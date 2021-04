Как могли бы выглядеть 15+ персонажей «Гарри Поттера», если бы его снимали в Голливуде

1. Гарри Поттер — Тимоти Шаламе

2. Гермиона Грейнджер — Зендая

3. Рон Уизли — Скайлер Джизондо

4. Беллатриса Лестрейндж — Анджелина Джоли

5. Люциус Малфой — Леонардо Ди Каприо

6. Сириус Блэк — Крис Хемсворт

7. Джинни Уизли — Кристен Стюарт

8. Драко Малфой — Патрик Шварценеггер

9. Сибилла Трелони — Сандра Буллок

10. Северус Снегг — Киану Ривз

11. Долорес Амбридж — Николь Кидман

12. Златопуст Локонс — Брэд Питт

13. Молли Уизли — Дженнифер Энистон

14. Альбус Дамблдор — Джордж Клуни

15. Минерва МакГонагалл — Мерил Стрип

16. Рубеус Хагрид — Том Хэнкс

17. Лорд Волан-де-Морт — Джон Траволта

18. Фред и Джордж Уизли — Дилан и Коул Спраус

19. Семья Дурсль: Петуния — Сара Джессика Паркер, Дадли — Ник Джонас, Вернон — Джек Николсон

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros.