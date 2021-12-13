Как могло бы выглядеть продолжение сериала «Друзья», если бы его снимали сестры Кардашьян
На смену добрым и любимым сериалам пришли различные реалити-шоу о гламурной жизни светских львиц. И вот мы уже не отрываясь от экрана наблюдаем за обычной жизнью совсем необычной семьи, которая показала всему миру новые стандарты красоты и стиля.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать и представить, как могли бы выглядеть герои обожаемого всеми ситкома, если бы его поручили снимать звездной семье Кардашьян.
1. Рэйчел Карен Грин
2. Чендлер Мюриэл Бинг
3. Фиби Буффе
4. Джозеф Фрэнсис Триббиани-младший
5. Моника Геллер
6. Росс Юстас Геллер
7. Дженис
8. Кэрол Уиллик
9. Доктор Ричард Берк
10. Джуди Геллер
11. Джек Геллер
12. Уилл Колберт
13. Эрик
14. Пол Стивенс
15. Гантер
16. Майк Ханниган
17. Джилл Грин
18. Эми Грин
А кто из героев сериала был вашим самым любимым?
Фото на превью Friends / Warner Bros. Television
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