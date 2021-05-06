Как могли бы выглядеть 15+ героев сериалов, если бы их играли наши звезды (Спойлер: Кэрри Брэдшоу задала бы жару)
Пожалуй, одни из самых известных сериалов последних 20 лет — это «Друзья», «Секс в большом городе» и «Теория Большого взрыва». Так, за приключениями 4 лучших подруг из Нью-Йорка, кажется, наблюдала каждая вторая девушка в мире и втайне мечтала быть похожей на одну из героинь. Любимые ситкомы мы пересматриваем до сих пор и искренне не понимаем, почему их ремейки еще не сняли у нас в стране.
Мы в AdMe.ru решили представить, кто бы мог исполнить роли главных героев зарубежных сериалов, если бы кастинг проводили среди отечественных звезд шоу-бизнеса.
1. Джоуи Триббиани — Данила Козловский, «Друзья»
2. Моника Геллер — Марина Кравец, «Друзья»
3. Чендлер Бинг — Сергей Светлаков, «Друзья»
4. Росс Геллер — Иван Ургант, «Друзья»
5. Фиби Буффе — Ольга Бузова, «Друзья»
6. Кэрри Брэдшоу — Яна Троянова, «Секс в большом городе»
7. Миранда Хоббс — Наталья Бочкарева, «Секс в большом городе»
8. Шарлотта Йорк — Елизавета Боярская, «Секс в большом городе»
9. Саманта Джонс — Екатерина Варнава, «Секс в большом городе»
10. Шелдон Купер — Александр Гудков, «Теория Большого взрыва»
11. Эми Фарра Фаулер — Елена Борщева, «Теория Большого взрыва»
12. Говард Воловиц — Михаил Галустян, «Теория Большого взрыва»
13. Бернадетт Ростенковски — Елизавета Арзамасова, «Теория Большого взрыва»
14. Раджеш Кутраппали — Демис Карибидис, «Теория Большого взрыва»
15. Пенни — Лера Кудрявцева, «Теория Большого взрыва»
16. Леонард Хофстедтер — Сергей Лазарев, «Теория Большого взрыва»
А как вы думаете, кто из наших звезд смог бы сыграть известных персонажей голливудских лент лучше всего?
Фото на превью Sex and the City / HBO, PhotoXpress/East News
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