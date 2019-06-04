Как герои популярных сериалов изменились с момента первого появления на экране
Всегда интересно наблюдать, как меняются персонажи сериалов, транслируемых по нескольку лет. Часто мы можем видеть, как у актеров появляются первые морщинки, как вырастают юные персонажи, как по многу раз меняется имидж артистов. Особенно четко такие метаморфозы становятся заметны, если сравнить, как персонажи выглядели в начале и в конце своей истории.
AdMe.ru решил продемонстрировать, как герои сериалов, которые шли более 5 лет, выглядели в первых и последних сериях. А еще мы посмотрели, как в 3-м сезоне будут выглядеть персонажи сериала «Очень странные дела», и решили показать их вам в качестве бонуса.
Дана Скалли, «Секретные материалы»
Фокс Малдер, «Секретные материалы»
Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»
Саманта Джонс, «Секс в большом городе»
Шарлотта Йорк, «Секс в большом городе»
Миранда Хоббс, «Секс в большом городе»
Грегори Хаус, «Доктор Хаус»
Джеймс Уилсон, «Доктор Хаус»
Эллисон Кэмерон, «Доктор Хаус»
Темперанс Бреннан, «Кости»
Сили Бут, «Кости»
Тед Мосби, «Как я встретил вашу маму»
Робин Щербатски, «Как я встретил вашу маму»
Маршал Эриксон, «Как я встретил вашу маму»
Лили Олдрин, «Как я встретил вашу маму»
Барни Стинсон, «Как я встретил вашу маму»
Баффи Энн Саммерс, «Баффи — истребительница вампиров»
Ангел, «Баффи — истребительница вампиров»
Сью Хек, «Бывает и хуже»
Аксель Хек, «Бывает и хуже»
Блок Хек, «Бывает и хуже»
Уолтер Уайт, «Во все тяжкие»
Джесси Пинкман, «Во все тяжкие»
Бонус: Дастин, «Очень странные дела»
Майк, «Очень странные дела»
Одиннадцать, «Очень странные дела»
А какой из этих сериалов вы смотрели от первой до последней серии?
Фото на превью Home Box Office (HBO) / Sex and the City