Как могли бы выглядеть 15+ киногероинь, если бы по сценарию их ждал «Модный приговор»
Очень часто в кино, сериалах и комедийных программах знаменитым актрисам приходится прятать свою эффектную внешность за слоями макияжа, нелепыми прическами, громоздкими очками, чтобы выглядеть на экране комично. Иногда они вынуждены перевоплощаться, чтобы сыграть гадкого утенка, или просто им необходимо выглядеть контрастно на фоне других актеров на съемочной площадке.
Мы в AdMe.ru представили, как могли бы преобразиться современные актрисы, если бы они пришли на съемки программы «Модный приговор» в своих знаменитых кинообразах.
1. Наталия Медведева (Comedy Woman)
2. Екатерина Моргунова («Однажды в России»)
3. Ольга Картункова («Две девицы на мели»)
4. Яна Троянова («Ольга»)
5. Валентина Рубцова («Универ. Новая общага»)
6. Анна Уколова («Ивановы-Ивановы»)
7. Марина Федункина («Реальные пацаны»)
8. Анастасия Денисова («Деффчонки»)
9. Наталья Бочкарева («Счастливы вместе»)
10. Елена Борщева (КВН)
11. Светлана Пермякова («Интерны»)
12. Татьяна Кравченко («Сваты»)
13. Олеся Железняк («Моя прекрасная няня»)
14. Анна Димова («Папины дочки»)
15. Нелли Уварова («Не родись красивой»)
16. Елизавета Арзамасова («Папины дочки»)
А какая ваша самая любимая современная актриса?
Фото на превью Папины дочки / СТС, FaceApp
Поделиться этой статьёй