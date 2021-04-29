Как могли бы выглядеть 15+ персонажей «Гарри Поттера», если бы его снимали в Голливуде
Знаменитая серия фильмов о юном волшебнике завоевала сердца миллионов поклонников по всему миру. Кажется, что британские актеры были идеально подобраны на роли маглов и чародеев, но известно, что и многие голливудские звезды также хотели сняться в фильме, но получили отказ.
Мы в AdMe.ru решили восстановить справедливость и представить, как мог бы выглядеть кастинг актеров на знаменитые роли, если бы продюсеры картины разрешили участвовать в съемках не только британским звездам кино.
1. Гарри Поттер — Тимоти Шаламе
2. Гермиона Грейнджер — Зендая
3. Рон Уизли — Скайлер Джизондо
4. Беллатриса Лестрейндж — Анджелина Джоли
5. Люциус Малфой — Леонардо Ди Каприо
6. Сириус Блэк — Крис Хемсворт
7. Джинни Уизли — Кристен Стюарт
8. Драко Малфой — Патрик Шварценеггер
9. Сибилла Трелони — Сандра Буллок
10. Северус Снегг — Киану Ривз
11. Долорес Амбридж — Николь Кидман
12. Златопуст Локонс — Брэд Питт
13. Молли Уизли — Дженнифер Энистон
14. Альбус Дамблдор — Джордж Клуни
15. Минерва МакГонагалл — Мерил Стрип
16. Рубеус Хагрид — Том Хэнкс
17. Лорд Волан-де-Морт — Джон Траволта
18. Фред и Джордж Уизли — Дилан и Коул Спраус
19. Семья Дурсль: Петуния — Сара Джессика Паркер, Дадли — Ник Джонас, Вернон — Джек Николсон
Кто из голливудских актеров смог бы справиться с ролью в «Гарри Поттере» не хуже, а может быть, даже и лучше своих британских коллег по съемочной площадке?
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