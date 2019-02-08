Как по-настоящему зовут наших любимых героев и что с их именами делает фантазия переводчиков

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Для многих из нас детство ассоциируется со скрягой Скруджем Макдаком и его неугомонными племянниками, бесстрашными спасателями Чипом и Дейлом, и конечно же, красочной историей любви Белль и Чудовища. Мы подросли, и в нашу жизнь ворвался Гарри Поттер, а следом за ним стеснительный, но обаятельный Ньют Саламандер. Но известно ли вам, что коварная цензура, попытка адаптации и богатое воображение переводчиков сильно исказили настоящие имена многих героев?

Нам в AdMe.ru кажется, что порой это к лучшему. Хотя бывают и исключения.

1. Утиные истории

Веселых и находчивых братьев Билли, Вилли и Дилли на самом деле зовут Хьюи, Дьюи и Луи. Впрочем, в каждой стране эти неугомонные утята меняют свои имена. В Германии они Тик, Трик и Трак, в Голландии — Квик, Квек и Квак, а в Португалии так и вовсе Хугуиньо, Зезиньо и Луизиньо. В украинском переводе братья-утята стали Крячиком, Квачиком и Кручиком, а их милая подруга Поночка — Перышком. Настоящее имя Поночки действительно звучит не очень мелодично — Веббигэйл Вандеркряк. Webby можно перевести как «с перепонками на лапах», так что переводчики придумали самый подходящий вариант имени (Перепонка — Понка — Поночка). Таким же образом подобрали имя для миссис Клювдии, ведь в оригинале она Бентина Бикли (beak — «клюв»).

Талантливый летчик Зигзаг Мак-Кряк на деле носит грозное имя Стартовая Площадка (Launchpad McQuack). Главные злодеи братья Гавс за океаном известны как The Beagle Boys, и это прямая отсылка к породе собак бигль. А вот кого переводчики решили пощадить, так это дядюшку Скруджа. Ведь с их легкой руки он мог превратиться, например, в Скрягуса (scrooge — «скряга»).

2. Чип и Дейл спешат на помощь

Всеми любимая Гаечка в оригинале носит имя Gadget Hackwrench (Гаджет Взломоключ). Согласитесь, дословный перевод лишил бы эту мышку своего очарования. Ее напарник Рокки — на самом деле Monty (или Monterey Jack), и свое имя он получил в честь популярного в США сыра. У нас в то время о таком сыре не слышали, зато знали, что есть французский сыр рокфор. Так Монти превратился в Рокки. Во Франции Чип и Дейл стали Тиком и Таком, а Гаечка осталась Гаджетом. У шведов в группу спасателей вошли Пиф, Пуф, Парлан (и нет, это не третий поросенок, а еще одно имя Гаечки), Оскар и Зиппер (именно так на самом деле зовут милашку Вжика). Главный злодей Fat Cat стал Толстопузом. Жирными котами в то время называли богачей, взяточников и толстосумов. Вряд ли в то время дети знали, кто такие толстосумы, а вот слово «толстопуз» звучало вполне логично и понятно.

3. Вольт

На самом деле главного героя мультфильма зовут Bolt (Молния). В русском варианте это слово произносится несколько грубовато, поэтому авторы решили внести небольшие изменения и превратили преданного белого пса в Вольта. На его боку красовалась небольшая молния, и она отлично подошла к новому имени.

4. Черный Плащ

Прежде всего досталось главному герою. Он — Темнокрылая Утка (Darkwing Duck), но для солидности образа стал Черным Плащом. И никого вовсе не смущало то, что плащ у нашего героя не черный, а фиолетовый. К слову, его фирменный крик «От винта!» на деле звучал как «Давайте сделаем опасно!» (Let’s get dangerous!). К сожалению, некоторые имена сложно (а порой и невозможно) перевести так, чтобы не потерять их смысл. Например, имя профессора Молиарти состоит из комбинации слов mole — «крот» и Moriarty — главный злодей из книг о Шерлоке Холмсе. Хотя переводчики порой проделывают поистине великолепную работу. Так, дочку Черного Плаща Gosalyn Mallard (goose — «гусь», mallard — «кряква») они превратили в Гусёну Лапчатую.

5. Красавица и Чудовище

Также потерялись «говорящие» имена некоторых персонажей мультфильма «Красавица и Чудовище». Например, маленькая чашка Чип получил свое имя от английского слова chip — «скол, обломок». И у него действительно отколот небольшой кусочек. Имена Люмьера и Когсворда тоже были выбраны не случайно. Люмьер (с фр. Lumiere — «свет») был заколдован в канделябр и разговаривал с французским акцентом, а его верный друг Когсворд (англ. cogsworth — «часовой») был превращен в каминные часы.

6. Мой маленький пони

Знаменитые пони тоже изменились, когда пересекли языковые границы. Есть подозрение, что во время дубляжа переводчики не пришли к единому мнению, как перевести их имена. В результате Twilight Sparkle стала Сумеречной Искоркой, Rainbow Dash перевели только наполовину и назвали ее Радугой Дэш, ну а Applejack не меняли вовсе (она так и осталась Эпплджек). Общее решение для имен и названий? Не в этом случае.

7. Как приручить дракона

Главного героя мультфильма зовут Hiccup Horrendous Haddock III (hiccup — «икота», horrendous — «жуткий», haddock — «окунь»). Отечественный дубляж превратил его в Иккинга Кровожадного Карасика III. А Сморкалу на самом деле зовут Snotlout («сопливый хам»). Но это далеко не все метаморфозы перевода. Имена драконов на английском звучат как Barf и Belch, и дословный перевод превратил бы их в Блевуна и Рыгуна, что, согласитесь, звучит не очень эстетично. Поэтому они стали Барсом и Вепрем.

8. Гарри Поттер

Настоящее имя дочери Ксенофилиуса Лавгуда — Луна, а однокурсники дразнили ее Loony (чокнутая, сумасшедшая). Переводчики назвали героиню Полумной, чтобы сохранить контекст имени необычной девушки, и однокурсники дразнили ее полоумной. С крысой Рона Коростой получилась весьма забавная история. Из оригинального текста было непонятно, что Scabbers — это самец, поэтому до 3-го тома (где открылась правда про Питера Петтигрю) все называли Коросту самкой, ведь в русском языке слова «крыса» и «короста» женского рода. Но если у питомца Рона были проблемы только с полом, то коту Гермионы пришлось тяжелее. В оригинале он Криволап (Crookshanks), но с легкой руки переводчиков стал Живоглотом.

10. Фантастические твари и где они обитают

В фильме «Фантастические твари и где они обитают» довольно ответственно подошли к переводу, разве что Ньюта Скамандера назвали Саламандером. Стоит заметить, что в первой части фильма у детей в приюте Мэри Лу Бэрбоун были имена с весьма глубоким смыслом: Криденс (creedance — «доверие»), Модести (modesty — «скромность») и Честити (chastity — «целомудрие»).

Бонус: как любовь фанатов может смениться травлей

Пожалуй, никто не получал столь неоднозначную оценку своей работы, как российская переводчица и писательница Мария Спивак. От ее переводов книг о Гарри Поттере часть людей пришла в восторг, но очень многие поттероманы были в ужасе. К переводу имен Мария Спивак всегда подходила с большой фантазией. Из-под ее пера вышли Батильда Жукпук, Рубеус Огрид, профессор Думбльдор, Сверкароль Чаруальд, мадам Самогони, Оливер Древ, Невилл Длиннопоп и, конечно же, Злодеус Злей. Именно из-за последнего взбунтовались фанаты поттерианы. Ведь Злодеус Злей, он же Северус Снейп, оказался положительным персонажем. Поэтому Злодеус был исправлен на Злотеуса. Нельзя сказать, что любителей книг о мальчике, который выжил, такая замена сильно утешила. У переводчицы был собственный взгляд на произведения Джоан Роулинг. «Миссис Дурслей, тощая блондинка, обладала шеей удвоенной длины», Лили Поттер дружила с «гоп-компанией», а Распределяющая шляпа так и вовсе стала Шляпой-распредельницей. В защиту Марии стоит сказать, что некоторые варианты перевода действительно были очень близки к оригиналу. К примеру, мадам Трюк — это Madam Hooch, дословно — «мадам Самогон», а Оливер Вуд стал Древом по той причине, что wood — это дерево.