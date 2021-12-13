Как могло бы выглядеть продолжение сериала «Друзья», если бы его снимали сестры Кардашьян

На смену добрым и любимым сериалам пришли различные реалити-шоу о гламурной жизни светских львиц. И вот мы уже не отрываясь от экрана наблюдаем за обычной жизнью совсем необычной семьи, которая показала всему миру новые стандарты красоты и стиля.