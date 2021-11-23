В чем феномен Одри Тоту, которая подарила нам очаровательную чудачку Амели и стала символом французского шика

Одри Тоту стала любимицей миллионов по всему миру, как только в 2001 году увидел свет фильм «Амели». Девушки начали копировать ее стиль, повторять ее образ и пытаться чуточку больше узнать об этой неординарной актрисе. С того момента Одри превратилась в икону французского стиля. Однако, завоевав сердца людей в разных уголках планеты, она, казалось бы, исчезла с радаров поклонников. Но это не совсем так: Одри продолжила усердно работать и сыграла еще в 26 картинах, среди которых «Код да Винчи» и «Коко до Шанель».

AdMe.ru решил узнать, как живет французская дива, которая любит родину и избегает чрезмерного внимания.

Начало карьеры

Одри Тоту родилась 9 августа 1976 года в небольшом французском городе Бомон, а выросла в городе Монлюсон. Ее отец, Бернард Тоту, — стоматолог, а мама, Эвелин Тоту, занимает должность вице-президента агломерации Монлюсона. Родители назвали дочь в честь Одри Хепберн. Страстью маленькой Одри была Эйфелева башня. Девочка пыталась понять, насколько башня высока. Тоту рассказывала, что сводила родителей с ума: она указывала на все постройки в их городе и спрашивала: «Неужели башня выше этого здания? Насколько выше?»

Сфера развлечений не привлекала Одри до подросткового возраста. Девочка хотела заботиться о животных и помогать людям. Зарождение интереса к киноиндустрии началось благодаря маме, которая несколько раз в неделю водила дочь в кино. Таким образом, Одри была в курсе всех новинок. Но даже тогда она не собиралась становиться именно актрисой, ее внимание привлекало все, что связано с производством фильмов и спектаклей: сцена, костюмы, декорации. Актерским мастерством девушка заинтересовалась с подачи своего друга. А позже родители в честь успешного окончания бакалавриата подарили ей 2-недельный летний курс в престижной театральной школе Парижа. После его завершения ей предложили там место, и Одри осталась. Помимо этого Тоту изучала литературу в Парижском университете Сорбонна. Сначала родители скептически отнеслись к тому, что их дочь будет актрисой, но преподаватели театральной школы отзывались о ней как о способной ученице, поэтому они смирились.

Роль Амели

Создатели фильма изначально предлагали роль Ванессе Паради, но та отказалась. Одри Тоту по приглашению режиссера приняла участие в прослушивании, и ей отдали роль Амели Пулен. Успех, пришедший после выхода ленты, Одри сравнивает со штормом. Актриса говорит, что сама она никак не изменилась, чего нельзя сказать о тех, кто ее окружал. Люди перестали смотреть на нее так же, как раньше, и это было для нее очень странно. Амели сделала Тоту популярной во всем мире и задала новый модный тренд. В течение нескольких лет после премьеры девушки просили у парикмахеров прическу французский боб, а в качестве примера показывали кадры из комедии «Амели».

Жизнь и карьера после достижения всемирного успеха

Одри Тоту нет в социальных сетях, она намеренно избегает любой публичности. Однажды она даже сказала, что предпочла бы переехать на Луну, а не делиться подробностями своей жизни. Актриса считает, что в интернете у каждого есть свое мнение, и она хочет быть свободной от него. Одри уверена в том, что 90 % фотографий в интернете — это самореклама, и она не желает в этом участвовать, не хочет становиться брендом. И ее совершенно не волнует, если в одночасье все ее забудут.

Актриса тщательно подходит к выбору проектов, в которых будет участвовать. Она следует за своим настроением, ей важно также найти такого режиссера и такой сценарий, чтобы происходящее на площадке обогащало ее. При этом Тоту предпочитает не сниматься в нескольких лентах сразу. Начиная работу, Одри полностью погружается в роль, поэтому не может переключаться с одной картины на другую. Для Одри не имеют значения бюджет фильма, ресурсы, которыми он располагает, и то, насколько известной в итоге окажется картина. Она участвует в тех проектах, которые ее интересуют, и это главный критерий отбора.

Фильм «Коко до Шанель» подарил Одри Тоту возможность сыграть реального персонажа. Для нее это был первый подобный опыт. Актриса призналась, что, готовясь к проекту, многое узнала о жизни Шанель. Однако ей было сложно понять, какой была Габриэль в начале своего пути, до того, как стала всемирно известной. Тоту искренне восхищается тем, как, будучи девушкой без образования, Шанель удалось создать свою модную империю. Одри также отметила, что в Габриэль ее больше всего привлекает вовсе не приверженность моде, а дух и личность.

Одри Тоту говорит, что ей недостает уверенности в себе и своих возможностях. На площадке недостающую веру в себя она получает от режиссера. Но при этом она адекватно относится к результату своей работы. Считает, что всегда достаточно хорошо справляется с поставленной задачей, а если и видит какой-то промах, то не ругает себя. Недостаток уверенности, по словам Одри, связан с тем, что актриса не представляет, что думают о ней люди. Она понимает, что есть те, кто ее любит и ценит, но при этом остальные остаются для нее загадкой.

Отношение к Голливуду

Одри Тоту непопулярна в Голливуде, и мы нечасто видим ее на экране только по одной причине: актриса считает, что ее место — Париж. И она получает истинное удовольствие быть частью французского кинематографа. Также Одри говорит, что без жертв сложно получить хорошую женскую роль, особенно если ты иностранка и тебе больше 40 лет. Но она не переживает на этот счет и искренне радуется, когда ей предлагают работу за океаном. При этом Тоту не собирается ни за кем бегать, чтобы получить роль на другом континенте.

Хобби и жизнь вне кино

Одри снимается только в нескольких проектах в год. Она не зациклена на работе, с таким подходом ей не приходится чем-то жертвовать. Актриса говорит, что вне кино она ведет очень насыщенную жизнь и ей никогда не бывает скучно. Она любит путешествовать, фотографировать, писать и рисовать. Для Тоту важно не выпадать из реальной жизни, поэтому она много времени проводит с семьей и друзьями.

Когда Одри училась в школе, ее учитель, который обожал мореплавание, однажды показал детям, как ходить под парусом. С того момента девочка влюбилась в это занятие. Одри — хороший моряк, и у нее есть мечта совершить кругосветное путешествие. Но она сомневается, что сможет это осуществить. А все потому, что актриса считает, что для этого нужно быть мужчиной. Иногда ей просто не хватает физической силы, чтобы выполнять все работы на паруснике. И еще ее лодка слишком маленькая, и в такое длительное плавание на ней не уйдешь.

В 2017 году в аббатстве Монмажур открылась фотовыставка, и Одри Тоту предстала перед аудиторией как фотограф. Страсть к фотографии у актрисы с детства: уже в 11 лет у нее был хороший фотоаппарат. Однако работа в кинематографе отодвинула любимое хобби на второй план. На выставке были представлены 300 фотографий, на некоторых из них изображены журналисты, которые когда-то общались с Одри. Но большинство снимков — автопортреты. Одри рассказала, что решила продемонстрировать общественности свои работы потому, что ей стало тесно быть только актрисой. Она хотела показать, что может выразить себя, не только играя какую-то роль.

Отношение к моде

Несмотря на то, что Одри Тоту считают символом французского шика, приглашают быть амбассадором крупных брендов, сама актриса не следит за тенденциями, а модные журналы читает, только сидя у парикмахера. Она искренне восхищается красивыми платьями и даже считает их произведениями искусства. Однако к подбору образов для себя подходит с практической точки зрения. Одри ненавидит шопинг и идет за покупками, только когда появляется острая необходимость. При этом выбирает то, что ей нравится, не обращая внимания на тренды. Актриса не считает себя примером идеальной французской элегантности, но уверена, что в первую очередь одежда должна отражать стиль. Именно поэтому она никогда не работает со стилистами и на все премьеры и для выхода в свет одевается сама. И если ее образ потом критикуется, то Одри воспринимает это как урок, потому что именно ошибки делают ее живым человеком.