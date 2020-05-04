Как популярные актеры современности изменились с момента своих первых значимых ролей

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Красивые, успешные, любимцы публики и прессы — так можно описать популярных голливудских актеров. Однако они не всегда стояли на вершине олимпа славы с высоко поднятой головой. Кто-то из них начинал с неприметных телевизионных сериалов, кто-то стартовал с детских фильмов в еще бессознательном, по сути, возрасте. Согласитесь, что посмотреть на то, как звезды выглядели в начале своей карьеры, бывает очень любопытно.

Поэтому AdMe.ru выбрал нескольких знаменитостей и решил отмотать их творческий путь к самому началу, чтобы посмотреть, какими они тогда были.

Эмилия Кларк

Атака из Триасового периода (2010)

Рождество на двоих (2019) Эмилия Кларк стала для киноделов настоящим открытием последнего десятилетия. Харизматичная девушка, чьей по-настоящему звездной ролью стала Дейенериз из «Игры престолов», начала сниматься еще в возрасте 23 лет. А вот первой заметной киноработой Эмилии стала одна из ролей в фантастическом фильме ужасов «Атака из Триасового периода», повествующем о древних духах, вселившихся в останки динозавров.

Натали Дормер

Казанова (2005)

Игры разумов (2018) Первую свою заметную роль в кино Натали исполнила в возрасте 18 лет. Ее персонажем стала очаровательная Виктория из фильма «Казанова». Дормер повезло с коллегами по первой съемочной площадке: ей довелось работать с Хитом Леджером и Джереми Айронсом. За свою 15-летнюю кинокарьеру Натали зарекомендовала себя как высококлассная актриса, которая не чурается сложных характерных ролей.

Кейт Бекинсейл

Много шума из ничего (1993)

Вдова (2019) Очаровательная Кейт начала сниматься, когда была еще ребенком. Сначала это были не слишком известные мини-сериалы, но вскоре девушку стали приглашать в проекты покрупнее. Первой заметной работой актрисы, пожалуй, можно назвать небольшую роль в фильме «Много шума из ничего», в котором, например, снялся также Киану Ривз.

Хоакин Феникс

Русские (1987)

Джокер (2019) Хоакин Феникс стал настоящей сенсацией 2019 года, получив «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер». Но сниматься в кино он начал еще в юном возрасте. С 1982 года он сыграл в нескольких ТВ-сериалах. А, когда актеру исполнилось 13 лет, он наконец исполнил крупную роль в фильме «Русские». Феникс вжился в образ потерпевшего кораблекрушение матроса, который оказался в чужой стране.

Адам Драйвер

Закон и порядок (1990-2010)

Звездные войны: Скайуокер. Восход (2019) Еще один актер, который в последнее время наделал много шума. Драйвер полюбился киноманам своей игрой в фильмах «Звездные войны» и «Брачная история». Но впервые зрители заговорили о нем, когда Адам исполнил небольшую роль в сериале «Закон и порядок», который шел на телеэкранах целых 20 лет и собрал немало поклонников по всему свету.

Элизабет Олсен

Веселые деньки на Диком Западе (1994)

Мстители: Финал (2019) Актриса выросла в звездной семье Олсен, но не затерялась в тени своих знаменитых сестер Мери-Кейт и Эшли. Хотя впервые на телеэкране появилась именно рядом с ними. Будучи еще совсем малышкой, Элизабет исполнила небольшую роль в фильме «Веселые деньки на Диком Западе». После этого девушку ждал долгий творческий путь, который привел ее к роли Ванды, или Алой Ведьмы, в киновселенной Marvel.

Крис Хемсворт

Соседи (1985—...)

Тайлер Рейк: Операция по спасению (2020) Еще один актер, которому посчастливилось прославиться благодаря супергеройскому кино. Большинство людей ассоциирует Криса с ролью Тора в фильмах о Мстителях. Но начал свой творческий путь актер с австралийского телевидения. Одной из его первых заметных работ стала роль в сериале «Соседи», в котором Хемсворт снялся в возрасте 19 лет.

Колин Фаррелл

Балликиссэнджел (1996–2001)

Джентльмены (2019) За плечами у Фаррелла множество крупных ролей в рейтинговых фильмах. Взять хотя бы фильм «Джентльмены», который произвел фурор среди любителей творчества Гая Ричи. Начал сниматься Колин еще в конце прошлого века и первую свою заметную, хоть и небольшую, роль сыграл в сериале о приключениях английского священника.

Анна Кендрик

Лагерь (2003)

Кукла (2020—...) Еще одна актриса, которая начала сниматься, еще будучи ребенком. Актерским дебютом девушки можно назвать фильм «Лагерь», в котором Анна исполнила роль музыкально одаренной девочки. Намного позднее она прославилась, исполнив второстепенную роль в фильме «Сумерки», а последние несколько лет каждый год выходит от 3 и более сериалов и кинолент с участием Кендрик.

Эмили Блант

Пуаро (1989–2013)

Тихое место — 2 (2020) Имя Эмили Блант сейчас у всех на слуху, ведь она исполнила главные роли в таких нашумевших фильмах, как «Девушка в поезде», «Тихое место» и «Белоснежка и охотник — 2». Впервые на телеэкранах актриса появилась в возрасте 20 лет. Одной из первых работ Блант стал знаменитый сериал «Пуаро», где ей досталась роль красотки Линнет Риджуэй.

Сара Полсон

Закон и порядок (1990–2010)

Беги! (2020) Журналисты называют Сару Полсон королевой хорроров. Действительно, она часто появляется в популярных фильмах и сериалах этого жанра. Взять хотя бы «Стекло», «Птичий короб» и «Американскую историю ужасов». А начала сниматься Сара в возрасте 20 лет и дебютировала в уже упомянутом нами сериале «Закон и порядок».

Тимоти Шаламе

Закон и порядок (1990–2010)

Маленькие женщины (2019) Еще один актер, чьим трамплином к олимпу славы стал сериал «Закон и порядок». И надо сказать, что стартовал Тимоти весьма успешно. С 2018 года в его портфолио содержатся только рейтинговые киноленты. А за исполнение главной роли в фильме «Зови меня своим именем» Тимоти даже был номинирован на «Оскар».

Сирша Ронан

Клиника (2003)

Маленькие женщины (2019) Широкая публика узнала имя Сирши, когда она исполнила роль девочки-подростка в фильме «Милые кости». Но начала сниматься девушка намного раньше, когда ей было всего 9 лет, и дебютировала она в ирландском сериале «Клиника».