феникс вжился в образ потерпевшего кораблекрушение матроса, который оказался в чужой стране.
Адам Драйвер
- Закон и порядок (1990-2010)
- Звездные войны: Скайуокер. Восход (2019)
Еще один актер, который в последнее время наделал много шума. Драйвер полюбился киноманам своей игрой в фильмах «Звездные войны» и «Брачная история». Но впервые зрители заговорили о нем, когда Адам исполнил небольшую роль в сериале «Закон и порядок», который шел на телеэкранах целых 20 лет и собрал немало поклонников по всему свету.
Элизабет Олсен
- Веселые деньки на Диком Западе (1994)
- Мстители: Финал (2019)
Актриса выросла в звездной семье Олсен, но не затерялась в тени своих знаменитых сестер Мери-Кейт и Эшли. Хотя впервые на телеэкране появилась именно рядом с ними. Будучи еще совсем малышкой, Элизабет исполнила небольшую роль в фильме «Веселые деньки на Диком Западе». После этого девушку ждал долгий творческий путь, который привел ее к роли Ванды, или Алой Ведьмы, в киновселенной Marvel.
Крис Хемсворт
- Соседи (1985—...)
- Тайлер Рейк: Операция по спасению (2020)
Еще один актер, которому посчастливилось прославиться благодаря супергеройскому кино. Большинство людей ассоциирует Криса с ролью Тора в фильмах о Мстителях. Но начал свой творческий путь актер с австралийского телевидения. Одной из его первых заметных работ стала роль в сериале «Соседи», в котором Хемсворт снялся в возрасте 19 лет.
Колин Фаррелл
- Балликиссэнджел (1996–2001)
- Джентльмены (2019)
За плечами у Фаррелла множество крупных ролей в рейтинговых фильмах. Взять хотя бы фильм «Джентльмены», который произвел фурор среди любителей творчества Гая Ричи. Начал сниматься Колин еще в конце прошлого века и первую свою заметную, хоть и небольшую, роль сыграл в сериале о приключениях английского священника.
Анна Кендрик
Еще одна актриса, которая начала сниматься, еще будучи ребенком. Актерским дебютом девушки можно назвать фильм «Лагерь», в котором Анна исполнила роль музыкально одаренной девочки. Намного позднее она прославилась, исполнив второстепенную роль в фильме «Сумерки», а последние несколько лет каждый год выходит от 3 и более сериалов и кинолент с участием Кендрик.
Эмили Блант
- Пуаро (1989–2013)
- Тихое место — 2 (2020)
Имя Эмили Блант сейчас у всех на слуху, ведь она исполнила главные роли в таких нашумевших фильмах, как «Девушка в поезде», «Тихое место» и «Белоснежка и охотник — 2». Впервые на телеэкранах актриса появилась в возрасте 20 лет. Одной из первых работ Блант стал знаменитый сериал «Пуаро», где ей досталась роль красотки Линнет Риджуэй.
Сара Полсон
- Закон и порядок (1990–2010)
- Беги! (2020)
Журналисты называют Сару Полсон королевой хорроров. Действительно, она часто появляется в популярных фильмах и сериалах этого жанра. Взять хотя бы «Стекло», «Птичий короб» и «Американскую историю ужасов». А начала сниматься Сара в возрасте 20 лет и дебютировала в уже упомянутом нами сериале «Закон и порядок».
Тимоти Шаламе
- Закон и порядок (1990–2010)
- Маленькие женщины (2019)
Еще один актер, чьим трамплином к олимпу славы стал сериал «Закон и порядок». И надо сказать, что стартовал Тимоти весьма успешно. С 2018 года в его портфолио содержатся только рейтинговые киноленты. А за исполнение главной роли в фильме «Зови меня своим именем» Тимоти даже был номинирован на «Оскар».
Сирша Ронан
- Клиника (2003)
- Маленькие женщины (2019)
Широкая публика узнала имя Сирши, когда она исполнила роль девочки-подростка в фильме «Милые кости». Но начала сниматься девушка намного раньше, когда ей было всего 9 лет, и дебютировала она в ирландском сериале «Клиника».
А какой актер стал для вас настоящим открытием последних лет? Кто впечатлил настолько, что у вас появилось желание пересмотреть все его ранние фильмы?
Фото на превью Neighbours / Channel 10, Extraction / Netflix