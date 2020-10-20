Как мистер Дарси из посредственного персонажа превратился в любимца миллионов людей

Несмотря на то что роман «Гордость и предубеждение» вышел более 2 веков назад, трудно найти литературного героя, который был бы так же популярен, как мистер Дарси. Персонаж настолько любим и почитаем, что в его честь назвали феромон, который делает самцов мышей очень привлекательными для самок. Вещество называется дарсин.

Редакция AdMe.ru попыталась разобраться в причинах такой дикой популярности героя литературы и кино.

Многосерийный фильм «Гордость и предубеждение» 1995 года произвел настоящий фурор

Экранизация знаменитого романа принесла своим создателям немало денег, и лицензии на ее показ и перевод сразу же после выхода на большой экран выкупили 8 стран мира. Причиной такого колоссального успеха был удачный образ мистера Дарси — он мгновенно завоевал миллионы женских сердец. Дошло до того, что после выхода 4-й серии (в ней была знаменитая сцена с мокрой рубашкой) дамы звонили в киностудию и буквально атаковали операторов вопросами о том, когда выйдет продолжение и чем планирует заниматься Колин Ферт. Одна женщина даже плакала, потому что собиралась в отпуск и не могла посмотреть оставшиеся эпизоды. Интерес к мистеру Дарси подогревался и тем, что в миру ходили слухи о романе между Колином Фертом и Дженнифер Эль (она играла Элизабет Беннет — возлюбленную Дарси). Сами киноделы активно их поддерживали. Например, они охотно сообщали СМИ, что во время съемки сцен между актерами нарастало любовное напряжение.

Мистера Дарси прославил Колин Ферт, когда появился на экране в мокрой рубашке

Одна из лучших сцен фильма — выход Колина Ферта из озера после купания. Ее даже объявили одной из самых запоминающихся в истории английского кино. Из-за рубашки. Ткань была мокрой, и зрительницы могли видеть актера во всей красе. Именно этот момент считается поворотным: он обеспечил картине невероятную популярность среди женской половины человечества. Откровенно говоря, не только картине, но и самому Колину Ферту. Да и мистер Дарси стал интересен публике только после выхода ленты «Гордость и предубеждение» 1995 года. До этого его считали второстепенным, невзрачным героем, предпочитая ему того же мистера Коллинза — сатирически изображенного священника. К сожалению, те зрители, которые после просмотра кино решились прочесть роман, сцену с озером в книге не нашли. Мокрая рубашка была оригинальным и удачным решением создателей картины. Правда, изначально задумывалось, что Ферт прыгнет в озеро обнаженным, однако цензура сделать это не позволила. Но только представьте, какой был бы произведен фурор!

Сцену с выходом из озера даже увековечили: поставили большую статую прямо в озере. Памятник находится в английском поместье Лайм Парк. Это поместье сыграло роль усадьбы Пемберли в фильме 1995 года.

Сам мистер Дарси в реальности выглядел бы вовсе не так, как нам показали киноделы

Те зрители, которые читали роман Джейн Остин, знают, что в тексте нет практически никакого описания внешности и характера Дарси. Все его физические характеристики довольно расплывчаты: например, автор упоминает высокую статную фигуру, правильные черты лица и аристократическую внешность. Согласитесь, что под такое описание попадает огромное количество симпатичных мужчин. Подобные пробелы в описании внешности сыграли на руку кинопроизводителям: они могли брать на роль Дарси практически любого актера. Это же обеспечило популярность героя среди книголюбов: читатель мог представить на месте Дарси абсолютно любого мужчину с правильными чертами лица и высоким ростом. Такая информационная недостаточность стала одной из ключевых причин, по которым мистеру Дарси удалось покорить миллионы телезрительниц. Впрочем, группа специалистов попыталась выяснить, как бы выглядел настоящий Дарси, и фанатов результат этого эксперимента совершенно не устроил.

Вытянутый подбородок, овальное лицо, маленький рот, длинный нос, напудренные светлые волосы и покатые плечи — таков был идеал мужчины в XVIII веке. И никакой развитой мускулатуры, поскольку мышцы в то время были лишь у людей, занимающихся неаристократической деятельностью: рабочих, землепашцев и так далее.

Популяризация романа в массовой культуре привела к целой веренице фильмов с мистером Дарси во главе

Одноименных экранизаций очень много, самые известные из них — 1995 и 2005 годов. По мотивам романа сняли также сериал «Дневники Лиззи Беннет», который продержался целых 5 сезонов. Есть и экзотические версии. Например, в Китае сделали комедию по мотивам текста Остин и назвали ее «Мистер Гордость против Мисс Предубеждение». Еще одно независимое кино с явными отсылками к роману — «Гордость и предрассудки». Имеется также болливудская версия — «Невеста и предрассудки» (в этом фильме создатели немного изменили реалии, показанные в романе; например, Элизабет Беннет превратилась в Лалиту Бакши, а вот Дарси остался самим собой). Самая известная современная интерпретация этой истории — конечно, «Дневник Бриджит Джонс». Примечательно, что роль Дарси в этой картине исполнил тоже Колин Ферт.