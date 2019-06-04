Как герои популярных сериалов изменились с момента первого появления на экране

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Всегда интересно наблюдать, как меняются персонажи сериалов, транслируемых по нескольку лет. Часто мы можем видеть, как у актеров появляются первые морщинки, как вырастают юные персонажи, как по многу раз меняется имидж артистов. Особенно четко такие метаморфозы становятся заметны, если сравнить, как персонажи выглядели в начале и в конце своей истории.

AdMe.ru решил продемонстрировать, как герои сериалов, которые шли более 5 лет, выглядели в первых и последних сериях. А еще мы посмотрели, как в 3-м сезоне будут выглядеть персонажи сериала «Очень странные дела», и решили показать их вам в качестве бонуса.

Дана Скалли, «Секретные материалы»

Фокс Малдер, «Секретные материалы»

Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

Саманта Джонс, «Секс в большом городе»

Шарлотта Йорк, «Секс в большом городе»

Миранда Хоббс, «Секс в большом городе»

Грегори Хаус, «Доктор Хаус»

Джеймс Уилсон, «Доктор Хаус»

Эллисон Кэмерон, «Доктор Хаус»

Темперанс Бреннан, «Кости»

Сили Бут, «Кости»

Тед Мосби, «Как я встретил вашу маму»

Робин Щербатски, «Как я встретил вашу маму»

Маршал Эриксон, «Как я встретил вашу маму»

Лили Олдрин, «Как я встретил вашу маму»

Барни Стинсон, «Как я встретил вашу маму»

Баффи Энн Саммерс, «Баффи — истребительница вампиров»

Ангел, «Баффи — истребительница вампиров»

Сью Хек, «Бывает и хуже»

Аксель Хек, «Бывает и хуже»

Блок Хек, «Бывает и хуже»

Уолтер Уайт, «Во все тяжкие»

Джесси Пинкман, «Во все тяжкие»

Бонус: Дастин, «Очень странные дела»

Майк, «Очень странные дела»

Одиннадцать, «Очень странные дела»

А какой из этих сериалов вы смотрели от первой до последней серии?