Как на самом деле выглядят 13 человек, чьи образы в кино воплотили известные актеры Голливуда

Первое, на что обращают внимание зрители в байопиках, — это сходство актеров с реальными людьми, ставшими героями картины. Киноманы, как правило, редко остаются довольны выбором студий. Всегда найдутся критики, осуждающие того или иного кандидата.

Нам же в AdMe.ru кажется, что в этом непростом деле внешность актера играет далеко не главную роль. Намного важнее его талант, ведь плохую игру не способны замазать даже высококлассные гримеры. Но героям нашей подборки удалось справиться с поставленной перед ними задачей на ура.

Наоми Лапалья (Надин Макалузо) — Марго Робби

Фильм «Волк с Уолл-стрит» рассказывает о становлении американского биржевого брокера Джордана Белфорта. Главную роль в картине исполняет Леонардо Ди Каприо, а одним из ключевых персонажей является вторая супруга бизнесмена Наоми Лапалья, которую сыграла Марго Робби. Имена жен Белфорта были изменены. Реального прототипа Наоми зовут Надин Макалузо (Кариди), она работает консультантом по вопросам брака.

Дональд и Клер Кроухерст — Колин Ферт и Рэйчел Вайс

В основу фильма «Гонка века» легла реальная история британского предпринимателя Дональда Кроухерста, который оказался на грани банкротства и, чтобы спасти свою компанию, решил принять участие в кругосветной гонке. Главная роль в картине досталась Колину Ферту, а его жену Клер сыграла Рэйчел Вайс.

Мэри Колвин — Розамунд Пайк

В центре сюжета фильма «Частная война» — один из самых известных военных корреспондентов современности: английская журналистка Мэри Колвин, которая, рискуя жизнью, раз за разом отправляется в горячие точки, пытаясь рассказать людям правду. Ведущие роли в фильме сыграли Джейми Дорнан и Стэнли Туччи, а главную героиню блестяще воплотила на экране Розамунд Пайк.

Сару Брайерли — Дев Патель

Биографическая драма «Лев» рассказывает об индийском мальчике Сару, который, потерявшись в возрасте 5 лет, обретает новую семью и переезжает в Австралию. Спустя 20 лет после показанных в начале фильма событий неожиданно всплывшие воспоминания заставляют главного героя отправиться на поиски своей биологической семьи.

Элизабет Гилберт — Джулия Робертс

Фильм «Ешь, молись, люби» — экранизация автобиографического романа американской писательницы Элизабет Гилберт. У главной героини есть все, о чем только можно мечтать, но в один прекрасный день она решает круто изменить жизнь и отправиться в путешествие, которое поможет ей познать себя. В картине задействована целая плеяда звезд, а главную роль исполняет оскароносная Джулия Робертс.

Маргарет Кин — Эми Адамс

Лента «Большие глаза» рассказывает о реальных событиях из жизни американской художницы Маргарет Кин и ее сложных взаимоотношениях с супругом, который присвоил себе авторство ее работ. Главную роль в картине сыграла Эми Адамс.

Джон Готти — Джон Траволта

Биографическая драма «Кодекс Готти» с участием Джона Траволты повествует о жизни нью-йоркского бандита Джона Готти и его превращении из рядового преступника в главу мафии.

Гретхен Карлсон — Николь Кидман

В центре сюжета картины «Скандал» — истории 3 сотрудниц Fox News, которые объединились в борьбе против харассмента и дискриминации. Одну из главных ролей исполнила Николь Кидман: актриса перевоплотилась в журналистку Гретхен Карлсон.

Крис Гарднер — Уилл Смит

Действие фильма «В погоне за счастьем» разворачивается в начале 80-х годов. Теряя все свои сбережения, отец-одиночка Крис Гарднер устраивается на неоплачиваемую полугодовую стажировку в известную компанию. В ожидании результатов обучения семья вынуждена скитаться по различным пристанищам, но итог стажировки навсегда изменит их жизнь. Главную роль исполнил Уилл Смит, а Гарднера-младшего сыграл сын актера Джейден.

Кэтрин Ган — Кира Найтли

Драма «Опасные секреты» рассказывает историю британской переводчицы Кэтрин Ган, которая передает в прессу засекреченное письмо с тайными сведениями, чем бросает вызов системе и подвергает опасности свою жизнь. Главную роль исполнила Кира Найтли, а компанию ей составил Рэйф Файнс.

Рут Гинзбург — Фелисити Джонс

Фильм «По половому признаку» с Фелисити Джонс в главной роли посвящен Рут Гинзбург — второй в истории судье-женщине Верховного суда США. Картина повествует о ее непростой борьбе за равноправие мужчин и женщин.

Тэмпл Грандин — Клэр Дэйнс

Биографическая лента «Тэмпл Грандин» посвящена истории зоолога и профессора животноводства Тэмпл Грандин, которая, несмотря на аутизм, сумела социализироваться и найти свое призвание, став одним из самых выдающихся ученых в области сельского хозяйства. За роль в картине Клэр Дэйнс удостоилась престижных наград «Эмми» и «Золотой глобус».