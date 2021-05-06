Как могли бы выглядеть 15+ героев сериалов, если бы их играли наши звезды (Спойлер: Кэрри Брэдшоу задала бы жару)

Пожалуй, одни из самых известных сериалов последних 20 лет — это «Друзья», «Секс в большом городе» и «Теория Большого взрыва». Так, за приключениями 4 лучших подруг из Нью-Йорка, кажется, наблюдала каждая вторая девушка в мире и втайне мечтала быть похожей на одну из героинь. Любимые ситкомы мы пересматриваем до сих пор и искренне не понимаем, почему их ремейки еще не сняли у нас в стране.