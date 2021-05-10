Как могли бы выглядеть наши любимые мультперсонажи, если убрать их узнаваемые особенности
Художники-аниматоры не жалеют фантазии, чтобы передать характеры героев через их внешность. Отрицательным героям достаются странный оттенок кожи и второй подбородок, недотепам — большие носы и кривоватые зубы, простодушным добрякам — непослушные вихры и круглые глаза. Мы решили посмотреть, что будет, если нарушить правила и изменить узнаваемые черты любимых мультипликационным героев из известных мультиков.
AdMe.ru считает, что шалость удалась, если у нас получилось вызвать у вас улыбку и поднять настроение, а для этого все средства хороши. Вот результат от наших иллюстраторов. А в конце статьи вас ждет бонус — гламурная фрекен Бок и Карлсон, сменивший прическу в соответствии с модными трендами.
Грю, «Гадкий я»
Гип, «Семейка Крудс»
Альфредо Лингвини, «Рататуй»
Мардж, «Симпсоны»
Мегамозг, «Мегамозг»
Лила, «Футурама»
Франкенштейн, «Монстры на каникулах»
Арнольд, «Эй, Арнольд!»
Стервелла Де Виль, «101 далматинец»
Квазимодо, «Горбун из Нотр-Дама»
Капитан Крюк, «Питер Пэн»
Толстопуз, «Чип и Дейл спешат на помощь»
Эмили, «Труп невесты»
Урсула, «Русалочка»
Шрек, «Шрек»
Бонус: Карлсон и фрекен Бок
А каких еще мульперсонажей вы хотели бы увидеть приукрашенными?