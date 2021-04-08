Как могли бы выглядеть 15+ киногероинь, если бы по сценарию их ждал «Модный приговор»

Очень часто в кино, сериалах и комедийных программах знаменитым актрисам приходится прятать свою эффектную внешность за слоями макияжа, нелепыми прическами, громоздкими очками, чтобы выглядеть на экране комично. Иногда они вынуждены перевоплощаться, чтобы сыграть гадкого утенка, или просто им необходимо выглядеть контрастно на фоне других актеров на съемочной площадке.