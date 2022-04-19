Как на самом деле изощрялись на съемочной площадке 10+ культовых фильмов

Для нас, рядовых зрителей, практически любой фильм — способ приятно провести время и получить новые впечатления. А вот для людей по ту сторону экрана это сложный и трудоемкий процесс, который требует вовлечения огромного количества специалистов. Часто мы даже не представляем, что стоит за съемками той или иной коротенькой сцены из наших любимых кинолент. Именно поэтому нам и захотелось в это как следует углубиться.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, к каким хитростям прибегали киношники при создании картин, которые, должно быть, смотрел каждый.

1.

Для съемок сцены фильма «Джентльмены удачи», когда герои едут в цистерне цементовоза, была создана специальная жижа. Добиться раствора, по виду напоминающего жидкий цемент и не являющегося им, удалось благодаря подкрашенной зеленым цветом хлебной закваске с луковой эссенцией. Состав получился настолько липким и пахучим, что актерам приходилось несколько часов избавляться от его следов. Поэтому фраза «Хороший цемент, не отмывается совсем...» была сказана от всего сердца.

2.

Во время съемок картины «Двенадцать стульев» Леонид Гайдай задался целью найти настоящий гамбсовский гарнитур, но столкнулся с трудностями. После долгих поисков стулья работы знаменитого мебельщика Гамбса были обнаружены у одной-единственной женщины. Однако хозяйка наотрез отказалась их продавать, разрешив только лишь измерить стулья со всех сторон и отфотографировать их. Изготовителя 12 копий нашли за границей. После съемок несколько стульев уцелели, и режиссер выкупил их у киностудии.

3.

Межзвездный космический корабль «Пепелац» из фильма «Кин-дза-дза!» был сделан из обрезанной хвостовой части самолета, покрытой отфактуренным под ржавчину пенополиуретаном. К ней прикрутили винт, в ней вырезали дверь и поставили конструкцию на колеса. Дополнительно был создан маленький макет летательного аппарата, его подвешивали на леску перед камерой и в нужный момент поднимали в воздух.

4.

В картине «Весна на Заречной улице» должна была быть сцена в метели, но снегопада по прогнозу не ожидалось. В итоге на съемочную площадку специально пригнали кукурузник, сгребли весь снег в парке и лопатами кидали его на крутящийся винт.

5.

Местом съемок свадьбы героев «Ширли-мырли» стала усадьба Шереметевых в Кусково. Поэтому сотрудники музея, отвечающие за сохранность экспонатов, выставили перед съемочной группой ряд ограничений. В частности, тем нельзя было задействовать экспонаты в качестве реквизита, пользоваться лаком для волос на территории залов и ходить по полу в обычной обуви. Последнюю проблему удалось решить благодаря войлоку, которым подбили туфли основных актеров. Массовке же пришлось поголовно обуться в музейные тапочки.

6.

Сцены невесомости в картине «Через тернии к звездам» снимали в бассейне под водой. На актерах вместо скафандров были надеты акваланги, а чтобы не были заметны пузырьки воздуха, сцены снимали вниз головой: пузырьки уходили к ногам.

7.

Задорный танец героев Михаила Пуговкина и Зои Федоровой в «Свадьбе в Малиновке» ставила балетмейстер Галина Шаховская. И хотя на экране это действо длится не больше минуты, подготовка к нему заняла 1,5 месяца. К слову, когда напарница актера по сцене не могла присутствовать на репетициях, он упражнялся со шваброй.

8.

В фильме «Бриллиантовая рука» герою Андрея Миронова в лицо от ребенка прилетает не мороженое, как можно подумать из сцены. Ассистент режиссера на протяжении 8 дублей кидал в актера творог, потому что тот прилипал гораздо красивее.

9.

Боевик «Пираты XX века» подарил зрителям множество экшен-сцен. Не имея в 1979 году нынешних продвинутых технологий, киношники вынуждены были идти на разные ухищрения. К примеру, сцену с тонущим сухогрузом «Нежин» снимали в бассейне гостиницы, в котором были сооружены декорации затопленных коридоров.

10.

Евгений Леонов согласился на сцену с ванной в картине «Полосатый рейс» только при условии, что их с тигром будет разделять пуленепробиваемое стекло. Однако во время съемки выяснилось, что оно дает блики, и, пока актер намыливался, стекло тихо унесли. Хищник, естественно, заинтересовался происходящим в ванной, а Леонов, открыв глаза и обнаружив рядом морду, в ужасе убежал из кадра. Этот момент и попал в финальную версию картины.

11.

Съемки фильма «Гусарская баллада» начались в марте, когда снега на дворе было еще предостаточно. Однако к середине съемочного процесса он стал стремительно таять. И тогда бригаде пришлось выкручиваться: сначала снимали в тени, потом в глубине леса, а после стали подвозить снег на машинах. А для эпизода ночной драки в усадьбе Азаровых, который снимался уже в конце апреля, снега и вовсе не осталось. Тогда было решено засыпать двор опилками, перемешанными с мелом и нафталином.

12.

В финале провокационной сцены соблазнения в фильме «Бриллиантовая рука» героине Светланы Светличной нужно было предстать перед персонажем Юрия Никулина в одном купальнике. По словам актрисы, на пробах она повертелась перед камерой и ее утвердили. Однако режиссер картины Леонид Гайдай намекнул, что бюст было бы неплохо сделать попышнее. Так и поступили: подложили накладки из пенопласта.