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Как могли бы выглядеть 15+ героев сериалов, если бы их играли наши звезды (Спойлер: Кэрри Брэдшоу задала бы жару)

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Пожалуй, одни из самых известных сериалов последних 20 лет — это «Друзья», «Секс в большом городе» и «Теория Большого взрыва». Так, за приключениями 4 лучших подруг из Нью-Йорка, кажется, наблюдала каждая вторая девушка в мире и втайне мечтала быть похожей на одну из героинь. Любимые ситкомы мы пересматриваем до сих пор и искренне не понимаем, почему их ремейки еще не сняли у нас в стране.

Мы в AdMe.ru решили представить, кто бы мог исполнить роли главных героев зарубежных сериалов, если бы кастинг проводили среди отечественных звезд шоу-бизнеса.

1. Джоуи Триббиани — Данила Козловский, «Друзья»

2. Моника Геллер — Марина Кравец, «Друзья»

3. Чендлер Бинг — Сергей Светлаков, «Друзья»

4. Росс Геллер — Иван Ургант, «Друзья»

5. Фиби Буффе — Ольга Бузова, «Друзья»

6. Кэрри Брэдшоу — Яна Троянова, «Секс в большом городе»

7. Миранда Хоббс — Наталья Бочкарева, «Секс в большом городе»

8. Шарлотта Йорк — Елизавета Боярская, «Секс в большом городе»

9. Саманта Джонс — Екатерина Варнава, «Секс в большом городе»

10. Шелдон Купер — Александр Гудков, «Теория Большого взрыва»

11. Эми Фарра Фаулер — Елена Борщева, «Теория Большого взрыва»

12. Говард Воловиц — Михаил Галустян, «Теория Большого взрыва»

13. Бернадетт Ростенковски — Елизавета Арзамасова, «Теория Большого взрыва»

14. Раджеш Кутраппали — Демис Карибидис, «Теория Большого взрыва»

15. Пенни — Лера Кудрявцева, «Теория Большого взрыва»

16. Леонард Хофстедтер — Сергей Лазарев, «Теория Большого взрыва»

А как вы думаете, кто из наших звезд смог бы сыграть известных персонажей голливудских лент лучше всего?

Фото на превью Sex and the City / HBO, PhotoXpress/East News
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