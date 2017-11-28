Как сама Джоан Роулинг представляла героев «Гарри Поттера», и как их изобразили в фильме

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Джоан Роулинг открыла нам мир Гарри Поттера и наделила его большим количеством тайн. Некоторые из них рассказывает сама автор уже после того, как последняя книга написана, некоторые поклонники узнают сами, а некоторые лежат на самом видном месте. Например, несмотря на то что фильмы о Гарри стали культовыми, все же некоторые персонажи выглядят немного не так, как показаны. Нам в AdMe.ru самим интересно посмотреть на то, как сильно отличаются персонажи из книги от своих киношных собратьев. А вам? Например, вы знали, что на момент написания первой книги профессору Снейпу было чуть за 30? Расскажите нам в комментариях о своих наблюдениях.

1. Гарри Поттер, растрепанный и зеленоглазый

Зеленые глаза матери, цвет которых унаследовал Гарри, и растрепанные волосы, не поддающиеся никакой укладке, перешли ему же от отца. Эти важные моменты, увы, в фильме никак не отразились. Но Дэниел Рэдклифф, конечно, гениально сыграл маленького волшебника и со своим цветом глаз.

2. Гермиона, с пышными волосами и длинными передними зубами

Гермиона — отчасти автопортрет самой Джоан Роулинг в 11 лет, и автор выбрала в качестве отличительной особенности маленькой зазнайки пышную копну каштановых волос и крупные передние зубы, которые она все же уменьшила на втором курсе, после того как в нее отрикошетило заклятие Малфоя. Но вот в фильме у Эммы Уотсон очень даже миленькие зубки уже в первой части.

3. Длинноносый, в веснушках Рон

Не обошли стороной и Рона. С длинным носом и в веснушках, коих у Руперта Гринта замечено не было. Хорошо, что хоть волосы были по канону. Руперт идеально сыграл Рона, но почему бы не добавить некоторые недостающие элементы?

4. 31 год был Северусу Снейпу на момент знакомства с Гарри

Алан Рикман — идеальный Северус Снейп, этого никто не может отрицать. Но все же не будем забывать, что на момент первой книги ему должно было быть чуть за 30. К сожалению, вся кинофраншиза грешит завышением возраста персонажей, тут уж ничего не поделаешь.

5. Голубоглазый Дамблдор в очках-половинках

Ричард Харрис, исполнивший Дамблдора в первых двух частях, конечно же, был более приближен к книжной версии, но, к сожалению, не дожил до съемок последующих фильмов, и его место занял Майкл Гэмбон. И все было бы хорошо, но куда пропали очки-половинки и сине-голубой цвет глаз, без которых образ Дамблдора не так полон, как хотелось бы?

6. Обезображенный Грюм практически без носа

Когда «Грозный глаз» Аластор Грюм появляется в «Кубке огня», он описан как человек с сильно обезображенным шрамами лицом и без кончика носа. В кино же Грюм очень даже ничего, не считая волшебного глаза и парочки полосок на лице. Так ли опасна была служба киношного мракоборца, в отличие от книжного?

7. Высокий худосочный Крам с горбатым носом

Виктор Крам был высоким, худосочным и с горбатым носом. Имел черные волосы и густые брови, а на земле смотрелся неуклюже. Всего этого у Крама из фильма не наблюдается (разве что ежик темных волос). А жаль.

8. Блондинка с длинной шеей Миссис Дурсль

Миссис Дурсль в книжке обладала длинной шеей, позволяющей шпионить за соседями, и блондинистыми волосами, которые передала по наследству своему сыну Дадли. В фильме всего этого нет.

9. Миневра Макгонагалл, которая явно моложе

56 лет было профессору трансфигурации на момент попадания Гарри в Хогвартс. И хоть Мэгги Смит идеально раскрыла образ Миневры, все же книжный персонаж сильно моложе.

10. Похожая на жабу Долорес Амбридж

Профессор Амбридж имела явное сходство с жабой благодаря круглым, навыкате глазам, крупному рту и бледной рыхлой коже. Ну и завершающий штрих — черный маленький бантик, напоминающий муху, в коротких, мышиного цвета волосах.

11. Руфус Скримджер, похожий на льва

В книге Руфус напоминал старого льва за счет гривы рыжих с проседью волос и самой манеры держаться. Он носил проволочные очки и хромал. Несмотря на то что у них с Гарри были разногласия, Скримджер походил на льва — символа Гриффиндора. Смелости ему было не занимать.

12. Билл Уизли с полностью обезображенным лицом

После того как в «Принце-полукровке» Билл Уизли был обезображен оборотнем Фенриром Сивым, он получил огромные шрамы, гротескно изуродовавшие его лицо (впрочем, Флер Делакур меньше его любить не стала). В кино же мы можем наблюдать пару черточек-полосочек.

13. Белокурая Нарцисса Малфой

Аристократичная Нарцисса Малфой имела длинные белые волосы, делавшие ее похожей на утопленницу. Зачем было в фильме делать ей двухцветную шевелюру — непонятно.

А вы находили явные отличия персонажей книги от фильма? Делитесь с нами в комментариях!