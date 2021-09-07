7 детских проблем, которые помогут решить мультфильмы гениального Миядзаки. И вот каким образом

Анимационные фильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки любят во всем мире. Симбиоз сочной картинки с волшебной историей и серьезность поднятых автором вопросов — вот за что зрители ценят эти ленты. Каждую из них можно пересматривать бесконечно и вновь и вновь открывать что-то важное для себя.

Мы в AdMe.ru выяснили, к каким выводам Миядзаки плавно подводит юных зрителей, когда демонстрирует реальные жизненные проблемы. И решили, что всем родителям стоит включать дома его мультфильмы и смотреть вместе с детьми.

Страх потерять родителей («Мой сосед Тоторо»)

Сюжет анимационного фильма «Мой сосед Тоторо» разворачивается вокруг двух сестер, чья мама попала в больницу с серьезным диагнозом. И Миядзаки погружает зрителя в мир детей, которым нужно справиться со стрессом, связанным с недугом родителя, и компенсировать разлуку с ним. Примечательно, что в этой работе режиссер переосмысливает фрагменты собственного детства, когда и его мать заболела и на некоторое время слегла.

После вынужденного переезда в деревенский дом девочки обнаруживают там Чернушек — игривые пыльные комочки. По словам няни, их могут видеть только дети. Маленькие создания символизируют страхи и тревожные мысли, которые хаотично мечутся в голове ребенка. Когда одной из героинь удается поймать Чернушку в кулачок, она разжимает пальцы и видит лишь испачканную сажей пустую ладонь. Тревоги ребенка неуловимы и не поддаются контролю. Интересный факт: эти же существа появляются и в мультфильме «Унесенные призраками», главная героиня которого также рискует лишиться родителей. И ей удается подружиться с этими созданиями по мере развития сюжета: девочка перестает паниковать и начинает действовать по обстоятельствам.

Со всеми неприятностями, тем или иным образом вызванными болезнью матери, помогает справиться Тоторо — большое мохнатое существо, которое связано с природой. Одного его присутствия достаточно, чтобы девочки почувствовали себя спокойнее. В каком-то роде оно даже заменяет им родительницу: по словам японских критиков, его большое брюхо напоминает материнскую утробу. На Западе пол Тоторо часто определяют как мужской, но восточные знатоки анимации считают, что это создание наделено женскими качествами. К сожалению, таких потрясающих существ в реальности не бывает. Но это не мешает юным зрителям извлечь из этой истории урок: доверие силам природы и хорошее воображение помогают пережить тяжелые моменты.

Расстройства пищевого поведения («Унесенные призраками»)

В анимационном фильме «Унесенные призраками» поднимается ряд важных вопросов. Прослеживается и пристальное внимание к проблемам, обострившимся в век потребления. Родители главной героини Тихиро не устояли перед изобилием блюд в заколдованном ресторане. И, как результат, супруги были наказаны за отсутствие такта и чувства меры: они превратились в свиней, забывших о своем человеческом прошлом. И тут начинается история приключений Тихиро в заколдованном мире. Однако тема отношений человека с едой на этом не заканчивается.

По мнению писательницы Сюзан Нейпир, Тихиро и ее новый знакомый Безликий символизируют анорексию и булимию. Нельзя сказать, что девочка отличалась хорошим аппетитом и до случившегося с родителями. А теперь она боится есть, чтобы не утратить контроль над своей жизнью, и со временем ее тело начинает исчезать, становясь прозрачным. Спасается Тихиро лишь тогда, когда съедает ягоду.

Безликий же отличается от главной героини тем, что его аппетит неуемен. Но ест он не для того, чтобы утолить голод, а для того, чтобы избавиться от чувства одиночества. А то, что его организм извергает все обратно, наводит на мысль о булимии. И Тихиро, и Безликий в прямом смысле слова теряют связь с настоящим, когда неправильно ведут себя по отношению к еде: Тихиро становится прозрачной, а Безликий разрастается, превращаясь в бесформенную массу, и проявляет агрессию. Пища может быть и врагом, и другом — наглядно демонстрируют нам создатели. Борясь со страхами, девочка обнаруживает, что еда не только губит, но и спасает жизни, например как полученный ею в благодарность от духа рек пирожок. А Безликий, когда выбирается из окружения алчных неискренних существ и находит друзей, умиротворенно и чинно угощается чаем с десертом. И нет даже намека на его прежний нездоровый аппетит.

Сепарация от семьи («Ведьмина служба доставки»)

Один из критиков этого творения Миядзаки заявил: «Когда я смотрел фильм, у меня разрывалось сердце от осознания того, что когда-нибудь моя дочь будет далеко». Именно об этом и повествуется в ленте «Ведьмина служба доставки»: женский персонаж по имени Кики покидает родительский дом. Возраст главной героини символичен: именно в 13 лет у многих девочек начинается менструация, что является условным рубежом между детством и взрослой жизнью.

Мультфильм основан на одноименном романе Эйко Кадоно, но, в отличие от оригинала, подчеркивает, что цена независимости — одиночество и склонность к самоанализу. Героине предстоит интегрироваться в общество, предварительно выбрав курс, которого она будет придерживаться. Миядзаки, который всегда негативно относился к культуре гедонизма, на примере своей героини демонстрирует юным зрителям, что ставка на трудолюбие и честность — заведомо верное решение. Поэтому Кики долго не задерживается у витрины с блестящими туфельками и летит выполнять свой долг.

Комплексы по поводу возраста и внешности («Ходячий замок»)

Ведьма Пустоши превращает девушку Софи в старуху. И героиня вынуждена учиться жить в немолодом теле, постепенно принимая новую действительность. Можно провести параллель между злой колдуньей и самим понятием старости. Когда Софи — молодая особа, ведьму Пустоши она видит по-настоящему пугающей. Но когда героиня примиряется с собственной старостью, эта самая ведьма предстает уже безобидной и даже забавной.

Также Миядзаки пытается донести до зрителей мысль о том, что нам на самом деле столько лет, на сколько мы себя ощущаем. В те минуты, когда Софи испытывает сильные чувства, например любовь, она, сама того не осознавая, внешне молодеет. В зависимости от силы эмоций героиня принимает облик то женщины средних лет, то совсем молодой девушки с седыми волосами.

Еще одна важная мысль, которая присутствует в ленте: любовь — это не прерогатива идеальных внешне молодых девушек. Диснеевские мультфильмы демонстрируют нам безупречных юных принцесс, но Миядзаки такой подход чужд. Его героиня с самого начала заявлена как непривлекательная, а потом и вовсе резко стареет. И тем не менее персонаж не утрачивает права на любовь.

Поиски себя в жизни («Ветер крепчает»)

Дзиро, главный герой анимационной картины «Ветер крепчает», обожает самолеты и мечтает стать пилотом воздушного судна. Однако у мальчика близорукость, и о полетах ему остается только грезить. Если бы мы смотрели мультфильм западного производства, вероятнее всего, произошло бы какое-нибудь чудо и желание героя осуществилось. Но мы имеем дело с японским режиссером, и у него подход другой. Раз обстоятельства не позволяют Дзиро стать пилотом, он выбирает конструирование самолетов и преуспевает в этом деле. Автор как бы говорит, что не следует зацикливаться на недостижимых целях, когда жизнь способна подарить кучу других возможностей.

Важная мысль, которую можно усвоить при просмотре фильма: стоит задуматься, вред или благо несет твое дело другим. Дзиро закрывает глаза на то, что его разработки используются для военных целей, сосредотачиваясь лишь на мечте сконструировать красивейший самолет. Критики обрушились на Миядзаки с упреками в том, что он оправдал служащего злу героя тем, что тот руководствовался желанием создать прекрасное. А его история, в свою очередь, способствует романтизации войны. Режиссер же категорически отрицает, что лента несет эту идею. Именно поэтому в финале главный герой осознает, для чего применялся его талант, и это не дает ему покоя.

Жертвенность во взаимоотношениях («Рыбка Поньо на утесе»)

«Рыбка Поньо на утесе» на первый взгляд кажется авторским переосмыслением «Русалочки» Ханса Кристиана Андерсена. Мальчик находит волшебную девочку-рыбку, а чтобы малыши могли дружить, она должна стать обычным человеком. Но если паренек не выдержит испытаний, Поньо превратится в морскую пену. Однако если Миядзаки и вдохновлялся творением датского писателя, зрителям он решил преподать принципиально другой урок. По сюжету превращение Поньо в человека грозит катастрофами для планеты. Прослеживается идея: если отношения с человеком требуют от вас кардинальных перемен, то это чревато полным разрушением вашего жизненного уклада и внесет изменения и в жизни близких вам людей. Не всегда этого можно избежать, но человек должен осознавать свою ответственность перед избранником и вовремя отпустить его, если серьезность чувств еще под вопросом.

В кульминационный момент мальчик заявляет, что он любит Поньо независимо от того, рыбка она или девочка. Этой фразой герой показывает, что его чувства не требуют от другого существа никаких изменений и жертв, чего не скажешь о принце из сказки Андерсена. И только после этого наступает счастливый финал: морская владычица находит компромисс, чтобы не разлучать детей.

Проблема изгоев («Принцесса Мононоке»)

Главному герою Аситаке передается проклятие, которое проявляется в виде отметки на руке. Он вынужден уйти из родной деревни, потому что представляет опасность для других. У Миядзаки увечье Аситаки символизирует различные кожные заболевания, в том числе экзему. Окружающие часто дистанцируются от носителей таких болезней. Режиссер демонстрирует, что его герой не держит обид на общество и не упивается жалостью к себе, а учится жить с недугом.

Сан, она же принцесса Мононоке, тоже изгой. Родители от нее отказались, бросив девочку волкам, которые ее впоследствии и вырастили. Но, в отличие от Аситаки, она ненавидит человечество и в финале возвращается к жизни в лесу. Сан представляет собой тот тип людей, которые находят счастье в уединении.

И, наконец, Эбоси. Сам Миядзаки называет ее одним из своих любимых персонажей. Эта женщина дает кров и пищу людям, которые стали изгоями: прокаженным и потерянным. Эбоси тоже своего рода изгой, но, вероятнее всего, она добровольно дистанцировалась от общества, моральные принципы которого не принимала, и построила новое, более гуманное, на ее взгляд. Несмотря на то, что Эбоси совершает ужасные поступки по отношению к жителям леса, ею движет забота о подопечных. С помощью этой героини режиссер демонстрирует зрителям двойственную природу добра: помогая одним, мы можем вредить другим.

Таким образом, Миядзаки создает не просто увлекательное зрелище для детей, а поучительные истории, в которых проблемы реальной жизни прочно вплетаются в канву сказочной истории. Несмотря на обилие волшебных существ, главные герои часто справляются с невзгодами собственными силами. И в то же время пересматривают свое отношение к разным вещам. И юный зритель может брать с них пример. Постулат «добро всегда побеждает зло» режиссер подвергает сомнению, потому что в его картинах нет откровенных антагонистов. Как и в жизни, каждый герой многогранен. Злодей перестает казаться таковым, как только мы узнаем его получше. И абсолютно каждый персонаж может измениться в лучшую сторону и сделать мир чуточку добрее. Как и мы с вами.