Как могли бы выглядеть наши любимые мультперсонажи, если убрать их узнаваемые особенности

Художники-аниматоры не жалеют фантазии, чтобы передать характеры героев через их внешность. Отрицательным героям достаются странный оттенок кожи и второй подбородок, недотепам — большие носы и кривоватые зубы, простодушным добрякам — непослушные вихры и круглые глаза. Мы решили посмотреть, что будет, если нарушить правила и изменить узнаваемые черты любимых мультипликационным героев из известных мультиков.

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