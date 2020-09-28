В чем секрет Моники Беллуччи, которая в 56 даст фору любой красотке, и почему она не хочет, чтобы ей снова было 20

Моника Беллуччи регулярно возглавляет списки красивейших женщин мира и пленяет своей знойной внешностью вот уже несколько десятилетий подряд. Своим примером актриса доказывает, что роскошной можно быть и на 6-м десятке, а истинная красота не имеет срока годности и помещается в любой размер одежды. Успех пришел к Монике после 30, а материнское счастье она познала почти в 40, дерзко продемонстрировав, что в наше время каждая женщина вправе сама творить свою судьбу.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить жизненный путь талантливой актрисы и выяснить, за что ее так любят многочисленные поклонники.

Из студентки юрфака — в модели

В юности Моника мечтала о карьере в юриспруденции и даже поступила на факультет права. Будучи студенткой, девушка начала подрабатывать в модельном агентстве, где ее быстро заметили и пригласили в Милан. Так она распрощалась с грезами о профессии юриста и отправилась покорять именитые дома моды. Это невероятно, но популярность Беллуччи росла прямо пропорционально возрасту. Если на заре карьеры она снималась в рекламе и дефилировала по подиуму, то в самом расцвете ей удалось украсить собой обложки журналов, сняться в культовых фильмах и получить статус одной из самых желанных женщин планеты. Актриса с гордостью принимает цифры в паспорте. Однажды она сказала: «Ни за что не хотела бы, чтобы мне опять было 20».

Блестящая карьера после 30

Впервые она снялась в фильме («Взрослая любовь»), когда ей было около 25, но настоящий фурор в киноиндустрии Моника произвела гораздо позже. Поворотной для нее стала роль возлюбленной графа Дракулы в одноименной ленте Фрэнсиса Форда Копполы. А самой знаковой, пожалуй, ее экранной героиней является Малена — женщина с роковой красотой, за которую ее возненавидел весь город. Беллуччи на тот момент было 36 лет.

Моника высмеивает предположение о том, что актрисы, достигая определенного возраста, больше не могут играть «любовный интерес главного героя». Причем звезда разбивает этот стереотип не только на словах, но и на деле. В 51 она стала самой зрелой подружкой Джеймса Бонда в киноленте «007: Спектр», а спустя год предстала во всей красе в картине Эмира Кустурицы «По млечному пути», воплотив на экране образ возлюбленной сербского молочника. С конца 1990-х почти каждый фильм, где появляется Моника, становится культовым. Драма «Квартира» принесла Беллуччи первую номинацию на премию César и укрепила ее позиции в мире кино. Съемочная площадка стала местом их встречи с Венсаном Касселем, отношения с которым заняли очень важное место в биографии Беллуччи.

Брак с сердцеедом, которому нельзя доверять

«Это не была любовь с первого взгляда. Да, Венсан казался мне привлекательным, но я чувствовала, что не могу быть в нем уверена, не могу на него положиться». Моника Беллуччи

Беллуччи и Кассель провели вместе 17 лет, 12 из которых прожили в браке. Пара не спешила узаконивать отношения: звезды занимались карьерой, а из-за частых поездок и съемок их любовь развивалась на расстоянии. Моника не торопилась и становиться мамой: первую дочь она родила в 39. При этом актриса признавалась, что всегда хотела забеременеть как можно позже. Уже будучи в положении, она снялась в откровенной фотосессии в знак протеста против итальянских законов, запрещающих искусственное оплодотворение и суррогатное материнство. Вторая дочь Моники и Венсана появилась на свет, когда актрисе было 45, а спустя всего 3 года стало известно о расставании пары. Незадолго до разрыва Беллуччи говорила: «Мы никогда не знаем, как долго продлится брак. Сегодня все хорошо, но что будет через год — неизвестно». О причинах разлада в знаменитой семье гадают до сих пор: что Венсан, что Моника очень уважительно отзывались друг о друге во всех интервью, выходивших после появления известия о расставании, и не говорили ничего плохого о своих отношениях. Однако актриса высказывалась, что не была уверена в супруге и не могла доверять ему.

После расставания с Моникой Кассель начал встречаться с французской моделью Тиной Кунаки, которая моложе актера более чем на 30 лет. Впоследствии их роман перерос в крепкий брачный союз. Моника в свою очередь решилась вступить в новые отношения только спустя несколько лет. Ее избранником стал французский художник Николя Лефевр. К сожалению или к счастью, роман Беллуччи и Лефевра не просуществовал долго, и они приняли решение остаться друзьями. Между тем Моника утверждает, что, несмотря ни на что, сейчас она проживает лучшие годы своей жизни. А в непогоду ее согревают любимая работа и красавицы-дочери. Старшая, Дева, уже сейчас очень похожа на маму.

Есть ли жизнь и красота после 50

Фотографии Моники создают впечатление, что она объелась молодильных яблок: она всегда выглядит на 10, а то и на 20 лет моложе своего возраста. Кроме того, актриса настолько уверена в себе, что в 52 года не побоялась снова сняться в пикантной сцене. А потом еще и решилась на горячую фотосессию для обложки глянцевого журнала. Сегодня Беллуччи продолжает сниматься в кино и остается востребованной моделью. Чтобы сохранить молодость и красоту надолго, она советует следовать следующим правилам: Мыть голову не чаще двух раз в неделю, а вместо маски втирать в волосы щедрую порцию оливкового масла.

Не ограничивать себя в еде. Однако если возникает необходимость сбросить несколько лишних килограммов, то стоит уменьшить порции и есть больше мяса, рыбы и овощей.

Уделять время йоге и плаванию. Эти занятия позволяют держать тело в тонусе, не изнуряя себя тренировками.

Всегда тщательно очищать кожу лица перед сном, как бы ни был высок соблазн уснуть в макияже.