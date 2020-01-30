Как мультфильмы Хаяо Миядзаки стали мировым феноменом и почему нам всем нужен Тоторо

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Даже если вы ни разу не смотрели аниме и не интересовались азиатским кинематографом, то наверняка слышали имя Хаяо Миядзаки. Режиссер, художник, продюсер, обладатель 2 премий «Оскар», фанат авиации и примерный семьянин — это все Миядзаки. В 2014 году режиссер был включен в Зал славы научной фантастики. Японцы считают Хаяо национальным достоянием, а его картины уже давно стали классикой.

Мы в AdMe.ru восхищаемся талантом Миядзаки и хотим разобраться, в чем же особая притягательность его мультфильмов и что делает их ни на что не похожими.

Человек, следовавший за мечтой

Сложно поверить в то, что у Миядзаки нет специального образования, связанного с мультипликацией. Всю жизнь он хотел рисовать мультфильмы, но обстоятельства сложились так, что пришлось поступать на факультет политики и экономики Университета Гакусюин. Но мечта так бы и осталась мечтой, если бы Хаяо не устроился на работу в анимационную студию «Тоэй», где работал над второстепенными кадрами. Талант молодого художника заметило руководством, и ему стали поручать более сложные задачи. Первой серьезной работой художника стал фильм «Принц Севера». Критики не раз признавали картину лучшей в истории аниме. Разногласия с руководством и тяжелые условия труда вынудили Миядзаки покинуть «Тоэй» и отправиться в свободное плавание. Он работал в разных анимационных студиях, рисовал мангу, был монтажером и режиссером, пока в 1985 году не открыл свою анимационную студию «Гибли» и перевернул представление о мультипликации.

Дети — главные герои

«Никогда не стану делать фильмы, которые будут говорить детям: „Вам стоит опустить руки и сдаться“». Хаяо Миядзаки

Для художника важно сказать зрителю, что красота и сила — она не в мышцах, а внутри каждого из нас. Поэтому его главные герои — это девочки, маленькие, но смелые и храбрые, которые, несмотря ни на что, идут навстречу приключениям. Миядзаки не хватало ярких характерных женских персонажей, и он создал их сам. В одном из интервью режиссер объяснял, что лишь дети способны решить все проблемы с помощью «красоты души». А взрослые — кто сильнее, тот и прав. Хаяо делал мультфильмы о детях и для детей. Его цель — вернуть зрителю веру в чудеса и научить его мечтать. У каждого из нас внутри ребенок, может быть, поэтому любителям анимации от мала до велика близко все то, о чем хочет рассказать Миядзаки.

Внимание к деталям

«Цельный мир создается из множества маленьких кусочков. И хаоса». Хаяо Миядзаки

Миядзаки выстраивает свой мир, уделяя внимание каждой мелочи. Он прорисовывает на домах трещины и подтеки краски, тени от листвы и складки на одежде. Фирменный стиль режиссера — это тщательно проработанные массовые сцены, которые нужно пересмотреть не один раз, чтобы оценить каждую деталь. Он считает, что нельзя делать акцент лишь на главных героях — вся картинка должна двигаться. На переднем плане героиня «Ходячего замка» Софи идет по улице, а позади нее кипит городская жизнь: молодой офицер пытается познакомиться с девушками, горожане обсуждают последние новости, мама гуляет с ребенком. Если главная героиня варит суп, то рядом обязательно будет посудный шкаф, поварешка и тарелки. Все это создает целостный мир, похожий на рисованное кино, а каждый кадр — это отдельная завершенная картина.

Изобразить воображаемое

Если мультипликация позволяет изобразить то, чего нельзя сделать в кино, то почему бы не рискнуть? Именно по такому пути идет Хаяо Миядзаки. У него нет цели скопировать и показать действительность. Поэтому в его мире люди уживаются с пилотом с лицом свиньи, лечатся у магов, а волшебники воюют вместе со всеми. Нереальный мир тесно переплетаются с обыденностью. У сказочных персонажей есть свои проблемы и бытовые дела: боги ходят в баню, демон Кальцифер не может прожить без посторонней помощи, а ведьма Кики боится летать на метле. Неотделимость реального и мифического — это то, что отличает Хаяо Миядзаки от других мультипликаторов.

Природа и... самолеты

«В „Рыбке Поньо на утесе“ я говорил о загрязнении окружающей среды, но бессмысленно просто разглагольствовать об этом. Лучше не сидеть и жаловаться, а подняться и начать убирать мусор. Я, кстати, этим и занимаюсь каждое утро у моего дома на берегу реки. И это время я провожу с удовольствием». Хаяо Миядзаки

Режиссер признается, что главная особенность студии «Гибли» — это способ описания природы. Она служит не просто фоном для действия главных героев, это такой же полноценный персонаж. В «Навсикае из Долины ветров» лес жертвует собой, чтобы очистить зараженную землю от ядохимикатов. А в «Принцессе Мононоке» природа борется с человеком за свое место в этом мире. Главным символом природы в творчестве Миядзаки является Тоторо — дух леса, ведь не зря он стал логотипом «Гибли». С помощью Тоторо режиссер хочет сказать, что если ты полюбишь природу и подружишься с нею, то она откроет свои тайны.

В мультфильмах Миядзаки много механизмов, но второй страстью режиссера после анимации являются самолеты. Его отец Кацудзи был директором фабрики по изготовлению деталей к самолетам. Режиссера с детства окружали причудливые механизмы. Сюжеты мультфильмов «Порко Россо» и «Ветер крепчает» строятся вокруг воздушных судов. Режиссер признается, что сначала он плохо рисовал людей, зато хорошо получались летательные аппараты любой сложности. Даже свою студию он назвал в честь итальянского самолета Caproni Ca.309 Ghibli. Хаяо не борется с техническим прогрессом и не ставит природу выше технологий. Он говорит о том, что они должны жить в гармонии. Как странный механический ходячий дом и Хаул, как робот и лес из «Небесного замка Лапуты».

Некоммерческое кино

Миядзаки никогда не стремился заработать на своих картинах. Он рисует потому, что не может не рисовать. В 2013 году он объявил, что уходит из мультипликации и посвятит себя музею «Гибли». Но долго без дела мастер сидеть не мог, и в 2018 году он выпустил короткометражку «Гусеница Боро», а в этом году должен выйти мультфильм «Как поживаете?». Режиссер редко приезжает на кинофестивали и церемонии награждения. Когда в 2003 году «Унесенные призраками» получил «Оскар» как лучший анимационный фильм, режиссер не поехал на вручение. Так он выразил свой протест против войны в Ираке.

«Если анимация — умирающее ремесло, мы ничего не можем с этим поделать. Цивилизация движется дальше. Где сейчас художники, рисующие фрески? Где художники-пейзажисты? Что они делают сейчас? Мир меняется. Мне очень повезло, что я могу выполнять ту же работу в течение 40 лет. Это редкость». Хаяо Миядзаки

Вопреки популярному мнению, Хаяо Миядзаки не является автором картины «Могила светлячков». Ее режиссер — Исао Такахата.

Миядзаки любит свиней. Он часто изображал себя в виде хрюшки, ведь «каждый мужчина, достигнув средних лет, превращается в свинью».

У режиссера 2 детей. Старший сын Кэнсукэ — резчик по дереву, младший Горо выучился на ландшафтного архитектора, но с детства мечтал стать аниматором. Миядзаки-старший был против. Вопреки воле отца Горо стал работать на студии «Гибли». Он стал режиссером 3 фильмов: «Сказания Земноморья», «Со склонов Кокурико» и «Рони, дочь разбойника»

В 1997 году компания Disney выкупила права на прокат фильма «Принцесса Мононоке». Продюсер Харви Вайнштейн хотел сократить картину. Тогда Хаяо Миядзаки послал ему в офис катану с запиской «Не резать».

Миядзаки считает, что за всю жизнь он снял только один фильм для взрослых — «Ветер крепчает». Это история о японском конструкторе Дзиро Хорикоси, который работал над истребителями Mitsubishi.

Режиссер признается, что во время создания картин он часто наблюдает за женщинами-коллегами и подмечает их привычки и характер. Многие даже не догадываются, что стали прообразами мультипликационных героинь.

«Порко Россо» — это сисёсэцу (фильм о личной драме). Миядзаки ассоциирует себя с главным героем Марком Паготом — человекоподобым свином-пилотом.

Многие задаются вопросом, кто же такой Тоторо. Тоторо — это дух леса, а его настоящее имя — Тороро (яп. «тролль»). Просто маленькая героиня Мэй не смогла правильно произнести имя.

Родители Тихиро не просто так превратились в свиней. В буддизме превращение в животное — это наказание за грехи прошлой жизни. А трансформация в свиней произошла из-за жадности, которая была свойственна жителям Японии в 80-е годы, в «период спада».

Как вы относитесь к творчеству Хаяо Миядзаки? А может быть, у вас есть любимый фильм?